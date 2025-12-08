Top.Mail.Ru
Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта

08 декабря 2025, 22:21

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев еще сохраняет футбольную мечту, несмотря на большое количество трофеев и рекордов.

«Мечта у меня есть, но я не люблю об этом говорить. С годами понимаешь, что счастье и мечты любят тишину», — сказал Акинфеев.

Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 813 матчей. Он находится в системе ЦСКА 35 лет. 4 декабря Акинфеев стал обладателем приза ТАСС «За верность» в категории «РПЛ».

ВалераКарпин
ВалераКарпин
09 декабря в 14:56
В его возрасте о внуках,даче и огороде думать надо.А он ребятам место не отдает.
альсато
альсато
09 декабря в 14:45
раз есть еще мечта-то здорово!
Red blu
Red blu
09 декабря в 12:51
Игорь Акинфеев уже достиг множества рекордных показателей в российском футболе, включая рекорд по матчам в Чемпионате России (более 500), рекорд по "сухим" матчам (превзошел Яшина), самое продолжительное время в одном клубе (более 35 лет в ЦСКА), рекорд по победам в Суперкубках России (8), и является лидером по количеству матчей за сборную России (111). Его основные достижения уже зафиксированы, но он может продлить свой контракт с ЦСКА (до июня 2026 года) и стремится к абсолютному рекорду по матчам за один клуб в истории российского футбола, чем не мечта.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 декабря в 11:30
""Мечтаю стать пенсионером"
(Из рекламы ))))).
jRest
jRest
09 декабря в 09:32
Акинфеев: моя футбольная мечта - быть похожим на Матвея.
112910415
112910415
09 декабря в 09:07
скрытный такой ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 06:11
значит, со временем выйдет вторая часть Автобиографии самого преданного... и мы узнаем что за мечта Акинфеева была)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
09 декабря в 02:32
Наверняка это благородная мечта.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
08 декабря в 22:57
Да, Вы правильно понимаете.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
08 декабря в 22:40
Ну, кипер должен быть с "голосом"! Типа Овчинникова
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 22:35
У каждого человека есть своя мечта... Должна быть.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
08 декабря в 22:34
Орало)...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
08 декабря в 22:31
Всех обломал)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
08 декабря в 22:31
Во дворе всегда был вратарь-гоняла(водила)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря в 22:31, ред.
Чтоб Веллитон стоя́л на рынке в стужу и мороз и торговал дезодорантами рекламируемыми Игорем....
sihafazatron
sihafazatron
08 декабря в 22:30
Вот так новость получается:
"Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта, но о ней ничего не сказал "
Futurista
Futurista
08 декабря в 22:28
Плох тот вратарь который не мечтает стать нападающим)))...
Futurista
Futurista
08 декабря в 22:27
Неужели ЧМ выиграть?))...
shur
shur
08 декабря в 22:27
...а вот у другана Сереги Жукова мечта сбылась,12 декабря
Бар "Евгенич" на Пятницкой Welcome! Не удивлюсь если Игорь
Владимирович посетит сие мероприятие!!!
shlomo
shlomo
08 декабря в 22:26
Думаю, все болельщики ЦСКА мечтают чтобы Игорь поднял как минимум еще один трофей.....

Плюс Акинфеева в том, что он сумел повзрослеть. Раньше он был заносчивым, обижался на футболистов и болельщиков, но научился не выпячивать это. И теперь даже болельщики Спартака не испытывают к нему неприязни. А вот Дзюба или Кокоша не смогли так. И при том, что все трое - большие игроки по нашим меркам, отношение к двум последним никогда не станет нормальным, ибо мозгов им Бог не дал.
