Суд Амстердама отказал футболисту Промесу в досрочном освобождении

18 декабря 2025, 15:24

Апелляционный суд Амстердама в ходе досудебного слушания отказал экс-футболисту «Спартака» в отмене или приостановке предварительного заключения.

«Суд видит достаточно веские обстоятельства, чтобы оставить Промеса под стражей», — приводит газета De Telegraaf цитату из решения инстанции.

Футболист находится под стражей уже около полугода. В ходе заседания он заявил, что хотел бы выйти на свободу, чтобы заботиться о своих пятерых несовершеннолетних детях, а также возобновить футбольную карьеру. Его адвокат Джем Полат также указывал на сложное финансовое положение Промеса.

Как сообщали в инстанции, рассмотрение дела Промеса по существу ожидается не ранее сентября 2026 года.

В июне футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. 8 июля апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения и отложила дело до 2026 года.

Дело Промеса

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.