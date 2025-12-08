Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев еще сохраняет футбольную мечту, несмотря на большое количество трофеев и рекордов.
«Мечта у меня есть, но я не люблю об этом говорить. С годами понимаешь, что счастье и мечты любят тишину», — сказал Акинфеев.
Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 813 матчей. Он находится в системе ЦСКА 35 лет. 4 декабря Акинфеев стал обладателем приза ТАСС «За верность» в категории «РПЛ».
Плюс Акинфеева в том, что он сумел повзрослеть. Раньше он был заносчивым, обижался на футболистов и болельщиков, но научился не выпячивать это. И теперь даже болельщики Спартака не испытывают к нему неприязни. А вот Дзюба или Кокоша не смогли так. И при том, что все трое - большие игроки по нашим меркам, отношение к двум последним никогда не станет нормальным, ибо мозгов им Бог не дал.
Плюс Акинфеева в том, что он сумел повзрослеть. Раньше он был заносчивым, обижался на футболистов и болельщиков, но научился не выпячивать это. И теперь даже болельщики Спартака не испытывают к нему неприязни. А вот Дзюба или Кокоша не смогли так. И при том, что все трое - большие игроки по нашим меркам, отношение к двум последним никогда не станет нормальным, ибо мозгов им Бог не дал.