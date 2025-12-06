Top.Mail.Ru
Кейн сделал 10 хет-триков в Бундеслиге за 76 матчей

06 декабря 2025, 22:01

Форвард «Баварии» Харри Кейн сделал хет-трик в матче Бундеслиги против «Штутгарта» (5:0).

Это уже 10-й хет-трик англичанина в немецкой лиге. Чтобы достичь этой отметки, Кейну понадобилось всего лишь 76 матчей. Всего на счету нападающего 79 голов в Бундеслиге.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 14:26, ред.
Первый парень на деревне, а в деревне - один дом...


Суньте Кейна в Ла Лигу сегодня..., а завтра он будет на костылях ходить.
Expert soccer
Expert soccer ответ CCCP1922 (раскрыть)
07 декабря в 09:16
Кейна взяли много забивать. Кейн много забивает.
Romeo 777
Romeo 777
07 декабря в 08:04
Слишком легка Бундес лига для него, хотя там и средние напы и атакующие игроки клепали голы, а перейдя в другие чемпы большинство из них сдувались и не тянули. Примеров очень много.
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 04:39
Кейн сейчас лидирует в споре за ЗБ — у него 17 мячей, у Холланда 15
9q2zdz7jmuxd
9q2zdz7jmuxd
07 декабря в 03:55
Кейн нашёл свой клуб, с которым наконец-то можно что-то выигрывать
CCCP1922
CCCP1922
07 декабря в 00:33
Кейн работает на статистику — на кону Золотая бутса...
VeniaminS
VeniaminS
06 декабря в 23:08
Отличный результат. Молодец !!!
lobsterdam
lobsterdam
06 декабря в 22:36
таков уровень бундеслиги...не апл.
Karkaz
Karkaz
06 декабря в 22:31
Представляю сколько бы Кейн наколотил, играй хотя бы лет с 25 в Бундеслиге. Может побил бы рекорд Герда Мюллера по голам за всю историю.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 22:13
Спасибо, и тебе - хорошего вечера!!!
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
06 декабря в 22:12
...хорошего вечера!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 22:11
Нам это точно не надо))
Это просто сарказм был
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
06 декабря в 22:10
....а нам это надо,Бро?! Вдруг пересечёмся?!
95-shishani-95
95-shishani-95
06 декабря в 22:06
А в решающих матчах Лиги Чемпионов УЕФА когда начнёт забивать?
Capral
Capral
06 декабря в 22:04
Пусть он в ЛЧ так забивает.
Гость
