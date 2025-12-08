Футболисту «Зенита» Андрею Мостовому вручили награду «Джентльмен года»

1765214765

08 декабря 2025, 20:26

Полузащитник петербургского «Зенита» получил приз «Джентльмен года». Церемония вручения ежегодной награды проходит в понедельник в Государственном музее спорта Министерства спорта Российской Федерации.

Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. По итогам голосования Мостовой получил 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.

«Мне очень приятно быть сегодня здесь, потому что в прошлом году были в другом месте. Решили, что в Министерстве спорта проведем в этом году, если вам понравилось, то будем проводить здесь регулярно. „Джентльмен года“ вручается более 30 лет. Премию в разные годы получали выдающиеся футболисты: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Игорь Акинфеев, другие», — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 24 матчах текущего сезона он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Премия «Джентльмен года» учреждена «Комсомольской правдой» в 1994 году и носит имя Федора Черенкова. Награда вручается российскому игроку, который выступает в чемпионате страны. В прошлом году лауреатом премии стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.