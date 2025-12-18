Дюков назвал выдающейся игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка

1766070785

18 декабря 2025, 18:13

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» показал выдающуюся игру в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» и внес решающий вклад в победу своей команды. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии.

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира. Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом», — сказал Дюков.

Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.