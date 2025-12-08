Галицкий получил награду за вклад в развитие отечественного футбола

1765206930

08 декабря 2025, 18:15

Основатель и президент «Краснодара» получил награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Награду вручил президент РПЛ Александр Алаев.

«Сергей Николаевич Галицкий — человек дела, безгранично влюбленный в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлеченностью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион. Сергей Николаевич создал системно и эффективно работающий клуб. Академия „Краснодара“ впечатляет масштабом и философией: каждому ребенку дают шанс раскрыть талант, учат дисциплине, ответственности, любви к игре, дают качественное образование», — отметил Алаев.

«Мы видим плоды этой работы: воспитанники академии помогли первой команде завоевать чемпионство, приносят пользу и другим командам РПЛ , привлекают интерес зарубежных клубов. Стадион и тренировочные базы „Краснодара“ гармонично сочетают архитектурную красоту и спортивную практичность, даже задают новые стандарты для индустрии. А парк около стадиона давно стал точкой притяжения всех жителей Краснодарского края и туристов. Совершенно не будет преувеличением сказать, что Сергей Галицкий меняет ландшафт российского футбола, и мы считаем важным отметить его вклад в развитие отрасли особой наградой», — добавил глава РПЛ .