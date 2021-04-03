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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик против Реал Сосьедад

Атлетик Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао) 0:1 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал Сосьедад
Атлетик
Реал Сосьедад
0 : 1
завершен
03 апреля 2021, 22:30
суббота
Испания. Кубок 2019/2020, Финал
Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pin-Up.ru 3.00 3.10 2.63
 
35' Дани Гарсия (14)
 
62' Мартинес Иньиго (4)
 
68' Венседор Унаи (27) уходит с поля, Лопес Унаи (8) вышел на поле
 
2
76' Беренгер Алехандро (12) уходит с поля, Вильялибре Асьер (20) вышел на поле
76' Дани Гарсия (14) уходит с поля, Весга Микель (6) вышел на поле
 
90+3' Берчиче Юри (17) уходит с поля, Капа Андер (21) вышел на поле
 
63' (0:1) Ойарсабаль Микель (10)
 
71' Мерино Микель (8)
 
85' Сильва Давид (21) уходит с поля, Гевара Андер (16) вышел на поле
 
2
89' Исак Александер (19) уходит с поля, Фернандес Карлос (9) вышел на поле
89' Порту (7) уходит с поля, Барренетчеа Андер (22) вышел на поле
 
90+3' Горосабель Андони (18) уходит с поля, Элустондо Ариц (6) вышел на поле
Голы
63’ 0:1(П) Ойарсабаль Микель
Наказания
Дани Гарсия 35’
Мартинес Иньиго 62’
71’ Мерино Микель
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Лопес Унаи Венседор Унаи 68’
Вильялибре Асьер Беренгер Алехандро 76’
Весга Микель Дани Гарсия 76’
85’ Гевара Андер Сильва Давид
89’ Фернандес Карлос Исак Александер
89’ Барренетчеа Андер Порту
Капа Андер Берчиче Юри 90+3’
90+3’ Элустондо Ариц Горосабель Андони
Статистика
 5 Удары по воротам 6
2 Удары в створ 1
15 Фолы 22
4 Угловые 1
0 Офсайды 2
42% Владение мячом 58%
0 Cэйвы 2
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:36
С победой Сосьедад. Хороший матч и заслуженная победа
vastudio
vastudio
вчера в 11:07
Вот кто настоящий Реал!)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:27
Так уж вышло, что пандемия внесла свои коррективы во все отросли, и футбол не стал исключением, и в 2021 году мы наблюдали матч финала кубка Испании за 2020 год! Все мы хотим(ну или ожидаем ),что в финале будет противостояние Реала И Барселоны, но вчера мы наблюдали другое противостояние, которое по своему накалу (в испании,а точнее в Басконии) не уступает Эль-Классико - Баскское дерби!
Игра получилась равная, где все решил один эпизод с пенальти, который реализовал лидер Сосьедада!
Басков из Сан-Себастьяна с победой!
Ну а баскам из Бильбао удачи, команда у вас играющая и работа тренера на лицо
Roman73
Roman73
вчера в 09:46, ред.
Интересно Король Испании приехал на матч в Страну Басков ?
Вручать свой Кубок баскам , хотя Реал Сосьедад ( королевское сообщество )это команда испанцев Басконии
Подобно Эспаньолу в Барселоне.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 08:54
Поздравляю Давида Сильву с трофеем
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:19
Хорошо, когда за кубок борются все.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:39, ред.
Можно только поздравить Реал Сосьедад.
Эдмон
Эдмон
вчера в 07:39
Тут обе могли выиграть
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 04:29, ред.
Немного неожиданно, поздравляю Басков из Сан-Себастьяна. Ну что ж второй шанс у Басков из Бильбао через две недели будет.....
DEIVID_22
DEIVID_22
вчера в 03:18
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 апреля в 23:15
    Первый тайм запомнился шумом дождя,наличием дамы в составе судейской бригады и шедевральным филологическим открытием комментатора-"футбольный хулиганизм".Пойду я спать.
    bsww
    bsww ответ Maks-tre (раскрыть)
    03 апреля в 22:43
    Да вроде как в Испании зрители под запретом на данный момент
    bsww
    bsww
    03 апреля в 22:42
    Ну и погода
    Maks-tre
    Maks-tre
    03 апреля в 22:38
    Ммми матч вроде бы переносили и переносили, чтобы состоялся при зрителях, кто знает какое количество на трибунах?)
    УЕСКА
    УЕСКА
    03 апреля в 21:53
    Атлетик не проиграет и ТБ 1.5.
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
    03 апреля в 12:39
    Будет Очень Жарко!
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