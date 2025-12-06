Top.Mail.Ru
Шахматист Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»

06 декабря 2025, 09:00

Шахматист Ян Непомнящий начал болеть за московский «Спартак», когда команда доминировала в российском футболе.

«Спартак» — команда, за которую болею с самого детства, так вышло. «Спартак» все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел, — сказал 35-летний Непомнящий. — Так сказать, приобщился. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики".

«Спартак» становился чемпионом России в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 годах и в сезоне-2016/17.

После 17 матчей «Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. В 18-м туре красно-белые в субботу примут столичное «Динамо». Встреча начнется в 16:45 мск.

Locomotive Breath
Locomotive Breath
06 декабря в 19:20
Такие новости на сайте ФК Спартак вывешивайте!)
Тогда уж до кучи сообщите когда актёр Баринов за Локо начал болеть, певец Лещенко за Динамо и т.д. и т.п. Так вот и создаётся "народная команда"... об одной материалу выше крыши, о других "икс" в лучшем случае. Мягко говоря.
valt134
valt134
06 декабря в 17:00
Батя мой за Спартак болел. Если Спартак играл с Краснодаром или Кубанью, я видел, что он за Спартак. Вот так и болели сидя на одном диване. Он за»своих», а я за «своих».
2jthv33rznn7
2jthv33rznn7
06 декабря в 16:40
Это Сергей Шипов его научил, точно знаю.
ABir
ABir
06 декабря в 16:24, ред.
Непомнящий один из десятком миллионов болельщиков Спартака, и все болельщики Спартака приходили к болению за КБ своим путем, но никогда, даже в самые тяжелые годы не меняли своих пристрастий и красно-белых цветов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
06 декабря в 15:36
Вова, привет. Да ты совсем юный КБ оказывается. А я помню Нетто, Парамонова, Масленкина, Татушина, Исаева,, Сальникова ну и конечно незабвенного Симоняна.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
06 декабря в 15:32
Маловато за 25 лет для такого популярного клуба. У многих больше. Если бы не чехарда тренеров возможно и получше дела шли бы. Назову тех,кого зря изгоняли Федотов в.г.,Мурат Якин, Унаи Эмери Да и Диму Аленичев а зря убирали. Мне Спартак очень интересен своими ошибками в кадровой политике. Имея такую массовую поддержку в стране так бездарно сливать сезоны!!!
jRest
jRest
06 декабря в 15:30
А мне тогда Ротор больше нравился. Да, они слабее Спартака были, класса не хватало, не могли с позиции сили с москвичами играть, но всё равно бой давали знатный. Да и интригу в чемпионате сохраняли.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 декабря в 15:09
Я за Спартак начал болеть пацаном где то 1963-64 годы. Отец по приемнику тогда слушал репортажи в играх Спартака. И я с ним садился рядом...помню фамилии хорошо ведущего репортажи Хусаинова , Крутикова...а с 1965 года уже телек купили "Рекорд"... и смотрел трнсляции , в том числе и с ЧМ по футболу в 1966 году в Англии...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 декабря в 15:05
Толя привет...! Ну в 21 веке трижды чемпионы ...2000, 2021.. 2017 годы...
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 декабря в 13:51
Приветствую! Я знаю , но я не хотел убирать!
Шуня771
Шуня771
06 декабря в 13:36
    7xcr2z5zfvwx
    7xcr2z5zfvwx
    06 декабря в 13:34
    В преддверии матча с Динамо это единственная новость где касается одна сторона
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    06 декабря в 13:34
    Ух, как же это интересно...
    Как же мы спали без этой информации?
    Asper
    Asper
    06 декабря в 13:20
    Шахматист Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»: "Я не помню"
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    06 декабря в 13:18, ред.
    Чето сомневаюсь в его словах. Какой то сухой аргумент, - болел за чемпиона страны, который 10 лет подряд итак чемпионил....

    Сказал бы он, к примеру, что болеть начал после 1/4 финала ЛЧ, когда Спартак с Димой Радченко отодрал Реал Мадрид на Бернабеу и вышел в 1/2 финала..., или громил Аякс в Москве..., или когда в подгруппе одержал 6 побед к ряду..., - тут да, можно бы было верить в искренность таких слов, а так...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Муравьед (раскрыть)
    06 декабря в 13:12
    жестоко, но факт)))
    Некакойшенко
    Некакойшенко ответ Capral (раскрыть)
    06 декабря в 13:00
    Не всегда, но частенько. В те времена и Реал не всех подряд рвал. Даже поговорка есть *не всегда коту масленица*. Но то, что их в Европе уважали и по делу, то факт неоспоримый....
    Варвар7
    Варвар7
    06 декабря в 12:59
    Молодец Ян - интересный выбор любимой команды для "боления" и это не смотря на то , что на на полностью расставленной шахматной доске присутствуют и "Офицеры" и "Кони"...)))
    Муравьед
    Муравьед ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    06 декабря в 12:53
    Закончились лихие 90-ые, теперь борьба с Балтикой за первую пятерку.
    Capral
    Capral ответ Некакойшенко (раскрыть)
    06 декабря в 12:52
    Далеко не всех киевляне рвали и точно не всегда.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    06 декабря в 12:44
    А меня отец приобщил к футболу вообще и к Спартаку в частности...На междкнародной арене за своих болел и как раз в тот момент киевляне в Европе всех подряд рвали. Команда Лобановского вообще авторитетов не признавала , но в чемпионате союза от Спартака ей прилетало регулярно....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
    06 декабря в 12:05
    Там у него много неточностей
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
    06 декабря в 12:03
    Когда Спартак начал всех выносить этому мальчику Яну было 2 годика, а когда Спартак сдался и перестал всех выносить ему исполнилось 10 лет. Вот такое детство было у ребенка, а дальше мучения. Так что скорее эта история сочинена ИИ
    sv_1969
    sv_1969
    06 декабря в 12:01
    Админы верните пожалуйста комент Ruppert в лучшие! Сайт дергается и вместо лайка на убрать нажал!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
    06 декабря в 12:00
    А разве у нас есть такие журналисты? Не думаю! И мне кажется что как не раскручивай то все равно до ИСТИННОЙ правды не доберешься! Каждый опрашиваемый будет говорить правду которая выгодна ему!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
    06 декабря в 11:57
    Это коммерческая тайна. Ее название. Лихие девяностые. Там много чего было и бромантан тоже. И Первак был. Но шахматист не зря фамилию такую имеет. Когда триумф Спартака начался ему было 2 года, а когда закончился 9 лет. Он уже бывал на стадионах? К сожалению 21 век не отмечен успехами народной команды в футболе. В других делах, дано не в футболе. Ждём....
    Bad Listener
    Bad Listener
    06 декабря в 11:31
    Точно такая же история, только началось всё с того что малой я пришёл на площадку, а там ребята пинали мяч и я с ними решил попробовать, а уже потом в газетной ТВ программе вычитал про матчи, шла Лига чемпионов тогда и Кубок УЕФА. И я посмотрел игру Спартака и сразу влюбился, а потом ещё Локомотива матч смотрел, но Спартак приглянулся больше детскому непредвзятому взору. И теперь ничего не могу сделать, с этим Лукойлом сотни тысяч раз хотелось заболеть за какую нибудь другую команду, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Одно хорошо, верность - признак зрелости, правда когда везде, а не только в футболе.
    tysj3cmauy8p
    tysj3cmauy8p
    06 декабря в 11:31
    Это был лучший период в Спартаке
    Futurista
    Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    06 декабря в 11:16
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan
      06 декабря в 11:03
