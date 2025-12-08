Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ не намерен продать Сафонова зимой

08 декабря 2025, 15:08

Российский вратарь Матвей Сафонов не покинет французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил портал Topmercato со ссылкой на газету L'Equipe.

По информации источника, футболист останется в состава парижан как минимум до конца сезона-2025/26, несмотря на интерес со стороны ряда европейских клубов, которые готовы арендовать игрока. Отмечается, что в услугах россиянина заинтересованы испанская «Валенсия», а также португальские «Спортинг» и «Брага».

6 декабря Сафонов сыграл в матче чемпионата Франции против «Ренна» (5:0). Для россиянина он стал первым официальным за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 матчах различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба 26-летний футболист стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

В октябре портал Foot Parisien сообщил, что Сафонов может покинуть ПСЖ из-за желания получать больше игровой практики, а спортивный директор парижан Луис Кампос уже работает над трансфером. В качестве причин возможного ухода также отмечался геополитический фактор из-за перехода летом в команду украинского защитника Ильи Забарного. В ноябре L'Equipe сообщила, что в ПСЖ не рассчитывают на российского вратаря.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рафинья договорился с «Барселоной» о возможном уходе из клуба
06 декабря
СлухиЭкс-игрок сборной Нигерии анонсировал трансфер Осимхена в «Реал»
05 декабря
СлухиКлубы Саудовской Аравии вновь попробуют заполучить Салаха
04 декабря
Дарвин Нуньес хочет покинуть «Аль-Хиляль»
02 декабря
СлухиУслуги Серхио Рамоса были предложены «Милану»
02 декабря
СлухиСерхио Рамос решил покинуть «Монтеррей»
29 ноября
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
09 декабря в 06:15
Ещё не все лавки отполированы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 декабря в 01:16
Таким образом не строятся фразы в русском языке...
Правильно....либо "не намерен продавать"...либо "не намеревается продать"....
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
08 декабря в 23:24
Не, на багаже Черчесова пока держится))
Sergo81
Sergo81
08 декабря в 23:18
Правильное решение. Во первых у Шевалье травма, во вторых он совсем не топ и в ЛЧ Матвей может даже поуверенней будет. Не Дон, конечно, но не хуже Шевалье. Да и забавный не блещет, не факт, что сам не уйдёт. И, самое главное, нужно товар показать покупателям. Пусть посмотрят и цену дадут как за играющего, а не в аренду, как лавочника. Разумно.
Ruslik1982
Ruslik1982
08 декабря в 22:36
найди дурака продавать голкипера, который за сезон не пропустил ни одного гола
adekvat
adekvat
08 декабря в 18:25
До лета продержат, лавку кому то греть надо зимой.
shur
shur
08 декабря в 17:44
...круговорот событий, одной удачной игры маловато будет!
112910415
112910415
08 декабря в 16:42
будем наблюдать
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
08 декабря в 16:39
А победная серия сб.России? Это же тоже заслуга сафона
Vilar
Vilar
08 декабря в 16:34
Портал Topmercato сослался на газету L'Equipe, а газета на кого сослалась?
На Сафонова?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 декабря в 16:24
Ещё пару удачных игр за ПСЖ, и Сафонов забудет про лавку))
shlomo2
shlomo2
08 декабря в 16:15
Наверное что то узнали... или скауты что то не так сделали....
sv_1969
sv_1969
08 декабря в 16:10
Как его можно продать если сам Рон против)))
Rupertt
Rupertt
08 декабря в 16:09
Ну теперь уж конечно .у них выбора нет, у Шевалье травма, вспомнила про Сафонова.
sihafazatron
sihafazatron
08 декабря в 15:59
В аренду решили не отпускать, а то вернут потом обратно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря в 15:55
Шевалье сказал : "Холодно...пусть Матвей в раме стоит"
jRest
jRest
08 декабря в 15:44
Как можно вообще о продаже говорить? Они что не смотрели прошлую игру парижского клуба? Матвей - единственный вратарь на поле был, который не пропустил ни одного гола, в то время как остальные по пять пропускали. Легенда! Уникум! Его навык не пропускать отточен до автоматизма годами упорного труда.
Тут впору не о продаже думать, а зарплату поднимать втрое-пятеро и пожизненный контракт предлагать. Где ещё найдётся голкипер, который за полгода всего один мяч пропустил, да ещё в товарищеской игре.
Capral
Capral
08 декабря в 15:34
Намерены продать весной...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 