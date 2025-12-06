Пивоваров назвал неудовлетворительными результаты «Динамо» в 2025 году

Результаты московского футбольного клуба «Динамо» в 2025 году являются неудовлетворительными. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграло вничью с московским «Спартаком» (1:1).
«Я бы весь 2025 год оценил как неудачный и неудовлетворительный», — сказал Пивоваров.
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло 5-е место в РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата страны бело-голубые набрали 21 очко и занимают в таблице 10-ю строчку. «Динамо» вышло в полуфинал «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, где сыграет со «Спартаком».
