«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью

06 декабря 2025, 20:00
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Борнмут» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Борнмут» имеет 20 очков, у гостей — 25 очков.

В следующем матче «Борнмут» сыграет 15 декабря, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Челси» проведет следующий матч 13 декабря (соперник — «Эвертон»).

Karkaz
Karkaz
06 декабря в 22:49
Болелы Челси наверное уже о чемпионстве начали мечтать с 12 тура, но не тут то было)
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
06 декабря в 21:17
ага, говорит, что главное в ноль сыграли))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
06 декабря в 21:17
главное...МанСити выиграл.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
06 декабря в 21:17
сожалению, гол Семеньо отменили.
судьи долго сВАРили офсайд.
а так, Челси спасся, конечно, фанаты синих недовольны, но можно быть довольными клин-шитом))
shur
shur
06 декабря в 21:12
...Челси - ауууууууууууууууууу!!! Зачем так Барсу унизили,чтобы
самим теперь обделываться?!
Romeo 777
Romeo 777
06 декабря в 20:59
Главное, Мареска доволен слитыми очками…
azkan
azkan
06 декабря в 20:37, ред.
Вот до чего довели ротации, перестановки, экономная игра Марески.
Две игры казалось бы с аутсайдерами Лидсом и Борнмутом и потенциальные 6 баллов превратились в 1 очко.
Все наработанные связки основы тоже разрушились. Главная причина наверное отсутствие Кайседо. Можно было поставить Сантоса, хотя бы во втором тайме.
А он усилил нападение которые остались без мяча.
На верху таблицы стало совсем плотно. И вообще декабрь в АПЛ очень не предсказуемый месяц.
У всех плотный график и каждую игру нужно тащить на зубах. Увы синим это не удается, надеюсь пока не удается.
Борнмуту уважение, сильную игру показали. Особенно Семеньо. И правый защ. Могли забить не единожды.
Alex_67
Alex_67
06 декабря в 20:36
Опять Челси теряет очки... А главный тренер спокоен.
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 20:29
Странно, что Борнмут не выиграл. Сегодня хороший день для домашних команд в АПЛ
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
06 декабря в 20:27
Матчи жизни с Барсой и Арсеналом сыграли , теперь можно все слить !)
