7 топ-матчей группового этапа ЧМ-26. Мбаппе против Холанда, вызов для Месси

05 декабря 2025, 23:47

По итогам жеребьевки ЧМ-2026 «Соккер.ру» выделяет 7 главных матчей группового этапа.

Мексика — ЮАР. Когда: 11 июня

Матч-открытия и этим все сказано. Кто бы ни играл в первых матчах мундиалей, к этим играм всегда приковано особое внимание, и они непременно вызывают зрительский интерес. К тому же в этот раз будет любопытное дежавю — Мексика и ЮАР уже открывали ЧМ в 2010 году, но тогда хозяевами были африканцы. Матч завершился вничью 1:1, Чабалала в дерзкой контратаке открыл счет, а Рафаэль Маркес вскоре после этого сравнял.

Бразилия — Марокко. Когда: 13 июня

Кто-то может усомниться в том, что этот матч чем-то особенным интересен. Но на секундочку — Марокко команда, занявшая 4-е место на последнем мундиале. А ее молодежная сборная недавно выиграла чемпионат мира U20. Ну а Бразилия есть Бразилия — это всегда бренд, и матчи с ее участием не могут не вызывать дополнительный интерес. К тому же команды сыграют в первом туре, а потому будет исключен вариант, при котором они могли бы поберечь силы перед плей-офф, играй в 3-м туре, когда бы уже решили все свои турнирные задачи. У них тоже есть своя история дуэлей на ЧМ — в 98-м Бразилия прибила Марокко 3:0 с голом великолепного Роналдо.

Аргентина — Алжир. Когда: 16 июня

Стартовый матч чемпионов мира на мундиале — всегда интересно. А в случае с Аргентиной вдвойне. Вспомните только, как они начинали прошлый турнир, неожиданно проиграв Саудовской Аравии. Теперь в соперниках будет схожая по стилистике команда. Вполне возможно, что и на сей раз будет непросто вкатиться в турнир звездной дружине Месси. Но нужно быть осторожными — второе место в группе может отправить на Испанию уже в 1/16 финала.

Англия — Хорватия. Когда: 17 июня

Противостояние с историей. Причем хорваты обижали англичан более болезненно — можно вспомнить и отбор к Евро-2008, и полуфинал ЧМ-2018. На сей раз Англия представляется очевидным фаворитом, однако от хорватов всего можно ожидать. Пожалуй, наравне с матчем Франция — Норвегия это единственное топовое противостояние европейских сборных на групповом этапе ЧМ-2026.

Португалия — Колумбия. Когда: 23 июня

Португалии, возможно, не повезло с группой больше других сеяных команд. Тут и опасный дебютант мундиалей Узбекистан, и мощная Колумбия. А еще одним соперником может стать ДР Конго, если пройдет интерконтинентальный плей-офф. Встреча с колумбийцами ждет Португалию во 2-м туре, и это очень неприятный расклад. С большой долей вероятности именно в этом матче решится судьба первого места, а тот, кто проиграет, может и вовсе поставить себя на грань вылета из турнира перед последним туром. Ну и в целом дуэль топовой европейской и южноамериканской команды на групповом этапе ЧМ-2026 — дефицитный товар.

Уругвай — Испания. Когда: 26 июня

Пожалуй, по именам соперников — самый статусный матч группового этапа. Действующие чемпионы Европы против традиционно неуступчивых и прижимистых уругвайцев. Да, это уже не тот резвый Уругвай 10-летней давности с Кавани и Суаресом, но покусать европейских грандов эта команда по-прежнему способна.

Норвегия — Франция. Когда: 26 июня

Холанд против Мбаппе — и этим все сказано. Два лучших бомбардира текущего сезона в ведущих лигах Европы. Конечно, может показаться, что чисто по именам норвежцы уступают французам, но посмотрите, каким катком прошлись северяне в своей отборочной группе. Италии не поздоровилось дважды. Так что и у Франции с Норвегией будут большие проблемы, и не только из-за наличия в их составе супербомбардира из «Манчестер Сити».

всё продинамил
всё продинамил ответ valt134 (раскрыть)
07 декабря в 11:27
В том и вопрос: нужен ли нам такой хоккей на ЧМ по футболу? Хотя посмотрим... Может Адвокат что-нибудь придумает...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Termez Zidan (раскрыть)
06 декабря в 21:03
С Роналду в составе будем им тяжело.
Bad Listener
Bad Listener
06 декабря в 19:27
48 команд играть же будут? А топ матчей всего 7. Тоска а не ЧМ
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Agamaga005 (раскрыть)
06 декабря в 19:02
Не будет болезненным и крупным,увидишь максимум португалы вничью сыграют. Узбекам повезло с группой. Выйдут ну не с первого места но со второго места точно
DXTK
DXTK
06 декабря в 17:49
Сенсация может быть только в том случаи если топовая сборная не выйдет из группы, но из за идиотского расширения участников турнира, даже групп смерти нету.....все лидеры выйдут из своих групп.

Неважно победит или проиграет Англия снова Хорватам и то думаю жилы рвать они друг с другом не будут, так как у них соперники так себе Панама и Гана, задача выхода из группы решенная. Честно от англичан ничего не жду и больше склоняюсь к фиаско с Тухелем во главе..........

PS ...И как всегда за Голландию буду притапливать.....А Англичан так или иначе поддержу.........
valt134
valt134 ответ всё продинамил (раскрыть)
06 декабря в 16:47
Смею предположить, что счет может быть двузначным.
azkan
azkan
06 декабря в 15:48
Да, матчи с вывеской маловато, прямо скажем.
Но болельщикам тех сборных которые впервые на ЧМ очень даже интересно!
Если сб Узбекистана свезёт и возьмут хоть одно очко в матчах с Колумбией и Португалией и победят условных Конго или Ямайку то плей офф обеспечен. И это будет сенсацией и счастьем для болельщиков и не только в Узбекистане надеюсь. Все будут болеть.
Так же например и для других сборных. Выйди сб Украины на ЧМ тоже будет сенсацией. И в группе они будут силой.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
06 декабря в 15:19
Зря что ли к Трампу ходил?))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Termez Zidan (раскрыть)
06 декабря в 15:17
Не проиграет как Армения? Да. Счет будет менее болезненным для узбеков.
Agamaga005
Agamaga005
06 декабря в 15:15
Португалии не повезло оказаться с Узбеками в одной группе?)) Действительно! А еще им не повезло, что Колумбия с ними в группе. Ну хоть почувствуют какие сборные есть в Южной Америке.
Capral
Capral ответ Termez Zidan (раскрыть)
06 декабря в 15:07
Может быть, спорить не берусь.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Ruslik1982 (раскрыть)
06 декабря в 13:52
Правильно написали,ты португалов слишком не поднимай до небес,Узбекистан не слабая команда для португалов,ещё посмотришь как они выпускаются чтоб не проиграть узбекам. А Колумбия порвет Португалию
Termez Zidan
Termez Zidan
06 декабря в 13:50
Сборная Узбекистана точно не проиграет Португалии. Колумбию выиграет.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Capral (раскрыть)
06 декабря в 13:49
Между прочим Холанд в сборной это сооовсем другой игрок,это не тот Холанд что в МС
95-shishani-95
95-shishani-95
06 декабря в 13:32
Вызов для меськи? В чем заключается этот вызов? Опять собрали одних из самых слабых соперников для меськи
Asper
Asper
06 декабря в 13:28
Саудовская Аравия - Кабо-Верде и Канада - Катар
Отэто будет мясо...
Ruslik1982
Ruslik1982
06 декабря в 12:26
главное чтобы к ЧМ все команды подошли без травм ключевых игроков
Ruslik1982
Ruslik1982
06 декабря в 12:25, ред.
писать что Португалам не повезло с Узбекистаном, Колумбией и Конго ) сразу видно что Роналду на последние деньги купил жеребьевку самых слабых команд )
всё продинамил
всё продинамил
06 декабря в 12:23
Германия — Кюрасао 14.06.26 Матч века...
Grizly88
Grizly88
06 декабря в 11:06
Оставили бы как раньше 32 команд было интереснее
Grizly88
Grizly88
06 декабря в 11:04
Норвегия Франция я бы поставил на ничью
Capral
Capral ответ Отважный Скаут (раскрыть)
06 декабря в 10:45, ред.
    Отважный Скаут
    Отважный Скаут ответ Capral (раскрыть)
    06 декабря в 10:41
    Рейтинг УЕФА - Италия на 2 строчке. Интер дважды финалист ЛЧ. Аталанта обладатель кубка Лиги европы. Рома финалист ЛЕ и победитель ЛК. Это то что вспомнил за последние 3-5 лет. Но конечно из подпола виднее "Как отвратительно играют итальянцы в евро кубках".
    Ник63
    Ник63
    06 декабря в 09:51
    Представляете, какие топ матчи нас ожидают на этом ЧМ :). Первую стадию смело можно не смотреть. Впервые нет группы смерти. Единственная большая игра Франция-Норвегия.
    shur
    shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    06 декабря в 09:46
    ...давно не слежу за ними вот так чтобы! Но понимаю, спагетти часть футбольной культуры и своя правда у них есть,только пока не достучаться до неё!
    particular
    particular
    06 декабря в 09:26
    Хорватия уже не способна на болезненности, Португалии будет тяжело, имея в составе бессменного, Уругвай уже не тот, что брал чемпионство около века назад...
    Противостояния двух бомбардиров возможно случится, но командно Норвегия не соперник Франции... Тем не менее, хотелось бы побольше нежданчиков...
    Karkaz
    Karkaz
    06 декабря в 08:48
    Всё будет зависеть, на сколько эффективно снабдят свою атаку норвежцы. Там же не только Холланд, но мощный Сёрлот. Шансы есть на победу у Норвегии над Францией.
    Alex_67
    Alex_67
    06 декабря в 07:10
    В Аргентине и Бразилии сомневаюсь – ничего особенного они не покажут.
    adekvat
    adekvat
    06 декабря в 07:07
    Франция переедет Норвегтю и не заметит.
    c72b8pccr8rf
    c72b8pccr8rf
    06 декабря в 06:30
    Эти можно посмотреть, а остальные не обязательно, а раньше брали отпуск и смотрели каждый матч
