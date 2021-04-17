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Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Манчестер Сити

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 1:0 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси
1 : 0
завершен
17 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 413.5 - 580.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 27.3 - 26
Средний рост: 180.7 - 183.3
Легионеров: 8 - 10
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Манчестер Сити
Англия. Кубок 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Уэмбли
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.843.441.88
Лига Ставок 4.10 3.45 1.98
Фонбет Live! 1.13 6.10 100.00
Мелбет 4.57 3.48 1.91
1XBET 4.30 17.00 1.27
BetBoom 4.35 3.45 1.95
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    34' Джеймс Рис (24)
     
    55' (1:0) Зиеш Хаким (22) (Вернер Тимо (11))
     
    70' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    2
    79' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Эмерсон (33) вышел на поле
    79' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    88' Силва Тиаго (6) уходит с поля, Зума Курт (15) вышел на поле
     
    90' Аспиликуэта Сезар (28)
     
    48' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
     
    64' Торрес Ферран (21) уходит с поля, Гюндоган Илкай (8) вышел на поле
     
    65' Фернандиньо (25)
     
    2
    90+2' Ляпорт Эмерик (14)
    90+5' Диаш Рубен (3)
    Голы
    Зиеш Хаким
    ассистент Вернер Тимо     		1:0 55’
    Наказания
    Джеймс Рис 34’
    65’ Фернандиньо
    Аспиликуэта Сезар 90’
    90+2’ Ляпорт Эмерик
    90+5’ Диаш Рубен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    48’ Фоден Фил Де Брюйне Кевин
    64’ Гюндоган Илкай Торрес Ферран
    Пулишич Кристиан Маунт Мэйсон 70’
    Эмерсон Зиеш Хаким 79’
    Хаверц Кай Вернер Тимо 79’
    Зума Курт Силва Тиаго 88’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 3
    		8 Фолы 12
    		3 Угловые 6
    		4 Офсайды 0
    		44% Владение мячом 56%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    lobsterdam
    lobsterdam
    18 апреля в 13:33
    гвардиола совершил 3 ошибки (1 стала голевой), а челси - ни одной. Вот и результат. А тухель наконец-то освоил автобусный стиль челси и усовершенствовал его.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    18 апреля в 12:17
    Тухель теперь понял, что надо выпускать и наигрывать Зиеша. С Реалом надо Зиеша выпускать, Реал- это его клиент))
    DXTK
    DXTK
    18 апреля в 11:16
    интересно кто же сыграет с Челси / Лестер или Саутгемптон? увидим как говорится вечером.....
    DXTK
    DXTK
    18 апреля в 11:12
    а как говорили много про квадрупл, про требл.........вот МС проиграл команде которая на данный момент даже не в 4 ке сильнейших, в ЛЧ с ПСЖ будет еще сложнее а также Моуриньо есть.........думаю МС останется с одним титулом.

    Гвардиола тренер а не волшебник, если бы игроки не упускали моменты сколько упускают игроки сити, то уже давно выиграли бы ЛЧ. Хосеп готов выиграть ушастывй кубок а вот боюсь игроки сити опять нет.

    в финале Челси фаворит тухэль молодцом а вдруг он выиграет КА и ЛЧ возмет.......
    sir_Alex
    sir_Alex
    18 апреля в 09:51
    На классе, шо ле? 😉
    протон1
    протон1
    18 апреля в 09:11
    мс думаю этот кубок и не нужен был
    SHMEL258
    SHMEL258
    18 апреля в 09:03
    Челси может взять два титула в этом году.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 08:50
    Неожиданный результат.
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1 ответ Санчо Панса (раскрыть)
    18 апреля в 07:29
    а я не думаю что Сити выйдет в финал ЛЧ
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 апреля в 07:02
    Мечты Гвардиолы о требле в этом сезоне разбились:( Челси при Тухеле производит приятное впечатление, конечно. И эту команду стоит опасаться мадридскому Реалу....С победой и выходом в финал Кубка Англии, болельщики синих!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    18 апреля в 06:56
    Вот и помечтали об квадрупле, теперь даже требла не будет. Челси выиграл по делу и Зиеш должен быть забивать еще раз но вратарь спас, в отличие от первого мяча, потеряв ворота.
    311
    311
    17 апреля в 22:50
    Челси гонял лысого весь матч!)
    vastudio
    vastudio ответ Igo0rek (раскрыть)
    17 апреля в 22:49
    Ну и ???)))
    vastudio
    vastudio ответ allemz (раскрыть)
    17 апреля в 22:48
    Ну и ???)))))))
    Франц Кафка
    Франц Кафка ответ sihafazatron (раскрыть)
    17 апреля в 22:37
    Почему это Челси был свежее? Свежее потому что сыграл в ЛЧ 13 апреля, а не 14ого?
    ну здарова
    ну здарова
    17 апреля в 22:27
    теперь ждем вылета сити в лч
    ну здарова
    ну здарова
    17 апреля в 22:25
    опять лысый физрук с закупками по 3 млрд 41ется да что ж такое то
    Mason Mount
    Mason Mount
    17 апреля в 22:22
    Челси был свежее. Молодец Тухель.
    А МС остаётся пока самым сильным в Англии. Думаю след игра в АПЛ будет совсем иначе если до этого МС не возьмёт лигу.
    Реалу будет не легко играть с таким Челси. На мой взгляд 50 на 50
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
    17 апреля в 22:19
    Azkan дорогой с ПОБЕДОЙ.Сам понимаешь шасс Рамадан. Соблюдаем пост.Так же брать поздравляю с Рамадан☝️.Дай бог здоровья и удачи.🙏.
    allemz
    allemz ответ eleven LC (комментарий удален) (раскрыть)
    17 апреля в 22:14, ред.
    Мне страшно за твоё чувство юмора
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Маха (раскрыть)
    17 апреля в 22:11
      Agamaga........
      Agamaga........
      17 апреля в 22:10
      Один лысый проиграл. Зидану придётся непросто с таким Челси. Если с ПСЖ финал проиграл, то с синими Тухель скорее всего выиграет ЛЧ.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      17 апреля в 22:02
        David Young
        David Young ответ 112910415 (раскрыть)
        17 апреля в 22:00
        Ещё финал, там в любом случае будет неслабая команда. С Лестер Сити будет чуть посложнее, и, вероятнее всего, именно с ними и играть Челси.
        Crooclin
        Crooclin
        17 апреля в 21:59
        Совсем не ожидал что Тухель так волшебно преобразит Аристократов! Хоть и не болею никак за Челси(кроме финала против Баварии) но лично за Тухеля очень рад!
        112910415
        112910415
        17 апреля в 21:58
        один титул ушёл ...
        allemz
        allemz ответ eleven LC (раскрыть)
        17 апреля в 21:53
        Зидану немец на выбор предложит два варианта: оральный или классику
        David Young
        David Young
        17 апреля в 21:53
        С победой всех болельщиков Челси.
        eleven LC
        eleven LC
        17 апреля в 21:51
        Как мощно Челси прибавил после ухода Лэмпарда,вышли в финал кубка и играют в полуфинале лч
        Реалу будет не легко
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao ответ Y.N.W. А. (комментарий удален) (раскрыть)
        17 апреля в 21:49
        Я думаю Челси будет сильнейшее испытание Зидана. Если все вернутся из лазарета, то шансы есть против Челси. Дорогие летние игрушки срабатывают при грамотном тренере. Плюс Канте, Маунт.
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