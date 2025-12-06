«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Борнмут» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 0:0.
По итогам встречи «Борнмут» имеет 20 очков, у гостей — 25 очков.
В следующем матче «Борнмут» сыграет 15 декабря, соперником будет «Манчестер Юнайтед». «Челси» проведет следующий матч 13 декабря (соперник — «Эвертон»).
судьи долго сВАРили офсайд.
а так, Челси спасся, конечно, фанаты синих недовольны, но можно быть довольными клин-шитом))
судьи долго сВАРили офсайд.
а так, Челси спасся, конечно, фанаты синих недовольны, но можно быть довольными клин-шитом))
самим теперь обделываться?!
самим теперь обделываться?!
Две игры казалось бы с аутсайдерами Лидсом и Борнмутом и потенциальные 6 баллов превратились в 1 очко.
Все наработанные связки основы тоже разрушились. Главная причина наверное отсутствие Кайседо. Можно было поставить Сантоса, хотя бы во втором тайме.
А он усилил нападение которые остались без мяча.
На верху таблицы стало совсем плотно. И вообще декабрь в АПЛ очень не предсказуемый месяц.
У всех плотный график и каждую игру нужно тащить на зубах. Увы синим это не удается, надеюсь пока не удается.
Борнмуту уважение, сильную игру показали. Особенно Семеньо. И правый защ. Могли забить не единожды.
Две игры казалось бы с аутсайдерами Лидсом и Борнмутом и потенциальные 6 баллов превратились в 1 очко.
Все наработанные связки основы тоже разрушились. Главная причина наверное отсутствие Кайседо. Можно было поставить Сантоса, хотя бы во втором тайме.
А он усилил нападение которые остались без мяча.
На верху таблицы стало совсем плотно. И вообще декабрь в АПЛ очень не предсказуемый месяц.
У всех плотный график и каждую игру нужно тащить на зубах. Увы синим это не удается, надеюсь пока не удается.
Борнмуту уважение, сильную игру показали. Особенно Семеньо. И правый защ. Могли забить не единожды.