Пивоваров назвал неудовлетворительными результаты «Динамо» в 2025 году

06 декабря 2025, 19:41

Результаты московского футбольного клуба «Динамо» в 2025 году являются неудовлетворительными. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграло вничью с московским «Спартаком» (1:1).

«Я бы весь 2025 год оценил как неудачный и неудовлетворительный», — сказал Пивоваров.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло 5-е место в РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата страны бело-голубые набрали 21 очко и занимают в таблице 10-ю строчку. «Динамо» вышло в полуфинал «пути Российской премьер-лиги» Кубка России, где сыграет со «Спартаком».

moscowkent
moscowkent
08 декабря в 13:02
А Пивоваров получается ни при чем? Пиши заявление и сваливай. И Степашу прихвати.
autochthon
autochthon
07 декабря в 14:51
Расписался в собственном не профессионализме.. Я не я и хата не моя.
shur
shur ответ Vilar (раскрыть)
06 декабря в 20:44
...На пивоварне не порядок!
Снабженцы как обычно подвели!
Ячменный солод нехороший,
И хмель и дрожжи подвели!!!
Vilar
Vilar
06 декабря в 19:55
А "Я бы весь 2025 год оценил как неудачный и неудовлетворительный" по ВИНЕ генерального директора Пивоварова и председателя совета директоров бело-голубых Ивлева и пусть оба проваливают за Карпиным - не оправдали.
Гость
