«Астон Вилла» победила «Арсенал»

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла дома «Арсенал» 2:1.
Мэтти Кэш вывел бирмингемцев вперед на 36-й минуте, на 52-й Леандро Троссард сравнял. На 90+6 Эмилиано Буэндия провел решающий гол.
«Астон Вилла» вышла на 2-е место с 30 очками. «Арсенал» лидирует с 33 очками.
и все равно надо вернуть своего защитника.
всегда на грани, сколько Я их помню...!!!
А еще ранее говорил, что у Арсенала нет чемпионского характера, у МС больше шансов
Похоже оба прогноза сбудутся по итогу, отрыв уже всего 2 очка
Типичная ситуация последних лет - конкуренты сами отдают чемпионство, а Арсенал благородный, брать не хочет. С таким отношением чемпионами не становятся.
Нет в Артете чемпионского духа, а коли его нет у тренера, то как он сможет зарядить своих игроков на великие свершения?
Вера в чемпионство при Артете, тут уже другое....он вроде как и создал хорошую команду, скамейку усилили прилично, но ему всегда чего-то не хватает....вот казалось бы, сезон начали на ура, прем везде, а потом травма за травмой и вот, уже конкуренты наступают на пятки....
Команда сейчас полуживая, состоит из не основных игроков и тех, кто только вернулся с больнички....
Вилла браво, характер у них что надо!
Вилла разогналась хорошо, жаль что на старте буксовали, но уже на 2 место вышли и 3 пункта до Арсенала.......
Артета и кубок Англии завоевал как раз на багаже Эмери.......в прошлом розыгрыше ЛЧ как раз бирмингемцы чуть не выбили ПСЖ с турнира когда еще в ответном матче был камбечище и перед матчем включили гимн ЛЕ.......и ведь Эмери почти это сделал......
PS Эмери элитный тренер превратил АВ из аутсайдера в лидера, а тренеришка, как тут испанца многие называют несправедливо, я добавлю от себя.....у нас тренеришка недавно из Динамо ушел.....
Вобщем, А/В с победой!!!
