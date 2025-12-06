Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд»

06 декабря 2025, 20:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Рубен Диаш (31'), Гвардиол (35'), Фоден (65').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 31 очко, у гостей — 23 очка.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 14 декабря, соперником будет «Кристал Пэлас». «Сандерленд» проведет следующий матч также 14 декабря (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).

CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 22:32
У Манчестер Сити есть отличные игроки, вот они периодически и выстреливают...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
06 декабря в 21:49
Я хотел, чтоб его тогда купил Реал Мадрид. Но они сделали ставку на непонятного Мастантуоно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
06 декабря в 21:35
Шерки потрясающий игрок, очень красиво умно играет.
Пеп знал, кто из них лучше - Шерки или Вирц.
с победой, МС!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
06 декабря в 21:08
Немного скромненько...
shur
shur
06 декабря в 21:07
...ровно Сити идёт! Не то что некоторые!
Nenash
Nenash
06 декабря в 20:32, ред.
Бенефис от Шерки.. Браво!!.. 👍
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 20:28
В тренировочном режиме сити набирает 3 очка!
Гол Диаша прям как гол Компани, хорошо лупанул)
Шерки- технарь ещё тот.
