Галицкий получил награду за вклад в развитие отечественного футбола

08 декабря 2025, 18:15

Основатель и президент «Краснодара» Сергей Галицкий получил награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Награду вручил президент РПЛ Александр Алаев.

«Сергей Николаевич Галицкий — человек дела, безгранично влюбленный в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлеченностью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион. Сергей Николаевич создал системно и эффективно работающий клуб. Академия „Краснодара“ впечатляет масштабом и философией: каждому ребенку дают шанс раскрыть талант, учат дисциплине, ответственности, любви к игре, дают качественное образование», — отметил Алаев.

«Мы видим плоды этой работы: воспитанники академии помогли первой команде завоевать чемпионство, приносят пользу и другим командам РПЛ, привлекают интерес зарубежных клубов. Стадион и тренировочные базы „Краснодара“ гармонично сочетают архитектурную красоту и спортивную практичность, даже задают новые стандарты для индустрии. А парк около стадиона давно стал точкой притяжения всех жителей Краснодарского края и туристов. Совершенно не будет преувеличением сказать, что Сергей Галицкий меняет ландшафт российского футбола, и мы считаем важным отметить его вклад в развитие отрасли особой наградой», — добавил глава РПЛ.

Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. Через три года команда вышла в РПЛ. В 2025 году «Краснодар» впервые стал чемпионом России, также на счету клуба серебряные медали сезона-2023/24 и три бронзы (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

qwr76d7uaabn
qwr76d7uaabn ответ ca9cefey4j9r (раскрыть)
09 декабря в 22:41
Правительственная награда ничего к образу этого человека не добавит. Он сам себе памятник.
112910415
112910415
09 декабря в 05:50
Галицкий точно заслужил !
shlomo
shlomo
08 декабря в 21:07
Заслуженно получил... удачи ему в его делах.
shur
shur
08 декабря в 20:41
...награда нашла своего Героя,заслуженно!
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 20:29
Галицкого пора представлять к государственной награде, например к Ордену "За заслуги перед Отечеством", ведь награждают одних и тех же..
LOKis09
LOKis09
08 декабря в 20:06, ред.
Аксиос!
Bad Listener
Bad Listener
08 декабря в 19:28, ред.
А можно за разрушение и деградацию отечественного футбола орден и медаль придумать? Хотя тут будет конечно беспрецедентная конкурентная борьба. И Алаев с пивком тоже будет среди номинантов как пить дать... всем на стадионах. На фоне наших деятелей футбольных что в федерации, что в клубах, достаточно просто хуже не делать и ты уже главный претендент на награду за вклад в развитие.
ca9cefey4j9r
ca9cefey4j9r
08 декабря в 18:49
Он давно заслужил такую награду, можно дать даже правительственную за его вклад вообще
