Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Рафинья договорился с «Барселоной» о возможном уходе из клуба

06 декабря 2025, 21:26

Нападающий «Барселоны» Рафинья, возможно, проводит последние месяцы в составе «сине-гранатовых».

Бразильский нападающий не планирует покидать «Барсу» ради европейского клуба, но он готов к переезду в Саудовскую Аравию.

Cataluyna Radio сообщает, что Рафинья проинформировал спортивного директора Деку об интересе из Саудовской профессиональной лиги. Хотя бразилец и не настаивает на уходе, нападающий достиг устной договоренности с Деку о разрешении на уход, если Рафинья решит присоединиться к саудовскому клубу после чемпионата мира 2026 года.

28-летний Рафинья ранее подписал контракт с «Барсой» до 2028 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЭкс-игрок сборной Нигерии анонсировал трансфер Осимхена в «Реал»
05 декабря
СлухиКлубы Саудовской Аравии вновь попробуют заполучить Салаха
04 декабря
Дарвин Нуньес хочет покинуть «Аль-Хиляль»
02 декабря
СлухиУслуги Серхио Рамоса были предложены «Милану»
02 декабря
СлухиСерхио Рамос решил покинуть «Монтеррей»
29 ноября
ПСЖ намерен расстаться с российским вратарем Сафоновым зимой
28 ноября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 декабря в 16:07
...ты меня прости! Забыл тебе сказал, я же дед Витиньи,от того и мысли такие и внук так играет замысловато, причем за вас!!! (...Опять шучю,блин!) Хорошего вечера и музона, щас Пёрпл слухаю!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 13:57
)))
К своему стыду я в начале не понял твоего троллинга в его адрес.
Но ты сам виноват, - твои витиеватые мысли иногда понимай то так, то эдак ! ))
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 декабря в 13:54
...так Я и говорю о том же, слово "Своё" транформируем в "Для себя"...! Вполне самовлюблённый чел,одни посылы после
взятия чего стоят, у него всё есть, Клуб платит,а будет ещё больше,между прочим,его уже не футбольные мыслм одалевают,а сугубо материальные!!!
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 05:22
Если честно, не удивлюсь, если Рафинья уедет в Саудовскую Аравию. Деньги там сумасшедшие, а в „Барсе“ у него то травмы, то конкуренция, то форма прыгает. Видно, что пацан не против спокойно доиграть, заработать и без лишнего давления. Жалко, конечно, он игрок классный, но если сам уже намекает на уход после ЧМ-2026 — значит, мысли у него туда давно идут. Время такое: кто не тянет стабильность в Европе — уезжает в арабские клубы на мешки денег. Посмотрим, чем закончится, но похоже, что его в „Барсе“ мы надолго уже не увидим.
ktmw87dje54q
ktmw87dje54q
07 декабря в 01:54
Проведя предыдущий сезон ярко, в этом его активность спала, а клуб на нём может ещё денег поднять
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
07 декабря в 01:38, ред.
А чё он показал и доказал ? Рафик нихрена не выиграл из того, чем можно козырять перед большими дядями с толстыми портмоне... Нет у него ни ЛЧ, ни Кубка ЮА, ни ЧМ, ни ЗМ, ни ЗБ..., нихрена стоящего нет от слова абсолютно. Он, как говорил Папанов в Брильянтовой Руке, - Голодранец !)
Хнёй страдает и цену себе набивает, раскачивая лодку Барселоны посреди сезона, когда надо не интриги плести, а играть и играть...!

P.S. По мне так дурачок..., как и большинство бразилов..., у которых голова за футбольными способностями никогда не успевает.
Alex_67
Alex_67
06 декабря в 23:48
Вероятность ухода Рафиньи в Саудовскую Аравию 🇸🇦 слишком высокая. Бразильцу не нравится его роль в клубе, она явно не главная.... Кроме того эти разговоры о необходимости снижения зарплаты — Рафинье арабы готовы платить в разы больше. Щедрое предложение ждёт и Барселону, которой нужно отдавать долги. Видимо вопрос уже решён.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
06 декабря в 23:46
Т1акха! Как и любой другой нормальный человек)))
y-ago
y-ago
06 декабря в 22:58
Такие решения всегда вызывают противоречивые эмоции, особенно когда речь идёт о действительно талантливом игроке.
К Рафинье трудно предъявлять претензии по футбольным качествам: он один из самых ярких вингеров «Барселоны» последних лет — техничный, дисциплинированный, с решающими голами и передачами в ключевых матчах. И, конечно, видеть, что игрок на пике формы рассматривает вариант ухода в Саудовскую Аравию, — неприятно для болельщиков, привыкших думать о карьере как о стремлении к титулам и спортивной славе.
Но реальность футбола последних лет сильно изменилась - он становится менее спортивным и более коммерческим. Грустно...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Джохар Ву (раскрыть)
06 декабря в 22:35
В первую очередь деньги, наверное))
Джохар Ву
Джохар Ву ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
06 декабря в 22:12
Он хочет трофеи и деньги, значит к Роналду не пойдет
shur
shur
06 декабря в 22:07, ред.
...Красава,пока в форме и цена выше,своё доказал и показал в
Барсе! Пора и о семье подумать!!!
Capral
Capral
06 декабря в 21:35
Неприятная информация. Впрочем, смотрю сейчас как Барса рвет Бетис и без Рафа, так вроде ничего. Свято место пусто не бывает. Торес вполне себе хорош в центре...
95-shishani-95
95-shishani-95
06 декабря в 21:32
Иди к Роналду
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 