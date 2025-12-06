Кейн сделал 10 хет-триков в Бундеслиге за 76 матчей

Форвард «Баварии» Харри Кейн сделал хет-трик в матче Бундеслиги против «Штутгарта» (5:0).
Это уже 10-й хет-трик англичанина в немецкой лиге. Чтобы достичь этой отметки, Кейну понадобилось всего лишь 76 матчей. Всего на счету нападающего 79 голов в Бундеслиге.
Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году.
Суньте Кейна в Ла Лигу сегодня..., а завтра он будет на костылях ходить.
Это просто сарказм был
