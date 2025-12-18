Карпин заявил, что гордится игрой Сафонова в Межконтинентальном кубке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин гордится вратарем французского ПСЖ Матвеем Сафоновым после выступления в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Об этом специалист рассказал «Спорт-Экспрессу».
В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии.
«Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе ПСЖ», — сказал Карпин.
26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.
В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.
Хм. Сафа уже по французски калякает ? Значит башка у него варит.
В Новогорске база опустела!
Выпил Карпин крепкого чайка!
Радость,гордость в голове запела!
Сафонов Матвей - Он один !
Вратарь волевой и упрямый!
Трудяга , язык изучил !
И время его уж настало !!!
.....Ребятушки используем мелодию песни "Надежда"!!!
А вот за удачную серию пенальти, высший орден Франции не вручают. Это еще не победа на ЧМ.
Но Орден Почётного Легиона давно себя дискредитировал, после того, как его начали раздавать направо и налево.
2) Трамп: "...и Овечкин – великий игрок, согласны?..."
Сомневаюсь, что наши ребята чего-то обесценили. Скорее всего, не только Россия ими гордится...
А к Моте у меня и нет претензий, я говорю о тех, у кого ума хватило предложить такое.
Прикинь, как обесценили Высшую Награду Франции, которую Наполеон учредил за военские заслуги. Слов нет.
