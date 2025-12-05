7 топ-матчей группового этапа ЧМ-26. Мбаппе против Холанда, вызов для Месси

1764967649

05 декабря 2025, 23:47

По итогам жеребьевки ЧМ -2026 «Соккер.ру» выделяет 7 главных матчей группового этапа.

Мексика — ЮАР . Когда: 11 июня

Матч-открытия и этим все сказано. Кто бы ни играл в первых матчах мундиалей, к этим играм всегда приковано особое внимание, и они непременно вызывают зрительский интерес. К тому же в этот раз будет любопытное дежавю — Мексика и ЮАР уже открывали ЧМ в 2010 году, но тогда хозяевами были африканцы. Матч завершился вничью 1:1, Чабалала в дерзкой контратаке открыл счет, а Рафаэль Маркес вскоре после этого сравнял.

Бразилия — Марокко. Когда: 13 июня

Кто-то может усомниться в том, что этот матч чем-то особенным интересен. Но на секундочку — Марокко команда, занявшая 4-е место на последнем мундиале. А ее молодежная сборная недавно выиграла чемпионат мира U20. Ну а Бразилия есть Бразилия — это всегда бренд, и матчи с ее участием не могут не вызывать дополнительный интерес. К тому же команды сыграют в первом туре, а потому будет исключен вариант, при котором они могли бы поберечь силы перед плей-офф, играй в 3-м туре, когда бы уже решили все свои турнирные задачи. У них тоже есть своя история дуэлей на ЧМ — в 98-м Бразилия прибила Марокко 3:0 с голом великолепного Роналдо.

Аргентина — Алжир. Когда: 16 июня

Стартовый матч чемпионов мира на мундиале — всегда интересно. А в случае с Аргентиной вдвойне. Вспомните только, как они начинали прошлый турнир, неожиданно проиграв Саудовской Аравии. Теперь в соперниках будет схожая по стилистике команда. Вполне возможно, что и на сей раз будет непросто вкатиться в турнир звездной дружине Месси. Но нужно быть осторожными — второе место в группе может отправить на Испанию уже в 1/16 финала.

Англия — Хорватия. Когда: 17 июня

Противостояние с историей. Причем хорваты обижали англичан более болезненно — можно вспомнить и отбор к Евро-2008, и полуфинал ЧМ -2018. На сей раз Англия представляется очевидным фаворитом, однако от хорватов всего можно ожидать. Пожалуй, наравне с матчем Франция — Норвегия это единственное топовое противостояние европейских сборных на групповом этапе ЧМ -2026.

Португалия — Колумбия. Когда: 23 июня

Португалии, возможно, не повезло с группой больше других сеяных команд. Тут и опасный дебютант мундиалей Узбекистан, и мощная Колумбия. А еще одним соперником может стать ДР Конго, если пройдет интерконтинентальный плей-офф. Встреча с колумбийцами ждет Португалию во 2-м туре, и это очень неприятный расклад. С большой долей вероятности именно в этом матче решится судьба первого места, а тот, кто проиграет, может и вовсе поставить себя на грань вылета из турнира перед последним туром. Ну и в целом дуэль топовой европейской и южноамериканской команды на групповом этапе ЧМ -2026 — дефицитный товар.

Уругвай — Испания. Когда: 26 июня

Пожалуй, по именам соперников — самый статусный матч группового этапа. Действующие чемпионы Европы против традиционно неуступчивых и прижимистых уругвайцев. Да, это уже не тот резвый Уругвай 10-летней давности с Кавани и Суаресом, но покусать европейских грандов эта команда по-прежнему способна.

Норвегия — Франция. Когда: 26 июня

Холанд против Мбаппе — и этим все сказано. Два лучших бомбардира текущего сезона в ведущих лигах Европы. Конечно, может показаться, что чисто по именам норвежцы уступают французам, но посмотрите, каким катком прошлись северяне в своей отборочной группе. Италии не поздоровилось дважды. Так что и у Франции с Норвегией будут большие проблемы, и не только из-за наличия в их составе супербомбардира из «Манчестер Сити».