Нападающий «Барселоны» Рафинья, возможно, проводит последние месяцы в составе «сине-гранатовых».
Бразильский нападающий не планирует покидать «Барсу» ради европейского клуба, но он готов к переезду в Саудовскую Аравию.
Cataluyna Radio сообщает, что Рафинья проинформировал спортивного директора Деку об интересе из Саудовской профессиональной лиги. Хотя бразилец и не настаивает на уходе, нападающий достиг устной договоренности с Деку о разрешении на уход, если Рафинья решит присоединиться к саудовскому клубу после чемпионата мира 2026 года.
28-летний Рафинья ранее подписал контракт с «Барсой» до 2028 года.
К Рафинье трудно предъявлять претензии по футбольным качествам: он один из самых ярких вингеров «Барселоны» последних лет — техничный, дисциплинированный, с решающими голами и передачами в ключевых матчах. И, конечно, видеть, что игрок на пике формы рассматривает вариант ухода в Саудовскую Аравию, — неприятно для болельщиков, привыкших думать о карьере как о стремлении к титулам и спортивной славе.
Но реальность футбола последних лет сильно изменилась - он становится менее спортивным и более коммерческим. Грустно...
К Рафинье трудно предъявлять претензии по футбольным качествам: он один из самых ярких вингеров «Барселоны» последних лет — техничный, дисциплинированный, с решающими голами и передачами в ключевых матчах. И, конечно, видеть, что игрок на пике формы рассматривает вариант ухода в Саудовскую Аравию, — неприятно для болельщиков, привыкших думать о карьере как о стремлении к титулам и спортивной славе.
Но реальность футбола последних лет сильно изменилась - он становится менее спортивным и более коммерческим. Грустно...