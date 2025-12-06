Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» завершил год победой на «Акроном» в матче РПЛ

06 декабря 2025, 21:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над тольяттинским «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».

Голы забили Жерсон (32-я минута) и Луис Энрике (41). На 14-й минуте с поля был удален защитник «Акрона» Йонуц Неделчару.

Жерсон впервые отличился за «Зенит» в матче РПЛ после перехода из бразильского «Фламенго» минувшим летом. Бразильский полузащитник принял участие в 15 играх в составе петербургского клуба: 12 в чемпионате страны и 3 в Кубке России. Единственный гол до этого он забил в кубковой встрече группового этапа «пути РПЛ» против «Оренбурга» (6:0). В конце августа Жерсон получил травму, из-за которой не выходил на поле до середины октября.

«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Единственный матч в национальном первенстве команда проиграла 9 августа в гостях грозненскому «Ахмату» (0:1). После этого сине-бело-голубые в чемпионате России одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью.

Благодаря победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. Идущие следом «Краснодар» и московский ЦСКА, имеющие 37 и 36 очков соответственно, проведут очный матч 7 декабря. «Акрон» располагается на 9-й позиции с 21 очком. В следующем туре РПЛ, который пройдет после зимней паузы, «Зенит» примет калининградскую «Балтику», «Акрон» в гостях сыграет с «Оренбургом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Зенит
«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд»
06 декабря
«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью
06 декабря
«Бавария» забила пять голов «Штутгарту»
06 декабря
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью
06 декабря
«Астон Вилла» победила «Арсенал»
06 декабря
«Ростов» впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Рубин»
06 декабря
Сортировать
Все комментарии
bjtgx9jq8tvz
bjtgx9jq8tvz
07 декабря в 16:57
Это фол на красную? Такие победы хуже поражения. Показывают цену прежних чемпионств.
Kuvkil
Kuvkil
07 декабря в 06:27
Судьи разрушают наш футбол
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 декабря в 23:30
Без завтрашней ничьи между Краснодаром и ЦСКА праздник как то не совсем праздник...)))

Зенит с Победой!!!
Проигрывать Акрону в декабре - плохая примета...
В этот раз обошлось...
ABir
ABir
06 декабря в 23:13
Солидно, на классе в Новый год!
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
06 декабря в 22:16, ред.
...так Я же могу такого нафантазировать,ну вы ж меня знаете, ну Я не знаю, нет первый вариант точно не моё, а второй супруга всегда мимо проходит со словами,чем ты там занимаешься,милый!
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 22:12
)...
lazzioll
lazzioll
06 декабря в 22:07
Йунец Недрочайлу - думал Дзюба сменил фамилию, а нет. Дзюба тоже в составе
iBragim2102
iBragim2102
06 декабря в 22:07
мАкрон вышел на поле и через 10минут у него удалили игрока, обожаю Зенит
derrik2000
derrik2000
06 декабря в 22:04, ред.
Эхма, совсем забыл напоследок:

ДЕЛЬФИНУ ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРАКТ!!!
На рекорд идёт товарисч! )))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
06 декабря в 22:03, ред.
...а рак-м, тьфу ты , а так можно на сайте, тьфу ты, в приличном обществе фотошопить? Futurista,тьфу ты Админы,а ???!!!
Муравьед
Муравьед
06 декабря в 22:00, ред.
Задача минимум – не отвалиться до зимней паузы от чемпионской гонки с помощью неоднозначных решений судей, решена. Задача максимум – создать очковый задел перед перерывом не решена.
Текущая оценка: удовлетворительно. Перспективы: при нынешнем тренерском штабе – сомнительные.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
06 декабря в 21:57
Вот именно из-за такого судейского произвола не хочется смотреть матчи РПЛ.
Был Зенит сильнее? Да, 11 против 10. Был ли бы Зенит сильнее 11 против 11? Мы это уже не узнаем.
Тут нечего комментировать. Спасибо свистуну…
particular
particular
06 декабря в 21:52
Игра, пропитанная духом спортивного соперничества и судейской непредвзятости :)

"У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
Об этом лишь на Соккере трындят..." (И.Крылов, из неизданного)
derrik2000
derrik2000
06 декабря в 21:50, ред.
Как по счёту - ожидаемо.
Но, допустим, забей Акрон (читай "Дзюба") свои, не выручи Адамов, а голы Зенита правильно не засчитали из-за офсайдов, какой итоговый счёт был бы, а???
)))))))

Комментаторы так ОРАЛИ, когда второй гол в ворота Акрона засчитали, что я хотел подойти к ТВ и экран тряпочкой протереть: думал, может, с мадридским Реалом играют, а я и не в курсе из-за плохого изображения???
))))))))))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
06 декабря в 21:45
Вот так же судья с Акроном поступил)...
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 21:39
А Артёмка все за своё... Азмуна вспомнил видимо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 