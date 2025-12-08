Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта

1765221706

08 декабря 2025, 22:21

Вратарь московского ЦСКА еще сохраняет футбольную мечту, несмотря на большое количество трофеев и рекордов.

«Мечта у меня есть, но я не люблю об этом говорить. С годами понимаешь, что счастье и мечты любят тишину», — сказал Акинфеев.