«Ростов» впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Рубин»

Футболисты «Ростова» со счетом 2:0 одержали победу над казанским «Рубином» в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67). На 87-й минуте с поля был удален защитник «Ростова» Умар Сако.
Для «Ростова» это первая с 14 сентября победа в домашнем матче РПЛ, тогда подопечные Джонатана Альбы переиграли московский ЦСКА (1:0). После этого ростовчане на своем поле в национальном первенстве сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а также уступили тольяттинскому «Акрону» (0:1) и столичному «Локомотиву» (1:3).
В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает 7-е место с 23 очками. «Ростов» располагается на 10-й строчке, набрав 21 очко. В следующем туре, который начнется 28 февраля, «Рубин» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», «Ростов» сыграет в гостях против «Краснодара».