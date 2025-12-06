Футболисты «Спартака» и «Динамо» сыграют в 18-м туре РПЛ

1764968839

06 декабря 2025, 00:07

Программа заключительного перед зимней паузой тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Ростов» — «Рубин», «Спартак» — «Динамо» (Москва) и «Зенит» — «Акрон».

В центральном матче дня московский «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет со столичным «Динамо». Начало игры запланировано на 16:45 мск. Красно-белые с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ . Динамовцы, набравшие 20 очков, располагаются на 9-й позиции. Матч команд в первом круге завершился вничью со счетом 2:2.

Перед началом встречи состоится мероприятие и лазерное шоу в память о Никите Симоняне, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Из-за этого начало игры было перенесено на 15 минут.

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что матч будет открытым. «Сейчас и „Спартак“, и „Динамо“ ни на что не претендуют, поэтому игра получится открытой. Обеим командам нужна победа — чисто морально, для болельщиков, для престижа клуба. По состоянию они примерно равны: „Спартак“ мотивирован, „Динамо“ тоже. Здесь сложно предсказать результат: кто лучше использует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и выиграет», — сказал Гладилин.

Для обеих команд этот матч может стать определяющим с точки зрения главных тренеров. В ноябре «Спартак» и «Динамо» лишились своих наставников — Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых сменил исполняющий обязанности Вадим Романов, а у бело-голубых после ухода Валерия Карпина команду временно возглавил Ролан Гусев. В прошлом туре чемпионата «Спартак» и «Динамо» проиграли соответственно калининградской «Балтике» (0:1) и грозненскому «Ахмату» (1:2).

«Динамо» в последний раз обыгрывало «Спартак» в гостевом матче РПЛ 13 мая 2018 года. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. «Спартак» же на своем поле в РПЛ в последний раз победил «Динамо» 23 сентября 2023 года (1:0).

Другие матчи дня

В первой игре субботы «Ростов» на своем поле встретится с казанским «Рубином», матч начнется в 14:00 мск. «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 23 очка. Ростовчане с 18 очками идут 11-ми. Матч первого круга завершился победой казанской команды со счетом 1:0.

В заключительной встрече игрового дня петербургский «Зенит» дома сыграет с тольяттинским «Акроном», начало — в 19:30 мск. Петербуржцы с 36 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ , тольяттинцы располагаются на 8-й позиции с 21 очком. За «Акрон» выступает четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» Артем Дзюба.

В пятницу вечером стало известно, что «Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург. В клубе пояснили, что авиакомпания Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.