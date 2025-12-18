Суд Амстердама отказал футболисту Промесу в досрочном освобождении

Апелляционный суд Амстердама в ходе досудебного слушания отказал экс-футболисту «Спартака» Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения.
«Суд видит достаточно веские обстоятельства, чтобы оставить Промеса под стражей», — приводит газета De Telegraaf цитату из решения инстанции.
Футболист находится под стражей уже около полугода. В ходе заседания он заявил, что хотел бы выйти на свободу, чтобы заботиться о своих пятерых несовершеннолетних детях, а также возобновить футбольную карьеру. Его адвокат Джем Полат также указывал на сложное финансовое положение Промеса.
Как сообщали в инстанции, рассмотрение дела Промеса по существу ожидается не ранее сентября 2026 года.
В июне футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. 8 июля апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения и отложила дело до 2026 года.
Дело Промеса
Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.
Промес был задержан в Дубае 29 февраля. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.
Что бы заботится о своих детях и жить припивающи он убивал наркотой других детей!!!
Понятно, что он давит на эмоции: пятеро детей, сложное финансовое положение, желание вернуться в футбол. Это по-человечески вызывает сочувствие, спору нет. Но если ты публичная фигура и профессиональный спортсмен, то должен понимать, что за серьезные поступки будет серьезная ответственность. Тем более, когда речь идет не об одном эпизоде, а сразу о двух тяжёлых делах — нож, наркотики… тут уже никакие былые заслуги не помогут.
Щас амстердамские судьи докурят..., потом можно будет снова пытаться о свободе заявлять. Не просто же так его адвокаты так активно шевелятся.
