Футболисту ЦСКА Круговому провели операцию

08 декабря 2025, 21:57

Футболист московского ЦСКА перенес плановую операцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

7 декабря в матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) ЦСКА со счетом 2:3 на выезде уступил «Краснодару».

«Сегодня мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — написал Круговой.