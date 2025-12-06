Top.Mail.Ru
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью

06 декабря 2025, 18:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.

«Спартак» вышел вперед на 19-й минуте после автогола Максима Осипенко. Иван Сергеев на 61-й провел ответный мяч.

Свои следующие матчи команды проведут весной. «Спартак» завершил год на 6-м месте с 29 очками. У «Динамо» 21 очко и место в середине таблицы.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 15:16
Ну вот..., вернули наивных с Небес на Землю... А то всё Станкович то, Станкович это...!
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
07 декабря в 13:55
На моём веку решений судей, не согласных с ВАР, было больше. Учёт им не веду, но точно, что больше. Это Левников, Безбородов, Карасёв.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
07 декабря в 12:04
Согласен с вами. Но только много ли они приняли решений по отмене после просмотра ВАРА...???. Я помню всего один случай отмены после вара...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ruslik1982 (раскрыть)
07 декабря в 11:52
а вы точно смотрели прошлую осень чемпионат? у меня очень большие сомнения, ведь Спартак был лучшим.
barca200885
barca200885 ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
07 декабря в 10:13
Спартак давно середняк. Я даже не припомню какую-нибудь серию без поражений матчей в 5 у них, хотя признаю, что особо и не слежу. Победа, поражение, ничья и т.д. Много кто пишет, что игроки, мол, классные в Спартаке, а вот что не тренер, то или игрочишка, или физрук или кто там ещё. Но мой взгляд, как раз, в первую очередь, игроки в Спартаке средненькие, хоть и платят за них и им прилично, но это всё финансовые вопросы. Вот вчера игра Зенит - Акрон. Ну, или, например, навскидку Краснодар - НН. Ну кто их будет смотреть? Для чего, чтобы увидеть академичные 2-0, 3-0? А вот если бы Спартак играл с условным Акроном, НН и т.д., то можно включить и посмотреть, потому что понимаешь, что в матче может быть всё что угодно. Это ж Спартак. Будут бегать, суетиться, может забьют, но скорее всего, пустят какую-нибудь шляпу, потом героически будут пытаться забить в концовке, кто-нибудь упадет в штрафной или около нее, потом судью мусолить начнут, потом, что надо менять руководство, Спартак не тот, а нужен тот, который всех рвал. Варианты можно в разной последовательности расставлять, кому как нравится. Но суть в том, что сейчас Спартак - типичный середняк. Вот с медийкой у них все в порядке, потому что инфоповодов дают на любой вкус и цвет. Тут им ни Зенит, ни Краснодар, ни ЦСКА, даже вместе взятые, не конкуренты.
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
07 декабря в 09:10
Только главный судья имеет право принимать окончательное решение! Все остальные, включая линейных арбитров и систему VAR, выполняют роль советников. Главный судья - это король на футбольном поле, и только он принимает окончательное решение.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
07 декабря в 08:11
"спартак не может - судья поможет" (с) Прописная истина
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 декабря в 01:09, ред.
а за прошлую осень, а за позапрошлую? ) уже 30 лет Спартак играет на одном уровне, никто уже не помнит как там играл Спартак в 90-ые и никто от него ничего не ждет
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Ев17 (раскрыть)
07 декабря в 00:23
Точнее не скажешь!
Шуня771
Шуня771 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
06 декабря в 23:49
Красаучег!!!)
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 22:47
Позор Спартаку за эту осень, позор, позор и позор.
Носят футболки не те кто должен, а Деяна нужно было оставить.
Сп62
Сп62
06 декабря в 22:17, ред.
В Спартаке постоянно были претензии к игре в защите. Но, если посмотреть на последние результаты матчей, то больше вопросов у меня к нападению. Да, команда больше времени проводит в атаке, однако КПД этих атак близок к нулю. Новому главному нужно будет в зимний период искать новые варианты атаки. Работы непочатый край и важно точечно определить задачи и отработать их перед весенним стартом. Всех с Наступающим!
Муравьед
Муравьед
06 декабря в 21:26, ред.
25процентный, как можно всех порвать если бы не уволили Станковича, если его уволили за 6 место.
Хорошо, что матчи середняков между собой никак не влияют на распределение мест в верхней части таблицы. А то был бы скандал после такого судейства.
Ев17
Ев17 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
06 декабря в 21:20
да никакой он защитник, неповоротливый, корявый, единственное чем в Ростове запомнился - забивал ( правда в ущерб основному назначению), а так при нём Ростов был с проходным двором в цз, теперь Динамо. Одно-два удачных действия и тот же Фернандес покойно может сделать ... А убрать его - признать просчёт кадровой работы
Константин Белых
Константин Белых
06 декабря в 21:08
Вообще уже пох... В команде нет настоящего нападающего. Полузащита есть. Защита есть. А напа который бы все решал как Адриано или Понсе-нет. Карлик угальде он один. Ливай просто толстый негр физкультурник-но не нападающий. Про Зе болото вообще молчу. Ну а поскольку у Лукойла денег дохрена-Зимой продавайте Ливая Барко ноющего Угальдона легкоатлета Рябчука с Бонгом за любые деньги и вложитесь в нормального напа из ЛА. Жедсона привезли-и сразу видно за что деньги отдали. Так что-Нап и еще раз нап. И готовится собранными уже к следующему сезону. Как то так..
Муравьед
Муравьед
06 декабря в 20:36, ред.
С такой невнятной игрой придется Спартаку зимовать на 6 месте.
А Динамо на 9
Bad Listener
Bad Listener
06 декабря в 20:34, ред.
Новости печальные - Романов тоже погнал отмазки лепить, это дерби говорит и Динамо сильная команда. Разочарован в этом "специалисте", очередной не умеющий брать на себя ответственность подросток в теле взрослого мужика. Сказал кстати что Спартак игру контролировал. Ну в стиле борова лепит примерно. Вот как бы как Спартак криво сыграл так и истинное своё лицо и Романов продемонстрировал.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 20:33
Зря Станковича уволили, порвали бы всех в концовке
CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 20:31
Игра принесла разочарование... Пора принимать радикальные решения по составу Спартака — половина игроков не соответствует уровню клуба. Особенно на себя "обращает" внимание Зобнин .
Sergo81
Sergo81 ответ isamsn (раскрыть)
06 декабря в 20:02
В момент подачи штрафного залез в офсайд и сыграл головой. Этот момент и смотрел вар. Арбитр разобрался.
112910415
112910415
06 декабря в 20:00
невнятный матч (
альсато
альсато ответ Sergo81 (раскрыть)
06 декабря в 19:44
да мне по барабану!..я всегда был, есть и останусь за ЦСКА!...ведь Динамо Тбилиси в нашей лиге не играет))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 19:43
Окончательное решение принимали на ВАРе , а не Танашев...))
isamsn
isamsn ответ Sergo81 (раскрыть)
06 декабря в 19:38, ред.
Так это уже во второй фазе атаки когда Маухуб находился в правильном положении когда Сергеев сбрасывал мяч назад. В момент подачи штрафного он был в пасивном положении и арбитр на линии нарушения не фиксировал.
Sergo81
Sergo81 ответ альсато (раскрыть)
06 декабря в 19:37
Так я и говорю, что дожали бы в первом Динамо и второй докатали бы по инерции))
альсато
альсато ответ Sergo81 (раскрыть)
06 декабря в 19:34
так то игра из двух таймов+ еще добавленное время)))))
альсато
альсато ответ Bad Listener (раскрыть)
06 декабря в 19:33
Друг мой!..да я сам из тех мест!))))
Sergo81
Sergo81
06 декабря в 19:32
Посмотрел матч и почитал комменты. Во втором голе Динамо 100% офсайд. Активный, игрок №14 сыграл головой и скинул мяч. Какие вопросы? В первом тайме Барко по-детски не забил с 5 метров. Так как он пробил Онопко всегда бил. Ну ты же нап, корпус чуть вперёд и закатывай. В общем Спартак должен был дожать Динамо в первом тайме, а так справедливая ничья.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
06 декабря в 19:31
Вот если бы спартаковские болельщики так рассуждали о решениях судей не в пользу «Спартака». Да вам бы цены не было!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ альсато (раскрыть)
06 декабря в 19:29, ред.
Ну вот как раз меня в их годы на неделю хватало гулянок, а потом постельный режим))) А так мне тоже заплатили ещё в прошлую пятницу, но раз дед на Ютубе их называет пятники двадцатники банкоматчики то я подумал может он лучше знает как у них там принято в Лукойле)))
