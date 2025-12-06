Top.Mail.Ru
«Ростов» впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Рубин»

06 декабря 2025, 15:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футболисты «Ростова» со счетом 2:0 одержали победу над казанским «Рубином» в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67). На 87-й минуте с поля был удален защитник «Ростова» Умар Сако.

Для «Ростова» это первая с 14 сентября победа в домашнем матче РПЛ, тогда подопечные Джонатана Альбы переиграли московский ЦСКА (1:0). После этого ростовчане на своем поле в национальном первенстве сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а также уступили тольяттинскому «Акрону» (0:1) и столичному «Локомотиву» (1:3).

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает 7-е место с 23 очками. «Ростов» располагается на 10-й строчке, набрав 21 очко. В следующем туре, который начнется 28 февраля, «Рубин» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», «Ростов» сыграет в гостях против «Краснодара».

альсато
альсато
06 декабря в 19:59
обо всех изменениях клубных-узнаем в ЗИМНЕЕ ОКНО!)))))
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
06 декабря в 18:47
Я рад за Ростов.
CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 18:29
Ростов продвигает отставку Рахимова. Она стала ближе.
Шуня771
Шуня771
06 декабря в 17:39
Ростов с победой!
9wpjq5dut6su
9wpjq5dut6su
06 декабря в 17:38
От зоны вылета отодвинулись, высокие задачи не по плечу,всех ростовских с победой!
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 декабря в 17:34, ред.
Спасибо, но думаю, Ваше обращение адресовано другим болельщикам Динамо. Я, в данном случае, никакого отношения к нынешнему Динамо не имею и иметь не хочу.
Удачи Ростову, Удаче Альбе и всем преданным болельщикам ростовчан!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
06 декабря в 17:24
с победой, Ростсельмаш!
лучше поздно, чем никогда))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
06 декабря в 17:14
Благодарю! и Вам в вам вернутся в битву за Чемпионство, наконец-то снять проклятие жены Севидова с фк Динамо, и ещё когда-то годами ранее я позволил перед матчами Ростов - Динамо, ёрничество , покалывание в сторону Динамо публично приношу извинения если вас задел где-то,, у меня принцип, когда со мной мной общаются уважительно, я общаюсь на языке Белинского, когда хотят спускаюсь на язык Болдинского, иногда нарушаю принцип, если где-то когда-то вас задел в публичном пространстве
shlomo
shlomo
06 декабря в 17:02
Уверенную победу одерживает Ростов, если судить по счету, да и по большей части игры. Правда, если просто посчитать моменты, то Рубин совершенно спокойно мог забивать дважды: пенальти и удар с трех метров от Сиве - и вуаля. Но с реализацией моментов у Рубина прямо беда в последнее время, исправить неудачную серию до зимы казанцам не удалось.
Rupertt
Rupertt
06 декабря в 16:59
Наконец-то Ростов дома выиграл! Миронов молодец — хладнокровно забил, Голенков тоже вовремя подоспел. Вот бы так всегда играли, а не как в тех блеклых матчах осенью. Рубин, конечно, сегодня какой-то беззубый был, но победа есть победа. Может, с этого и начнётся нормальная серия, а то болельщикам уже нервы на пределе. Посмотрим, что покажут в Краснодаре — там будет настоящий тест.
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 декабря в 16:45
....Пипл верою сильны,в ней вся сила,от души...!!!
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 16:43
Уже не вылетят, и слава богу.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 16:40
Ещё и раков, но под Новый год самое оно, плохо, что в АПЛ в Боксиндей будет только один матч, тв права обязывают, а где куча футбола?! Футбол уже не тот
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 декабря в 16:37
...слюна пошла, по рыбёхе донской!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Михалыч 54 (раскрыть)
06 декабря в 16:37
Закрываем глаза и вы не там где вы есть, можно и принять)
shur
shur ответ Михалыч 54 (раскрыть)
06 декабря в 16:35
...ну тогда,желаю чтобы все....!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 16:35
Красота! Старт дан!
derrik2000
derrik2000
06 декабря в 16:35
Если бы в концовке матча Ростов бы НЕ прижался трусливо (это на своём поле!!!) к своим воротам, то я бы написал, что всё справедливо.
А так...
Рубину ТРАГИЧЕСКИ НЕ повезло в конце матча с нереализованными МОМЕНТИЩАМИ и таким же 11-метровым.
А то могли бы и три очка увезти из Ростова.
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 16:35
Да на работе я, никак не получится.
Alex_67
Alex_67
06 декабря в 16:34
Интересно, Ростов ещё рассматривает вариант с заменой главного тренера? А ведь Альба трудяга и человек хороший..
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 декабря в 16:33
...с победой Бро! Ветер с Дона сегодня посильней чем с Гольфстрима!!!
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 декабря в 16:33
Таких подробностей я конечно не знаю, Вам видней. Но Альба- и человек приятный, и тренер неплохой. Ну а Вашему Ростову- пожелаю и дальше развиваться, крепнуть и подниматься!!! Ну и конечно- без внутренних конфликтов.
Удачи!!!
112910415
112910415
06 декабря в 16:31
хорошая победа,
отличное настроение на зиму !
shur
shur ответ Михалыч 54 (раскрыть)
06 декабря в 16:30
....Михалыч, наливай .....!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
06 декабря в 16:29
Согласен с вами почти во всём, есть такое понятие хороший человек - это еще не профессия, он обаятелен, на контрасте с Карпиным, он больше про футбол, Карпин и Мостовой больше про Медиа, это факт, у Ростова сменилось руководство и вроде не опять, а снова Саввиди, зашёл в клуб не сам , через посредников, может его заруинить, снести трибуну, все помнят о нём причалку и не только фанаты Ростсельмаша, но и Ска Ростова, он заходил было "весело" от слова совсем, он может клуб поднять в ЛЧ нанять КББ, а может уронить или держать вы зоне вылета
Михалыч 54
Михалыч 54
06 декабря в 16:24
Очень важные три очка в последней игре этого года. Самое главное, что играли с преимуществом, создавали моменты, неплохая командная скорость. И немного удачи и везения. Вперёд, РОСТОВ!!!!
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 16:21
По делу победили! Поздравления мои
Пепс
Пепс
06 декабря в 16:20
Унылая игра Рубина 80 минут... Рахимов будет рассуждать про Жигули Рубина и Мерседес Ростова.... Игра в одни ворота - что с командой тренер???? Она воще не готова играть, центр поля проигран вчистую... В последние 10 минут промах Сиве и Вуячича - лишь подтверждение.....(((( ни мысли, ни радости от игры... Рахимов, что спекся????
PATRIOT1965
PATRIOT1965
06 декабря в 16:19, ред.
Рубин только с Ахматом играет,как матч века.С победой Ростов!
Ice van Reed
Ice van Reed
06 декабря в 16:18
С Победой Земляки и сопереживающие Югу!!!
Гость
