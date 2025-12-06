«Зенит» завершил год победой на «Акроном» в матче РПЛ

1765045915

06 декабря 2025, 21:31

Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над тольяттинским «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».

Голы забили Жерсон (32-я минута) и Луис Энрике (41). На 14-й минуте с поля был удален защитник «Акрона» Йонуц Неделчару.

Жерсон впервые отличился за «Зенит» в матче РПЛ после перехода из бразильского «Фламенго» минувшим летом. Бразильский полузащитник принял участие в 15 играх в составе петербургского клуба: 12 в чемпионате страны и 3 в Кубке России. Единственный гол до этого он забил в кубковой встрече группового этапа «пути РПЛ » против «Оренбурга» (6:0). В конце августа Жерсон получил травму, из-за которой не выходил на поле до середины октября.

«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Единственный матч в национальном первенстве команда проиграла 9 августа в гостях грозненскому «Ахмату» (0:1). После этого сине-бело-голубые в чемпионате России одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью.