КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Динамо» Мх

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков махачкалинского «Динамо» в адрес главного судьи матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» Алексея Сухого. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 7 декабря. Гостевую победу со счетом 1:0 одержал «Пари НН». "Болельщики футбольного клуба «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи в матче с «Пари НН», — сказал Григорьянц.
6 декабря «Ростов» дома победил казанский «Рубин» со счетом 2:0. «Футбольный клуб „Рубин“ не предоставил футболиста на дополнительное флэш-интервью после окончания матча с „Ростовом“ по предварительной заявке основного вещателя», — отметил Григорьянц.
Если к КК вопросов нет, то ставить такие пенальти - это чистой воды клоунада. Болельщиков Махачкалы естественно понять можно
Если к КК вопросов нет, то ставить такие пенальти - это чистой воды клоунада. Болельщиков Махачкалы естественно понять можно