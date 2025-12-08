ЦСКА проведет три сбора в ОАЭ

Московский футбольный клуб ЦСКА перед возобновлением чемпионата России проведет три сбора в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
Первый сбор начнется 13 января. Информация о товарищеских матчах будет опубликована позднее.
ЦСКА после 18 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре столичная команда на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет в конце февраля или начале марта.
Научатся мячь по снегу катать,а на полях легче будет
то проблемы,обстоятельства! Чисто психологически желаю армейцам прежде всего ещё больше сблизится с Наставником
для понимания стратегии игры на перспективу!!! Хороших сборов!
Команда в отпуске до 13-го января.
Ждём игр на сборах.
А потом хорошей подготовки к второй части чемпионата.
Но, конечно, хочется уже конкретики: с кем будут играть, какой состав повезут, будут ли новички или хотя бы молодежь подтягивать. Команда сейчас идёт в верхней части таблицы, 4-е место — норм, но конкуренция бешеная, и если хотят бороться за медали, надо очень качественно провести подготовку.
