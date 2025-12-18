Top.Mail.Ru
Суд Амстердама отказал футболисту Промесу в досрочном освобождении

18 декабря 2025, 15:24

Апелляционный суд Амстердама в ходе досудебного слушания отказал экс-футболисту «Спартака» Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения.

«Суд видит достаточно веские обстоятельства, чтобы оставить Промеса под стражей», — приводит газета De Telegraaf цитату из решения инстанции.

Футболист находится под стражей уже около полугода. В ходе заседания он заявил, что хотел бы выйти на свободу, чтобы заботиться о своих пятерых несовершеннолетних детях, а также возобновить футбольную карьеру. Его адвокат Джем Полат также указывал на сложное финансовое положение Промеса.

Как сообщали в инстанции, рассмотрение дела Промеса по существу ожидается не ранее сентября 2026 года.

В июне футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. 8 июля апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения и отложила дело до 2026 года.

Дело Промеса

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.

Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ udjhuzgde8a6 (раскрыть)
19 декабря в 21:09
"Наш парень" это кто? Тот, который наркоту толкает?
Capral
Capral
18 декабря в 19:50
Ну, мало ли, каких мразей надо на пожизненно...
112910415
112910415
18 декабря в 18:18
славная карьера была ...
БЫЛА !
Байкал-38
Байкал-38
18 декабря в 18:08
Промес был искренным когда заявлял, что хочет заботится о своих несовершеннолетних детях... но есть одно "НО" и оно большое.
Что бы заботится о своих детях и жить припивающи он убивал наркотой других детей!!!
Таких мразей надо как минимум на пожизненное!!!
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 16:55
Вся эта история с Промесом уже давно перестала быть чисто футбольной. Как бы ни было жалко его как игрока — а в «Спартаке» он реально был одним из лучших легионеров последних лет, — тут уже не про голы и финты. Суд отказал — значит, у них есть основания. Просто так в Нидерландах людей под стражей полгода не держат.

Понятно, что он давит на эмоции: пятеро детей, сложное финансовое положение, желание вернуться в футбол. Это по-человечески вызывает сочувствие, спору нет. Но если ты публичная фигура и профессиональный спортсмен, то должен понимать, что за серьезные поступки будет серьезная ответственность. Тем более, когда речь идет не об одном эпизоде, а сразу о двух тяжёлых делах — нож, наркотики… тут уже никакие былые заслуги не помогут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 16:47, ред.
Ниче, ниче...
Щас амстердамские судьи докурят..., потом можно будет снова пытаться о свободе заявлять. Не просто же так его адвокаты так активно шевелятся.
Сп62
Сп62
18 декабря в 16:43
Отрицательным фактором для досрочного освождения стал иск о его международном розыске. Уехал бы сразу на родину мог бы оправдаться.
udjhuzgde8a6
udjhuzgde8a6
18 декабря в 16:35
Взялись за нашего парня основательно
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
18 декабря в 16:26
Добрый день. Не учитываются.
Drosmo
Drosmo
18 декабря в 16:25
Добрый день, скажите, а в конкурсе матчи кубков страны не учитываются?
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 16:20
Эх, Антоха, видно придётся "От звонка до звонка тянуть"...)
adekvat
adekvat
18 декабря в 15:57
Болельщики Спартака ищу варианты доставки чая и сухарей в Амстердам.
Capral
Capral
18 декабря в 15:48
Увы, но сейчас, уже можно только вспоминать блистательную игру Промеса. Его сейчас очень не хватает Спартаку...
