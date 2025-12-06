В Red Wings установят причины задержки рейса с командой «Акрон»

1765016765

06 декабря 2025, 13:26

Авиакомпания Red Wings установит причины задержки рейса из Самары в Санкт-Петербург с командой футбольного клуба «Акрон», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Авиакомпания с большим уважением относится к каждому пассажиру и всегда выполняет свои обязательства. Поэтому мы досконально рассмотрим это недоразумение, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов. Коллектив авиакомпании приносит команде „Акрона“ искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре», — говорится в сообщении.