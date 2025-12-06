Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Астон Вилла» победила «Арсенал»

06 декабря 2025, 18:21
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла дома «Арсенал» 2:1.

Мэтти Кэш вывел бирмингемцев вперед на 36-й минуте, на 52-й Леандро Троссард сравнял. На 90+6 Эмилиано Буэндия провел решающий гол.

«Астон Вилла» вышла на 2-е место с 30 очками. «Арсенал» лидирует с 33 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ростов» впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Рубин»
06 декабря
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
05 декабря
«Лацио» одержал победу над «Миланом» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
05 декабря
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ
05 декабря
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом»
04 декабря
«Лидс» взял верх над «Челси» во встрече АПЛ
04 декабря
Сортировать
Все комментарии
batog
batog ответ Ruslik1982 (раскрыть)
07 декабря в 12:37
и начинает сливать в декабре .....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
06 декабря в 22:40
да, зимнее ТО.
и все равно надо вернуть своего защитника.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
06 декабря в 22:36
К этому возможно всё и идёт.
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
06 декабря в 22:36
Если я не ошибаюсь, то вернуть его можно будет только во время зимнего ТО, но к тому времени скорее всего уже и Габи и Салиба будут в строю
Karkaz
Karkaz
06 декабря в 22:35, ред.
Эмери с каждым годом растёт как тренер. После Виллы пора уже опять за топ клуб браться. Может в МЮ?
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
06 декабря в 22:29
...тот Венгеровский прогматизм,да?! Арсеналовское чемпионство
всегда на грани, сколько Я их помню...!!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
06 декабря в 22:23
никакого чемпионства у Арсенала не будет. каждый год все повторяется, первую половину сезона он на первом месте, а вторую сливает
95-shishani-95
95-shishani-95
06 декабря в 21:09
С победой Астон Вилла! Этот результат может стоит Арсеналу долгожданного чемпионства
Dauletbek
Dauletbek
06 декабря в 20:42
Астон Вилла серьезный соперник. Не спроста на 3 месте
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
06 декабря в 20:15
Как ранее говорил , Арсенал совершит преступление если не возьмут в этом году титул
А еще ранее говорил, что у Арсенала нет чемпионского характера, у МС больше шансов
Похоже оба прогноза сбудутся по итогу, отрыв уже всего 2 очка
IKER-RAUL
IKER-RAUL
06 декабря в 20:10
довольно неожиданно, но Браво Эмери!
Савелий Первый
Савелий Первый ответ jRest (раскрыть)
06 декабря в 20:06
Вообще-то Вилла серьезный соперник. В каких таких руках все было?)))
Grizly88
Grizly88 ответ jRest (раскрыть)
06 декабря в 19:46
+ чемпионского духа в Артете нет это точно напоминает мне Венгера, тоже будет наверное всегда бороться за вторую строчку.
Van Vanovich
Van Vanovich
06 декабря в 19:43, ред.
Здравомыслящие не ждали , что будет простой матч для Арсенала, а тем более победа на соперником. Пока нормально- в 15ти играх только 2 поражения.
4bh59cnwb7mf
4bh59cnwb7mf
06 декабря в 19:39
Чемпионские расклады ещё рано делать, то что Вилла сейчас серьезный соперник было ясно
jRest
jRest
06 декабря в 19:26
Всё в руках Арсенала... было.
Типичная ситуация последних лет - конкуренты сами отдают чемпионство, а Арсенал благородный, брать не хочет. С таким отношением чемпионами не становятся.
Нет в Артете чемпионского духа, а коли его нет у тренера, то как он сможет зарядить своих игроков на великие свершения?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
06 декабря в 19:25
Арсеналу пора вернуть Кивиора из Порту.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
06 декабря в 19:24
парни Бирмингема довольны.
lobsterdam
lobsterdam
06 декабря в 19:23
Надо, чтобы Арсенал стал чемпионом, а больше некому. И я был бы искренне рад за них, несмотря на то, что мое сердце принадлежит другому клубу!
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
06 декабря в 19:06
Скажу так, верим всегда, иначе для чего болеть?!
Вера в чемпионство при Артете, тут уже другое....он вроде как и создал хорошую команду, скамейку усилили прилично, но ему всегда чего-то не хватает....вот казалось бы, сезон начали на ура, прем везде, а потом травма за травмой и вот, уже конкуренты наступают на пятки....
DXTK
DXTK ответ Agamaga005 (раскрыть)
06 декабря в 19:02, ред.
Я бы задал вопрос по другому ...... Верите ли вы в чемпионство Арсенала с Артетой......ДА/или/НЕТ??????...........и чтобы сами фанаты канониров на это и ответит ли бы......потому что в чемпиоонство они каждый год верят....с 2004 года кричать ДА!!!!!......а последние три сезона особенно занимая 2-е места.......
A.S.A
A.S.A
06 декабря в 19:01
Когда нибудь Артета научится играть от соперника, а не во всех матчах навязывать свой футбол вопреки всему....
Команда сейчас полуживая, состоит из не основных игроков и тех, кто только вернулся с больнички....
Вилла браво, характер у них что надо!
DXTK
DXTK
06 декабря в 18:58
Эмери как всегда говорит а вот вам кукиш а не титул......как раз в 23 году когда у Арсенал был шикарный шанс на титул но оба матча проиграли Вилле и лишились в итоге титула тогда, видимо тоже самое их ждет и сейчас...... дежавю однако....

Вилла разогналась хорошо, жаль что на старте буксовали, но уже на 2 место вышли и 3 пункта до Арсенала.......

Артета и кубок Англии завоевал как раз на багаже Эмери.......в прошлом розыгрыше ЛЧ как раз бирмингемцы чуть не выбили ПСЖ с турнира когда еще в ответном матче был камбечище и перед матчем включили гимн ЛЕ.......и ведь Эмери почти это сделал......

PS Эмери элитный тренер превратил АВ из аутсайдера в лидера, а тренеришка, как тут испанца многие называют несправедливо, я добавлю от себя.....у нас тренеришка недавно из Динамо ушел.....
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
06 декабря в 18:50
Дыхалка начинает сказываться на дистанции...
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко ответ Agamaga005 (раскрыть)
06 декабря в 18:43
Верю, что Арсенал в этом сезоне будет чемпионом.
Agamaga005
Agamaga005
06 декабря в 18:41
Верите ли Вы в чемпионство Арсенала? Наводишь курсор на "ДА", кнопка перемещается по всему рабочему столу.
Nenash
Nenash
06 декабря в 18:41
Дистанция начинает сказываться на дыхалке.. Пройти её могут только понимающие эту дистанцию.. 🏃..
Capral
Capral
06 декабря в 18:35, ред.
Образцовое пособие для Компани, как надо тушить лондонский прессинг. Этот матч ещё показал, что лучшая лига мира- АПЛ!!! Атаки на одни ворота- на другие, и всё в таком темпе.
Вобщем, А/В с победой!!!
Alex_67
Alex_67
06 декабря в 18:35
Астон Виллу понесло... А ведь начинали сезон совсем плохо?
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
06 декабря в 18:27
Вилла да шас грозная команда
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 