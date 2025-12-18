Дюков назвал выдающейся игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов показал выдающуюся игру в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» и внес решающий вклад в победу своей команды. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии.
«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира. Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом», — сказал Дюков.
Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.
Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
И зачем так много оваций? Надо набраться терпения и подождать, сколько Матвей будет получать игрового времени, как использует долгожданное доверие тренера и тп. Я признаю триумф Сафонова, но всегда против предвосхищать события...
И зачем так много оваций? Надо набраться терпения и подождать, сколько Матвей будет получать игрового времени, как использует долгожданное доверие тренера и тп. Я признаю триумф Сафонова, но всегда против предвосхищать события...