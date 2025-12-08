Top.Mail.Ru
КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Динамо» Мх

08 декабря 2025, 16:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков махачкалинского «Динамо» в адрес главного судьи матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» Алексея Сухого. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 7 декабря. Гостевую победу со счетом 1:0 одержал «Пари НН». "Болельщики футбольного клуба «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи в матче с «Пари НН», — сказал Григорьянц.

6 декабря «Ростов» дома победил казанский «Рубин» со счетом 2:0. «Футбольный клуб „Рубин“ не предоставил футболиста на дополнительное флэш-интервью после окончания матча с „Ростовом“ по предварительной заявке основного вещателя», — отметил Григорьянц.

sv_1969
sv_1969
08 декабря в 20:08
Все таки не хватает им на Новый год)))
a-league
a-league
08 декабря в 18:40
Сухой подтвердил свою полную профнепригодность.
Если к КК вопросов нет, то ставить такие пенальти - это чистой воды клоунада. Болельщиков Махачкалы естественно понять можно
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 18:33
Оказывается они коллективно высказались, что думают про судью матча.
shlomo2
shlomo2
08 декабря в 18:27
Найдут виновных и накажут кто под руку попадется...:))))
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
08 декабря в 16:50
А почему не расматривают,как судят эти судьи?
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 16:29
От болельщиков ФК Динамо Мх тогда "досталось всем и арбитру , и своему ГТ, и игрокам - что называется - наболело...)
sihafazatron
sihafazatron
08 декабря в 16:26
На новогодние премии пойдет
