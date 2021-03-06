В 1 Сибуа Себастьен Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 92

З 4 Бааль Людовик Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 92

З 3 Брассье Лилиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 92

З 2 Дуверне Жан-Кевин Отборы: 3 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 92

З 5 Пьерр-Габриэль Ронаэль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 84

П 7 Белкебла Харис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 92

П 8 Фадига Бандиугу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 75

П 6 Февр Ромен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 92

П 10 Филиппото Ромен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 84

Н 9 Кардона Ирвин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 92

П 11 Ле Дуарон Джереми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 18 Ассен Муэ

З 14 Перро Ромен

З 19 Фоссурье Жюльен Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 8

З 16 Шардонне Брендан

П 20 Лукас Жан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 17

П 17 Мананга Мбок Ханга

П 13 Маньетти Уго

Н 15 Мунье Стив Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 17