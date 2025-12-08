Дегтярев прокомментировал возможный лимит на иностранных тренеров в РПЛ

Введение лимита на иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов в будущем вполне возможно. Об этом в интервью заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее стало известно, что ветераны российского тренерского цеха предложили Дегтяреву ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской премьер-лиги.
«Футбольное сообщество — РФС, РПЛ — вполне может вводить ограничения на иностранных тренеров. Кстати, ветераны тренерского цеха, уважаемые мной главные тренеры, они высказывались даже не за ограничения по главным тренерам, а за ограничения тренерского штаба. То есть если приезжает иностранный специалист, а среди них есть действительно хорошие специалисты, он может с собой взять пару помощников, но при этом также обучать, опылять знаниями и наших тренеров. Вот это правильно, а не так, что приехали, поработали, уехали и все, никого в штабе не осталось, пустота. Понимаете? Знания никто не приобрел. Вот такой подход я бы поддержал. Но такая инициатива однозначно должна регулироваться внутри футбольного сообщества», — сказал Дегтярев.
А тем временем :
«Краснодар» продлил контракты с Торменой и Батчи...
«Зенит» в начале декабре предложил в общей сумме 8 миллионов евро за 21-летнего центрального защитника «Крузейро» Джонатана Жезуса.
Российский клуб готов выплатить 7 миллионов евро за бразильца, разделив платеж на два транша по 3,5 миллиона евро. Еще один миллион «Зенит» может заплатить в качестве бонусов по итогам этого сезона.
А тем временем :
«Краснодар» продлил контракты с Торменой и Батчи...
«Зенит» в начале декабре предложил в общей сумме 8 миллионов евро за 21-летнего центрального защитника «Крузейро» Джонатана Жезуса.
Российский клуб готов выплатить 7 миллионов евро за бразильца, разделив платеж на два транша по 3,5 миллиона евро. Еще один миллион «Зенит» может заплатить в качестве бонусов по итогам этого сезона.
А они будут приезжать набираться ума-разума....у Талалаева...
А они будут приезжать набираться ума-разума....у Талалаева...