На стадионе «Спартака» открыли памятную табличку в честь Симоняна

06 декабря 2025, 15:54

Памятную именную табличку лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна открыли в субботу на «Лукойл-Арене» перед матчем 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

На церемонии присутствовали дочь Симоняна Виктория, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, экс-футболист «Спартака» и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг. Дочь Симоняна передала музею «Спартака» золотую медаль Героя Труда России. Звание было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Табличка располагается на трибуне А, которая также носит имя Симоняна. Помимо этого, Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» подготовили специальную памятную программу — перед началом игры пройдет лазерное шоу, а встреча начнется с минуты молчания. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Является олимпийским чемпионом 1956 года.

sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 20:09
Аааа... Тады согласен. Я это и имел ввиду тоже
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
06 декабря в 18:54
...я под словом у них,про авторов заметки говорил!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 18:06
Не у них. КБ тут не при чем. Это в статье так написано
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 декабря в 17:51
"На церемонии присутствовали бывшая дочь Симоняна Виктория,

Уважаемые модераторы. Такой текст отдает кощунством. Я думаю надо исправить
shlomo2
shlomo2
06 декабря в 17:09
Лучшего бомбардира в истории красно-белых....
Варвар7
Варвар7
06 декабря в 17:00
"Перед началом игры пройдет лазерное шоу, а встреча начнется с минуты молчания."

"Минуту молчания" - понимаю ; "Лазерное шоу" - не совсем (точнее вообще не понимаю) ?
CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 16:28
Что это ещё за бывшая дочь? А достижения Симоняна впечатляют — и как игрока, и как тренера.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
06 декабря в 16:20
...у них там все бывшие,так понимаешь у них завелось....!
...Табличка установлена на этой трибуне!
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 16:05, ред.
Что-то я не понимаю, а разве дочь может быть бывшей?
Гость
