«Интер» уверенно обыграл «Комо» в матче Серии А

В матче итальянской Серии А встречались «Интер» и «Комо». Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голами у хозяев отметились: Мартинес (11'), Тюрам (59'), Чалханоглу (81'), Карлос Аугусто (86').
По итогам встречи «Интер» имеет 30 очков, у гостей — 24 очка.
В следующем матче «Интер» сыграет 14 декабря, соперником будет «Дженоа». «Комо» проведет следующий матч 15 декабря (соперник — «Рома»).
да, проиграли разгромно. бывает.
Комо уступает Интеру только в классе игроков.
Фабрегас хорошую команду собрал.
должны бороться за зону еврокубков. удачи!
да, проиграли разгромно. бывает.
Комо уступает Интеру только в классе игроков.
Фабрегас хорошую команду собрал.
должны бороться за зону еврокубков. удачи!
тавтологию!!!
тавтологию!!!