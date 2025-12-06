Top.Mail.Ru
В Red Wings установят причины задержки рейса с командой «Акрон»

06 декабря 2025, 13:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Авиакомпания Red Wings установит причины задержки рейса из Самары в Санкт-Петербург с командой футбольного клуба «Акрон», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Авиакомпания с большим уважением относится к каждому пассажиру и всегда выполняет свои обязательства. Поэтому мы досконально рассмотрим это недоразумение, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов. Коллектив авиакомпании приносит команде „Акрона“ искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что футболисты и персонал тольяттинского «Акрона» не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург на игру 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Матч пройдет 6 декабря и начнется в 19:30 мск.

bbqpm5w43cnr
bbqpm5w43cnr
06 декабря в 16:42
Это происки Зеньки, к гадалке не ходи
e42r79yxadru
e42r79yxadru
06 декабря в 15:37
Все эти разборки уже не помогут, всё претензии только на поле
jRest
jRest
06 декабря в 15:36
Съев накануне порцию гороховой каши, Артём Дзюба и не подозревал, что станет причиной задержки рейса как возможная причина массового поражения людей.
zsn2djavr6p6
zsn2djavr6p6
06 декабря в 15:34
Всё это явно не на пользу Акрону
Варвар7
Варвар7 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
06 декабря в 15:28
У Вас пост получился почти по классике : -

"А в Ленинграде с крыши потекло!
И что мне не лететь до Ленинграда?!..."
"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса,
Надёжная, как весь гражданский флот."
)))
112910415
112910415
06 декабря в 15:28
зато болельщиков больше будет у Акрона !
Bad Listener
Bad Listener
06 декабря в 15:16
Установят? Я думал сначала появляется очевидная причина, а потом уже рейсы задерживают. Оказывается что? Наоборот?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
06 декабря в 15:12
судя по отзывам, АК Red wings имеет скандальную репутацию.
один из недостатков: стюардессы совсем не улыбаются.
зачем Акрон рискует? ))))
или стюардессы смогли немного искупить свою вину.
Rupertt
Rupertt
06 декабря в 15:04
Понятно, что всякое бывает, но перед такой важной игрой такие накладки вообще ни к чему. Хорошо хоть Red Wings извинились и пообещали разобраться, но от этого „Акрону“ не легче — готовиться надо, а не сидеть в аэропорту. Надеюсь, это действительно недоразумение, а не организация на уровне „как получится“. Ладно, удачи ребятам в Питере, пусть уже завтра показывают игру, чтобы вся эта история осталась просто неприятным эпизодом.
Варвар7
Варвар7
06 декабря в 15:00
"Коллектив авиакомпании приносит команде „Акрона“ искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре»," - Возможно следует ожидать авиалайнер компании Red Wings кружащий во время матча над "Газпром Ареной" с баннером "Акрона"...)))
Gorasul
Gorasul
06 декабря в 14:46
Red Wings это самая трешовая авиакомпания мира. Я бы удивлся если бы они вовремя вылетили.
Alex_67
Alex_67 ответ particular (раскрыть)
06 декабря в 14:33
Стоило ли вообще из-за этого шуметь?
CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 14:27
А что ещё не выяснили?
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 14:02
Произошло так сказать дежурные слова и извинения
particular
particular
06 декабря в 13:56, ред.
Для некоторых это "...Ничего нового. Была длительная задержка РЕГУЛЯРНОГО рейса.... Задержать на некоторое время чартер команды ... дешевле для авиакомпани..."
А по факту, оказывается "...мы досконально рассмотрим это НЕДОРАЗУМЕНИЕ, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов..."
Kosmos58
Kosmos58
06 декабря в 13:54
3, 5 или 10 часов задержка? Може из мухи слона делают?!.
