ЦСКА проведет три сбора в ОАЭ

08 декабря 2025, 17:29

Московский футбольный клуб ЦСКА перед возобновлением чемпионата России проведет три сбора в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Первый сбор начнется 13 января. Информация о товарищеских матчах будет опубликована позднее.

ЦСКА после 18 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре столичная команда на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет в конце февраля или начале марта.

ЦСКА
ВалераКарпин
ВалераКарпин
09 декабря в 14:59
А почему не в Магадане,Нижневартовске и т.п.
Научатся мячь по снегу катать,а на полях легче будет
shur
shur
08 декабря в 20:51
"...вот они условия,вот она среда...!"- поётся в одной известной песне! Радуйся жизни и играй в полную силу, ан нет у всех какие
то проблемы,обстоятельства! Чисто психологически желаю армейцам прежде всего ещё больше сблизится с Наставником
для понимания стратегии игры на перспективу!!! Хороших сборов!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Rupertt (раскрыть)
08 декабря в 20:35
Какая сейчас может быть конкретика? Только закончили осеннюю часть чемпионата.
Команда в отпуске до 13-го января.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 декабря в 19:22
Удачных сборов и усиления забивным нападающим.
Ждём игр на сборах.
Red blu
Red blu
08 декабря в 19:20
Пришло время команде отдыхать и набираться сил.
А потом хорошей подготовки к второй части чемпионата.
shlomo
shlomo
08 декабря в 18:25
Ну что.... по крайней мере тепло и хорошие поляны.... удачи и без травм на сорах.
Rupertt
Rupertt
08 декабря в 18:16
Новость хорошая — видно, что ЦСКА серьёзно подходит к возобновлению сезона. Три сбора в ОАЭ — это уже солидно. Там и условия отличные, и соперники для товарищеских матчей обычно хорошие попадаются, можно реально подтянуть форму.
Но, конечно, хочется уже конкретики: с кем будут играть, какой состав повезут, будут ли новички или хотя бы молодежь подтягивать. Команда сейчас идёт в верхней части таблицы, 4-е место — норм, но конкуренция бешеная, и если хотят бороться за медали, надо очень качественно провести подготовку.
Гость
