«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Рубен Диаш (31'), Гвардиол (35'), Фоден (65').
По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 31 очко, у гостей — 23 очка.
В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 14 декабря, соперником будет «Кристал Пэлас». «Сандерленд» проведет следующий матч также 14 декабря (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).
Пеп знал, кто из них лучше - Шерки или Вирц.
с победой, МС!!!
Гол Диаша прям как гол Компани, хорошо лупанул)
Шерки- технарь ещё тот.
