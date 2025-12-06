Шахматист Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»

1765000806

Шахматист Ян Непомнящий начал болеть за московский «Спартак», когда команда доминировала в российском футболе.

«Спартак» — команда, за которую болею с самого детства, так вышло. «Спартак» все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел, — сказал 35-летний Непомнящий. — Так сказать, приобщился. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики".

«Спартак» становился чемпионом России в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 годах и в сезоне-2016/17.

После 17 матчей «Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. В 18-м туре красно-белые в субботу примут столичное «Динамо». Встреча начнется в 16:45 мск.