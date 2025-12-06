Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЧемпионат мира 2026

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года

06 декабря 2025, 22:35

Суперкомпьютер аналитической компании Opta считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на странице Opta в соцсети Х.

Шансы испанских футболистов на трофей оцениваются в 17%. В тройку фаворитов также входят команды Франции (14,1%) и Англии (11,8%). Шансы аргентинцев на защиту титула Opta оценивает в 8,7%.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Сборная Испании на групповом этапе сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболисты «Спартака» и «Динамо» сыграют в 18-м туре РПЛ
06 декабря
Футболист «Зенита» Соболев ожидает сложной игры с «Акроном»
04 декабря
«Краснодар» в воскресенье может вернуться на первое место в таблице РПЛ
30 ноября
Футболисты ЦСКА и «Спартака» проведут матчи в первый день 17-го тура РПЛ
29 ноября
Четвертьфинал Кубка России в «пути регионов» стартует двумя матчами
25 ноября
Матч «Локомотив» — «Краснодар» и еще три игры завершат 16-й тур РПЛ
23 ноября
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
08 декабря в 01:05
Ставлю на Португалию…
Drosmo
Drosmo
07 декабря в 15:43
Суперкомпьютер Opta, он как то "сердце красавицы, склонное к измене и к перемене как ветер мая", из известной оперы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 декабря в 13:51
Кому нужны такие спойлеры....
Кто теперь этот чемпионат смотреть будет....коль победитель известен....
Уже ведь менее интересно кто серебро и бронзу возьмёт...
Кьянти
Кьянти ответ CCCP1922 (раскрыть)
07 декабря в 05:21
Да, Италия тогда в группе сыграла три ничейки по моему, а потом вынесла Боазилию с Зико и Аргентину с Марадоной. Был у них защитник Джентиле, который просто закатал в газон и Зико и Марадону, а потом сказал своё знаменитое: футбол не для гребанных балерин
Байкал-38
Байкал-38
07 декабря в 04:35
Шансы гея-нарцисса рассчитаны как дырка от бублика, как раз ему под стать.
95-shishani-95
95-shishani-95
07 декабря в 00:39
Ну посмотрим, кто победит...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
06 декабря в 23:48
Испанцы то в клубах нынче погоды не делают...а уж меж сборных и подавно...
Нет уж той плеяды звездных игроков что лет 10-15 назад...

))) Много..., много РПЛ смотришь, Джэк! Настолько много, что даже ЧЕ 2024 пропустил...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
06 декабря в 23:48
Да-да, он и приведет их к чемпионству!! Если судьи мешать не будут
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
06 декабря в 23:46
...и Я сейчас по трезвому, Сафон сегодня не пропустит! Хорошо играете!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 23:42
Согласен...)
Блин..., вот я к примеру столько не выпью.! )
Futurista
Futurista ответ CCCP1922 (раскрыть)
06 декабря в 23:25
Opta это реинкарнация Пауля...робокомп)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 декабря в 23:24
Испанцы то в клубах нынче погоды не делают...а уж меж сборных и подавно...
Нет уж той плеяды звездных игроков что лет 10-15 назад...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
06 декабря в 23:23
У Кюрасао тренер только чего стоит...легенда Зенита!...если не ошибаюсь)...
CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 23:22
Какой хороший компьютер... И как у него получается выдавать подобные прогнозы, да ещё и с высокой точностью, до десятых процентов? Куда осьминогу Паулю, почтим его память вставанием, до суперкомпьютера. Да и человек, даже специалист, разве смог бы догадаться, что в тройке будут Испания 🇪🇸, Франция 🇫🇷 и Англия, а за ними Аргентина 🇦🇷? Если серьёзно, то что это за прогноз, когда известны не все участники главного мирового футбольного турнира? Кстати Италия 🇮🇹 в 1982 году очень тяжело продвигалась по сетке, но стала Чемпионом мира. Вот будет смеху, если история повторится? Хотя в этот раз у них есть твёрдый гарант — Гаттузо, всё возможно...
shur
shur ответ Ruslik1982 (раскрыть)
06 декабря в 22:56
...Суслик, ой прости Руслик ! Сравнить Узбеков с Испанцами, это
тебе определённо надо в Казахстан ехать! Знаешь почему? Приедешь и скажешь Кайрат и Реал одного поля ягода,сразу миллионером станешь!!!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
06 декабря в 22:46
А чемпионат Европы они так чисто по приколу выиграли,да?))
Ruslik1982
Ruslik1982
06 декабря в 22:42
что там компьютер увидел не знаю. Испания обычные середняки, как Узбекистан или Кюросао
shlomo2
shlomo2
06 декабря в 22:41
Не может "железяка" учитывать все факторы.... так что будем посмотреть....
shur
shur
06 декабря в 22:41
...тут и без "железа" понятно who is who !!! Без травм в максимальной
форме Испания всегда фаворит № 1....!!! Пор фавор!!!
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 22:37
А Кюрасао?)
Ёпта после каждого тура будет менять мнение, знаем уже))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 