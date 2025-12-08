Футболисту ЦСКА Круговому провели операцию

Футболист московского ЦСКА Даниил Круговой перенес плановую операцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
7 декабря в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА со счетом 2:3 на выезде уступил «Краснодару».
«Сегодня мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — написал Круговой.
ЦСКА после 18 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре столичная команда на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет в конце февраля или начале марта.
Восстанавливайся и возвращайся!
Восстанавливайся и возвращайся!