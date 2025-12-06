Шоу в честь Симоняна перед матчем «Спартака» прошло под песню «My Way»

1765035776

Красочное шоу перед игрой 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» в память о лучшем бомбардире в истории красно-белых прошло под песни «My Way» и «Я люблю тебя жизнь».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Перед игрой на «Лукойл-Арене» была открыта памятная именная табличка в честь Симоняна на трибуне А, которая также носит его имя.

Шоу началось со знаменитого «Футбольного марша» Матвея Блантера, который традиционно звучал в СССР и России перед официальными футбольными играми. Под композицию «My Way», которую исполняли во время церемонии прощания с Симоняном на «Лукойл-Арене» 27 ноября, на табло показали черно-белые кадры с матчей олимпийского чемпиона 1956 года и другие кадры хроники с его участием. Затем зрители включили фонарики на своих мобильных телефонах, участники шоу (порядка 170 человек) в центральном круге образовали ромб с отсылкой к эмблеме «Спартака». Первая часть шоу завершилась тем, что на табло появился автограф Симоняна, который затем превратился в знак бесконечности.

Памятная рамка с символом бесконечности, оформленная в красно-белых цветах, была подарена у кромки поля дочери Симоняна Виктории. Вторая часть шоу прошла под другую любимую песню Симоняна — «Я люблю тебя жизнь» Эдуарда Колмановского. Под эту композицию был поднят красочный баннер с портретами Симоняна в форме «Спартака» и сборной СССР .

Футболисты и судьи вышли на поле арены в майках, посвященных Симоняну. Игроки «Динамо» и арбитры — в белых футболках под 9-м номером с фотографией Симоняна и его фамилией на спине. Футболисты «Спартака» вышли в стилизованных под форму 40-50-х годов футболках «Спартака». Перед матчем дочь и правнуки Симоняна нанесли символический удар.