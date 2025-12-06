Top.Mail.Ru
«Интер» уверенно обыграл «Комо» в матче Серии А

06 декабря 2025, 22:05
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 0Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Интер» и «Комо». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились: Мартинес (11'), Тюрам (59'), Чалханоглу (81'), Карлос Аугусто (86').

По итогам встречи «Интер» имеет 30 очков, у гостей — 24 очка.

В следующем матче «Интер» сыграет 14 декабря, соперником будет «Дженоа». «Комо» проведет следующий матч 15 декабря (соперник — «Рома»).

Армани
Армани
07 декабря в 14:42
А чего Соккер уже статьи не публикует ?
матос
матос
07 декабря в 10:42
Интер с победой!
CCCP1922
CCCP1922 ответ sv_1969 (раскрыть)
07 декабря в 02:34
И я тоже думал... Что-то много пропустила команда, Фабрегаса, по-моему. Видимо, Проект КОМО решили развивать постепенно — деньги есть, поэтому не торопятся ставить цели.
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 00:38
Интеру, если и светят какие-то трофеи, то они будут от итальянских турниров...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
06 декабря в 23:39
нет, Комо не в коме.
да, проиграли разгромно. бывает.
Комо уступает Интеру только в классе игроков.
Фабрегас хорошую команду собрал.
должны бороться за зону еврокубков. удачи!
shlomo
shlomo
06 декабря в 22:23
Интер добился убедительной победы и временно поднялся на первую строчку в турнирной таблице. Очень здорово сегодня смотрелись миланцы. Что касается Комо, то слабенько выглядели в атаке, которые потерпели лишь свое второе поражение в этом сезоне. С таким нападением дружине Фабрегаса будет тяжело бороться за зону еврокубков.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
06 декабря в 22:20
...а оказалось "Кома" в коме,не преведи Господь,извиняюсь за
тавтологию!!!
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 22:10
Думал что Комо доставит проблем Интеру
Гость
