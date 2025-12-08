Top.Mail.Ru
Футболисту ЦСКА Круговому провели операцию

08 декабря 2025, 21:57

Футболист московского ЦСКА Даниил Круговой перенес плановую операцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

7 декабря в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА со счетом 2:3 на выезде уступил «Краснодару».

«Сегодня мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — написал Круговой.

ЦСКА после 18 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре столичная команда на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет в конце февраля или начале марта.

Red blu
Red blu
09 декабря в 12:53
Побыстрее восстановиться, отдохнуть и готовиться к продолжению чемпионской гонки.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 декабря в 10:14
Ждём здоровым, чем скорей тем лучше. Удачи.
VeniaminS
VeniaminS
09 декабря в 09:25
Скорейшего выздоравления и хорошего лечения !
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 04:33
Интересно, к началу весеннего этапа успеет восстановиться? Хотелось бы видеть в деле сильнейшие составы во всех командах. Всем здоровья!!!
Alex_67
Alex_67
09 декабря в 02:37
Желаю хорошего настроения и быстрого выздоровления!!!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
08 декабря в 22:13
Здоровья, Даня!
Восстанавливайся и возвращайся!
