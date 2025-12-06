На стадионе «Спартака» открыли памятную табличку в честь Симоняна

1765025643

06 декабря 2025, 15:54

Памятную именную табличку лучшего бомбардира московского «Спартака» открыли в субботу на «Лукойл-Арене» перед матчем 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Динамо».

На церемонии присутствовали дочь Симоняна Виктория, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, экс-футболист «Спартака» и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг. Дочь Симоняна передала музею «Спартака» золотую медаль Героя Труда России. Звание было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Табличка располагается на трибуне А, которая также носит имя Симоняна. Помимо этого, Российский футбольный союз ( РФС ) и «Спартак» подготовили специальную памятную программу — перед началом игры пройдет лазерное шоу, а встреча начнется с минуты молчания. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.