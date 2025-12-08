Top.Mail.Ru
Дегтярев прокомментировал возможный лимит на иностранных тренеров в РПЛ

08 декабря 2025, 22:05

Введение лимита на иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов в будущем вполне возможно. Об этом в интервью заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее стало известно, что ветераны российского тренерского цеха предложили Дегтяреву ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской премьер-лиги.

«Футбольное сообщество — РФС, РПЛ — вполне может вводить ограничения на иностранных тренеров. Кстати, ветераны тренерского цеха, уважаемые мной главные тренеры, они высказывались даже не за ограничения по главным тренерам, а за ограничения тренерского штаба. То есть если приезжает иностранный специалист, а среди них есть действительно хорошие специалисты, он может с собой взять пару помощников, но при этом также обучать, опылять знаниями и наших тренеров. Вот это правильно, а не так, что приехали, поработали, уехали и все, никого в штабе не осталось, пустота. Понимаете? Знания никто не приобрел. Вот такой подход я бы поддержал. Но такая инициатива однозначно должна регулироваться внутри футбольного сообщества», — сказал Дегтярев.

Vilar
Vilar
09 декабря в 17:44
Дегтярёва в ЖКХ (!!!) страны. На дворников-эмигрантов срочно надо вводить лимит: только по одному на улицу, и пусть нашим ребятам передают мастерство, а к 30-му году, дворники ТОЛЬКО русские!!!
ВалераКарпин
ВалераКарпин
09 декабря в 14:55
Лучше бы рассказал как из бассейна Жириновского,скакануть в губеры,а потом в министры,что же это надо уметь
112910415
112910415
09 декабря в 09:37
это же фонтан идей !
adekvat
adekvat
09 декабря в 06:01
Старые ни кому не нужные пер.уны решили себе работу найти.
utd2cpz85rjn
utd2cpz85rjn
09 декабря в 04:38
Совсем уже заняться нечем
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 03:38
Миша хочет войти в историю как великий футбольный реформатор...)))
Bad Listener
Bad Listener
09 декабря в 00:10, ред.
И тут снова эта история коротко описываемая поговоркой "заставь дурака Богу молиться он себе лоб расшибёт". Лимит зарплат чиновников хотелось бы ввести если честно и прировнять к пенсиям стариков или зарплатам учителей или врачей в госклиниках хотя бы. Но у меня есть идея, на всякий случай чтобы было чем заняться введите ещё лимит количества ног у игрока - не больше двух.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 декабря в 00:03
Дегтярев всё комментирует лимиты....

А тем временем :
«Краснодар» продлил контракты с Торменой и Батчи...
«Зенит» в начале декабре предложил в общей сумме 8 миллионов евро за 21-летнего центрального защитника «Крузейро» Джонатана Жезуса.
Российский клуб готов выплатить 7 миллионов евро за бразильца, разделив платеж на два транша по 3,5 миллиона евро. Еще один миллион «Зенит» может заплатить в качестве бонусов по итогам этого сезона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря в 22:20
Через пару сезонов не наши тренеры будут у импортных учиться....
А они будут приезжать набираться ума-разума....у Талалаева...
