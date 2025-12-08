Top.Mail.Ru
Бывший футболист сборной Бельгии Де Бук умер от кровоизлияния в мозг

08 декабря 2025, 21:53

Бывший защитник сборной Бельгии по футболу Глен Де Бук умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба «Кортрейк», который был его последним местом работы.

Причиной смерти, как отмечает телеканал RMC Sport со ссылкой на семью бывшего футболиста, стало кровоизлияние в мозг. После этого он впал в кому и скончался не приходя в сознание.

В качестве футболиста Де Бук трижды стал чемпионом Бельгии в составе «Андерлехта» (2000, 2001, 2004) и дважды победил в суперкубке страны (2000, 2001). Профессиональную карьеру завершил в 2005 году. После этого работал тренером, возглавлял клубы из Бельгии и Нидерландов. В сезоне-2009/10 «Серкль Брюгге» дошел до финала Кубка Бельгии. «Кортрейк» он возглавлял с октября по декабрь 2023 года.

За сборную Бельгии Де Бук провел 36 матчей, в которых забил 1 гол. Принимал участие в двух чемпионатах мирах (1998, 2002). В 1998-м бельгийцы не вышли из группы, в 2002-м дошли до 1/8 финала, проиграв на этой стадии будущему победителю турнира команде Бразилии (0:2). В 2002 году сборная Бельгии выступала на групповой стадии вместе с командой России, очный матч между соперниками завершился победой бельгийцев (3:2). Де Бук провел на поле все 90 минут.

