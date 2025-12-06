«Зенит» завершил год победой на «Акроном» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над тольяттинским «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».
Голы забили Жерсон (32-я минута) и Луис Энрике (41). На 14-й минуте с поля был удален защитник «Акрона» Йонуц Неделчару.
Жерсон впервые отличился за «Зенит» в матче РПЛ после перехода из бразильского «Фламенго» минувшим летом. Бразильский полузащитник принял участие в 15 играх в составе петербургского клуба: 12 в чемпионате страны и 3 в Кубке России. Единственный гол до этого он забил в кубковой встрече группового этапа «пути РПЛ» против «Оренбурга» (6:0). В конце августа Жерсон получил травму, из-за которой не выходил на поле до середины октября.
«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Единственный матч в национальном первенстве команда проиграла 9 августа в гостях грозненскому «Ахмату» (0:1). После этого сине-бело-голубые в чемпионате России одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью.
Благодаря победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. Идущие следом «Краснодар» и московский ЦСКА, имеющие 37 и 36 очков соответственно, проведут очный матч 7 декабря. «Акрон» располагается на 9-й позиции с 21 очком. В следующем туре РПЛ, который пройдет после зимней паузы, «Зенит» примет калининградскую «Балтику», «Акрон» в гостях сыграет с «Оренбургом».
Зенит с Победой!!!
Проигрывать Акрону в декабре - плохая примета...
В этот раз обошлось...
ДЕЛЬФИНУ ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРАКТ!!!
На рекорд идёт товарисч! )))
Текущая оценка: удовлетворительно. Перспективы: при нынешнем тренерском штабе – сомнительные.
Был Зенит сильнее? Да, 11 против 10. Был ли бы Зенит сильнее 11 против 11? Мы это уже не узнаем.
Тут нечего комментировать. Спасибо свистуну…
"У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
Об этом лишь на Соккере трындят..." (И.Крылов, из неизданного)
Но, допустим, забей Акрон (читай "Дзюба") свои, не выручи Адамов, а голы Зенита правильно не засчитали из-за офсайдов, какой итоговый счёт был бы, а???
)))))))
Комментаторы так ОРАЛИ, когда второй гол в ворота Акрона засчитали, что я хотел подойти к ТВ и экран тряпочкой протереть: думал, может, с мадридским Реалом играют, а я и не в курсе из-за плохого изображения???
))))))))))
