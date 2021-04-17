|Челси
|1:0
|Манчестер Сити
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1 : 0
завершен
17 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 413.5 - 580.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 27.3 - 26
Средний рост: 180.7 - 183.3
Легионеров: 8 - 10
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Уэмбли
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Зиеш Хаким
ассистент Вернер Тимо
|1:0
|55’
|Джеймс Рис
|34’
|65’
|Фернандиньо
|Аспиликуэта Сезар
|90’
|90+2’
|Ляпорт Эмерик
|90+5’
|Диаш Рубен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|48’
|Фоден Фил
|Де Брюйне Кевин
|64’
|Гюндоган Илкай
|Торрес Ферран
|Пулишич Кристиан
|Маунт Мэйсон
|70’
|Эмерсон
|Зиеш Хаким
|79’
|Хаверц Кай
|Вернер Тимо
|79’
|Зума Курт
|Силва Тиаго
|88’
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|5
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|6
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|4
|Офсайды
|0
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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Гвардиола тренер а не волшебник, если бы игроки не упускали моменты сколько упускают игроки сити, то уже давно выиграли бы ЛЧ. Хосеп готов выиграть ушастывй кубок а вот боюсь игроки сити опять нет.
в финале Челси фаворит тухэль молодцом а вдруг он выиграет КА и ЛЧ возмет.......
Гвардиола тренер а не волшебник, если бы игроки не упускали моменты сколько упускают игроки сити, то уже давно выиграли бы ЛЧ. Хосеп готов выиграть ушастывй кубок а вот боюсь игроки сити опять нет.
в финале Челси фаворит тухэль молодцом а вдруг он выиграет КА и ЛЧ возмет.......
А МС остаётся пока самым сильным в Англии. Думаю след игра в АПЛ будет совсем иначе если до этого МС не возьмёт лигу.
Реалу будет не легко играть с таким Челси. На мой взгляд 50 на 50
А МС остаётся пока самым сильным в Англии. Думаю след игра в АПЛ будет совсем иначе если до этого МС не возьмёт лигу.
Реалу будет не легко играть с таким Челси. На мой взгляд 50 на 50
Без судьи Сити не смог
Без судьи Сити не смог
Реалу будет не легко
Реалу будет не легко