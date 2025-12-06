Рафинья договорился с «Барселоной» о возможном уходе из клуба

1765045610

06 декабря 2025, 21:26

Нападающий «Барселоны» , возможно, проводит последние месяцы в составе «сине-гранатовых».

Бразильский нападающий не планирует покидать «Барсу» ради европейского клуба, но он готов к переезду в Саудовскую Аравию.

Cataluyna Radio сообщает, что Рафинья проинформировал спортивного директора Деку об интересе из Саудовской профессиональной лиги. Хотя бразилец и не настаивает на уходе, нападающий достиг устной договоренности с Деку о разрешении на уход, если Рафинья решит присоединиться к саудовскому клубу после чемпионата мира 2026 года.

28-летний Рафинья ранее подписал контракт с «Барсой» до 2028 года.