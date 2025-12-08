Дегтярев прокомментировал возможный лимит на иностранных тренеров в РПЛ

1765220738

08 декабря 2025

Введение лимита на иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов в будущем вполне возможно. Об этом в интервью заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее стало известно, что ветераны российского тренерского цеха предложили Дегтяреву ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской премьер-лиги.