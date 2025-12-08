ПСЖ не намерен продать Сафонова зимой

1765195702

08 декабря 2025, 15:08

Российский вратарь не покинет французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил портал Topmercato со ссылкой на газету L'Equipe.

По информации источника, футболист останется в состава парижан как минимум до конца сезона-2025/26, несмотря на интерес со стороны ряда европейских клубов, которые готовы арендовать игрока. Отмечается, что в услугах россиянина заинтересованы испанская «Валенсия», а также португальские «Спортинг» и «Брага».

6 декабря Сафонов сыграл в матче чемпионата Франции против «Ренна» (5:0). Для россиянина он стал первым официальным за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 матчах различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба 26-летний футболист стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.