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7 : 1
завершен
вчера, 21:45
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Госенс Робин
ассистент Хаверц Кай
|1:0
|19’
|Гюндоган Илкай
|2:0
|21’
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Мюллер Томас
ассистент Госенс Робин
|3:0
|27’
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Озолс Роберт
ассистент Хаверц Кай
|4:0(А)
|39’
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Гнабри Серж
ассистент Хуммельс Матс
|5:0
|45’
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Вернер Тимо
ассистент Киммих Йозуа
|6:0
|50’
|75’
|6:1
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Савельевс Алексейс
ассистент Кроллис Раймонд
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Сане Лерой
ассистент Мюллер Томас
|7:1
|76’
|19’
|Зюзинс Артурс
|Гюндоган Илкай
|35’
|35’
|Ошс Марцис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
|46’
|Вернер Тимо
|Хаверц Кай
|46’
|46’
|Максименко Виталий
|Икаунекс Давис
|46’
|Тарасов Игорь
|Ошс Марцис
|Джан Эмре
|Гюндоган Илкай
|61’
|Гюнтер Кристиан
|Госенс Робин
|61’
|Зюле Никлас
|Рюдигер Антонио
|61’
|61’
|Кроллис Раймонд
|Карклинс Крисс
|68’
|Яунземс Алвис
|Циганикс Андрейс
|68’
|Савельевс Алексейс
|Зюзинс Артурс
|Мусиала Джамал
|Мюллер Томас
|76’
|80’
|Варславанс Ренарс
|Улдрикис Робертс
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|1
|Предупреждения
|2
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А у нас матрос ребёнка не обидет !!!
Молитесь богу чтобы не попали на нашу сборную России !!! Месть будет жестокой !!! Всем Добра, а сборной России Удачи !!!
А у нас матрос ребёнка не обидет !!!
Молитесь богу чтобы не попали на нашу сборную России !!! Месть будет жестокой !!! Всем Добра, а сборной России Удачи !!!