Кейн сделал 10 хет-триков в Бундеслиге за 76 матчей

06 декабря 2025, 22:01

Форвард «Баварии» сделал хет-трик в матче Бундеслиги против «Штутгарта» (5:0).

Это уже 10-й хет-трик англичанина в немецкой лиге. Чтобы достичь этой отметки, Кейну понадобилось всего лишь 76 матчей. Всего на счету нападающего 79 голов в Бундеслиге.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году.