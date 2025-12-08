КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Динамо» Мх

1765200094

08 декабря 2025, 16:21

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков махачкалинского «Динамо» в адрес главного судьи матча 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против «Пари НН» Алексея Сухого. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 7 декабря. Гостевую победу со счетом 1:0 одержал «Пари НН». "Болельщики футбольного клуба «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи в матче с «Пари НН», — сказал Григорьянц.

6 декабря «Ростов» дома победил казанский «Рубин» со счетом 2:0. «Футбольный клуб „Рубин“ не предоставил футболиста на дополнительное флэш-интервью после окончания матча с „Ростовом“ по предварительной заявке основного вещателя», — отметил Григорьянц.