|Атлетик
|0:1
|Реал Сосьедад
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0 : 1
завершен
03 апреля 2021, 22:30
суббота
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Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:25
|63’
|0:1(П)
|Ойарсабаль Микель
|Дани Гарсия
|35’
|Мартинес Иньиго
|62’
|71’
|Мерино Микель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лопес Унаи
|Венседор Унаи
|68’
|Вильялибре Асьер
|Беренгер Алехандро
|76’
|Весга Микель
|Дани Гарсия
|76’
|85’
|Гевара Андер
|Сильва Давид
|89’
|Фернандес Карлос
|Исак Александер
|89’
|Барренетчеа Андер
|Порту
|Капа Андер
|Берчиче Юри
|90+3’
|90+3’
|Элустондо Ариц
|Горосабель Андони
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|5
|Удары по воротам
|6
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|2
|Удары в створ
|1
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|15
|Фолы
|22
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|4
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|0
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Игра получилась равная, где все решил один эпизод с пенальти, который реализовал лидер Сосьедада!
Басков из Сан-Себастьяна с победой!
Ну а баскам из Бильбао удачи, команда у вас играющая и работа тренера на лицо
Игра получилась равная, где все решил один эпизод с пенальти, который реализовал лидер Сосьедада!
Басков из Сан-Себастьяна с победой!
Ну а баскам из Бильбао удачи, команда у вас играющая и работа тренера на лицо
Вручать свой Кубок баскам , хотя Реал Сосьедад ( королевское сообщество )это команда испанцев Басконии
Подобно Эспаньолу в Барселоне.
Вручать свой Кубок баскам , хотя Реал Сосьедад ( королевское сообщество )это команда испанцев Басконии
Подобно Эспаньолу в Барселоне.