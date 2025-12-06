1765036401

06 декабря 2025, 18:53

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.

«Спартак» вышел вперед на 19-й минуте после автогола Максима Осипенко. Иван Сергеев на 61-й провел ответный мяч.

Свои следующие матчи команды проведут весной. «Спартак» завершил год на 6-м месте с 29 очками. У «Динамо» 21 очко и место в середине таблицы.