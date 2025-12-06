Top.Mail.Ru
«Ростов» продлил контракт с главным тренером Альбой

06 декабря 2025, 19:28

Испанец Джонатан Альба продолжит работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ранее портал «РБ Спорт» сообщал, что прежнее соглашение с Альбой было рассчитано до 15 декабря 2025 года. Сроки нового контракта не называются. В субботу «Ростов» на своем поле обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Такой красоты в футболе я не видел с детства, с середины 80-х, когда играла та, наша сборная, — написал Слюсарь. — Получил огромное удовольствие именно от класса, от техники игры. Огромное спасибо ребятам за профессионализм и за то, что отдались полностью. Контракт с нашим вдохновителем, Джонатаном, продлен. Команда в отличном состоянии».

Альбе 44 года, он работал в «Ростове» в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. Карпин покинул команду из Ростова-на-Дону в конце февраля, после чего Альба был назначен главным тренером ростовского клуба. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до суперфинала Кубка России, где уступила московскому ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).

По итогам 18 туров на счету «Ростова» 21 очко. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

Аксинья
Аксинья
06 декабря в 19:48, ред.
Наконец-то и у донского губера открылись глаза на футбольный клуб "Ростов", а то как глор только игры женского гандбольного клуба посещает. Хорошо что все кончается по хорошему. Теперь бы еще ростовскому тренерскому штабу отказаться от Валеркиной сборной катать товарняки и полностью сосредоточиться на игре команды. Удачи земляки.
Capral
Capral
06 декабря в 19:46
Я хоть и не болела Ростова, но искренне рад соглашению!!!!!!! Молодцы!!!!!!! Прекрасное решение!!!!!!! Вперёд, Ростов!!!!!!!
