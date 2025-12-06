В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.
«Спартак» вышел вперед на 19-й минуте после автогола Максима Осипенко. Иван Сергеев на 61-й провел ответный мяч.
Свои следующие матчи команды проведут весной. «Спартак» завершил год на 6-м месте с 29 очками. У «Динамо» 21 очко и место в середине таблицы.
Ожидание ударного дерби под занавес осени обернулось сумбурной игрой
с обеих сторон, с изобилием ошибок.
К тому же, двигались и думали довольно медленно, оживившись лишь
в последние минут 20.
Удивило поначалу рисковое, даже отчаянное решение Гусева по стартовому
составу- в номинальных функциях этот состав расставлялся по чумовой
в наше время схеме 4-2-4, хотя бы и условной.
Впрочем, особого вкуса к залихватской атаке команда не обнаружила.
Хозяева тоже были неубедительны, сложных задач перед нами не поставили.
Единичный обмен голами в такой игре получился закономерным.
Матч, к сожалению, оказался омрачён откровенно мошенническими действиями
бригады судей в отношении гола Тюкавина на 6 минуте..
Спартаку спасибо за игру.
Всем командам РПЛ- приятного отпуска.
А мы, как водится, входим в зону обсуждений трансферной турбулентности)
