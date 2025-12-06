Пивоваров назвал неудовлетворительными результаты «Динамо» в 2025 году

1765039313

06 декабря 2025, 19:41

Результаты московского футбольного клуба «Динамо» в 2025 году являются неудовлетворительными. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых .

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Динамо» сыграло вничью с московским «Спартаком» (1:1).

«Я бы весь 2025 год оценил как неудачный и неудовлетворительный», — сказал Пивоваров.