Дюков назвал выдающейся игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка

18 декабря 2025, 18:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов показал выдающуюся игру в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» и внес решающий вклад в победу своей команды. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии.

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира. Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом», — сказал Дюков.

Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

112910415
112910415
19 декабря в 08:26
Сам Дюков !
Выше только небо !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 22:44, ред.
))) Анатолий. От объёма вашей " Анны Карениной " вы не станете убедительней, поверьте. Пусть аудитория сайта прежде всего посмотрит время вашего и моего коммента и определит для себя, кто из нас двоих проброс монетки возвел в высшие понятия той науки, в который вы тут пытаетесь казаться гуру.)

Отражение удара вратаря вы тут раскладываете в долях секунды, но прежде, сами делаете отсыл в сторону психофизиологии. Вы уж определитесь, любезный, что для вас первично: дух или материя...)))

Игнор ? Это не страшно. Пацаны ругаются, пацаны и мирятся.))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 декабря в 21:19
    jRest
    jRest
    18 декабря в 20:53
    Не перестаю восхищаться лучшим голкипером современности .Ходил сегодня делал татуировку с именем "Матвей". Пока на кошке, но если так продолжит дальше...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    18 декабря в 20:44
      Karkaz
      Karkaz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      18 декабря в 20:29
      Да. Над Доннарумой тоже поначалу смеялись. Типа всё, закончил карьеру, перейдя в ПСЖ. Будет сидеть под Кейлором Навасом. В итоге неплохо всё вышло у него.
      Теперь всё в руках Матвея, Шевалье пока в проигрышном положении.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      18 декабря в 20:18
      Про монетку с орлом 4 раза и аналогию с 4- мя отраженными пенальти, - ну реально улыбнуло, Анатолий. Тем более от вас, - человека с высшим техническим образованием...

      Зачем вы пишете о неважном выборе позиции у Сафонова в матче, где голевых моментов и атак на гол - кот наплакал ? Такое пишет только тот, кто не смотрел игру и выказывает показную неприязнь к индивиду.
      Вы ведь не смотрели игру. Ну и зачем это ?? )))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      18 декабря в 20:12, ред.
      Слишком много недостатков в игре Моти было даже в этом матче. Неважный выбор позиции в воротах - хорошо, что соперник не наказал, неумение отдать точный пас ногами на среднее расстояние. А пенальти - это 95% угадайка. Даже если монетку кидать, то вполне 4 раза подряд может выпасть орел. Это теория вероятности. Нередко тренеры на удачу на серию пенальти выпускают другого вратаря - везучего. А здесь Мотя оказался везучим. Игру можно было бы назвать прекрасной ( не выдающейся) при наличии хотя бы 2-3 сейвов во время матча. Острый пас дальний и т.д. Итог. Здесь обычная игра Моти с огромным везением при угадывании направлений ударов с точки. Так бывает, но не часто.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Karkaz (раскрыть)
      18 декабря в 20:06, ред.
      Это ты верно подметил, - думаю и в Испании, и в Англии и в той же Италии щас только и ждут очередной тупости от ПСЖ с вратарями ( сначала Доннарума и теперь тот же Сафонов на очереди).

      Поэтому Мотя должен быть сейчас более раскрепощённым, - без работы он в Европе не останется. Без хорошей работы, подчёркиваю.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      18 декабря в 19:59, ред.
      Опаньки! Главный жираф проснулся !!!

      Дюкову бы надо с подчиненными серьёзно поговорить...
      Почему так поздно про ПСЖ - Фламенго сообщили, с*ки ??!!
      Karkaz
      Karkaz
      18 декабря в 18:57
      Это шанс для Сафонова. Он себе доверие чуть подзаработал, теперь нужно уверенно стоять в раме в чемпионате и ЛЧ. И даже если так случится, что ПСЖ всё равно от него избавится, то топ клуб он себе найдёт без проблем, при условии игры без явных косяков до конца этого сезона.
      Bad Listener
      Bad Listener
      18 декабря в 18:38, ред.
      А есть кто то кто ещё не назвал игру Сафонова каким-нибудь лестным эпитетом и не высказал своё мнение? Где Мостовой, Абаскаль и Дзюба? Ждём.
      Capral
      Capral
      18 декабря в 18:31
      Дюков даже сформулировать толком не способен. Не игра выдающаяся, а серия пенальти- это разные вещи. По игре, соперник ничего не сделал и не создал, чтобы сделать игру Сафонова выдающейся в основное время. Два удара в створ ворот и один с пенальти. Фламенго, практически не помышлял об атаке.
      И зачем так много оваций? Надо набраться терпения и подождать, сколько Матвей будет получать игрового времени, как использует долгожданное доверие тренера и тп. Я признаю триумф Сафонова, но всегда против предвосхищать события...
      Гость
