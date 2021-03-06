|Брест
|0:3
|Пари Сен-Жермен
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0 : 3
завершен
06 марта 2021, 23:10
суббота
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Стадион Франсис-Ле Бле
|9’
|0:1
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Мбаппе Килиан
ассистент Верратти Марко
|43’
|0:2
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Сарабия Пабло
ассистент Дракслер Юлиан
|73’
|0:3
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Мбаппе Килиан
ассистент Верратти Марко
|27’
|Паредес Леандро
|69’
|Эррера Андер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Пембеле Тимоти
|Керер Тило
|66’
|Ди Мария Анхель
|Сарабия Пабло
|74’
|Рафинья
|Верратти Марко
|74’
|Гейе Идрисса
|Эррера Андер
|Мунье Стив
|Ле Дуарон Джереми
|75’
|Лукас Жан
|Фадига Бандиугу
|75’
|Шарбонье Гойтен
|Филиппото Ромен
|84’
|Фоссурье Жюльен
|Пьерр-Габриэль Ронаэль
|84’
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|12
|Удары по воротам
|13
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|7
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|11
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|9
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|5
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|3
|Cэйвы
|7
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|0
|Предупреждения
|2
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