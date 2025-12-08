ЦСКА проведет три сбора в ОАЭ

1765204153

Московский футбольный клуб ЦСКА перед возобновлением чемпионата России проведет три сбора в ОАЭ . Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Первый сбор начнется 13 января. Информация о товарищеских матчах будет опубликована позднее.