Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

Карпин заявил, что гордится игрой Сафонова в Межконтинентальном кубке

18 декабря 2025, 20:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной России Валерий Карпин гордится вратарем французского ПСЖ Матвеем Сафоновым после выступления в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Об этом специалист рассказал «Спорт-Экспрессу».

В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии.

«Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе ПСЖ», — сказал Карпин.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дюков назвал выдающейся игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка
18 декабря
Сафонов мог заранее готовиться к пенальти — Кафанов
18 декабря
Митрофанов назвал историческим достижение вратаря ПСЖ Сафонова
18 декабря
Аршавин пожелал Сафонову дальше «покорять Европу»
18 декабря
Колосков считает, что Сафонов способен быть основным вратарем ПСЖ
18 декабря
Дегтярев назвал Сафонова настоящим наследником Яшина
18 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
19 декабря в 08:18
нанести его фото на футболки сборной ...
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 02:47
Вообще-то Сафонов должен Карпину, за заботу...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 01:17
Хорошие слова от Валеры. Простые, но вместе с тем тёплые и правильные. Не думал, что Карп на такое способен.

Хм. Сафа уже по французски калякает ? Значит башка у него варит.
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
18 декабря в 22:52
...Светит в небе поздняя луна!
В Новогорске база опустела!
Выпил Карпин крепкого чайка!
Радость,гордость в голове запела!
Сафонов Матвей - Он один !
Вратарь волевой и упрямый!
Трудяга , язык изучил !
И время его уж настало !!!

.....Ребятушки используем мелодию песни "Надежда"!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
18 декабря в 22:45
Овечкин статист, а Мотя сломал вращение глобуса
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
18 декабря в 22:38
Ну значит приятных воспоминаний))).
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 22:33
Почему-то вспомнился Шариков, который отвечая на вопрос о разногласиях между Энгельсом и Каутским, заявляет, что «не согласен я... с обоими»...
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
18 декабря в 22:26, ред.
Овечкин- Великий хоккеист. Про рыжего промолчу...
А вот за удачную серию пенальти, высший орден Франции не вручают. Это еще не победа на ЧМ.
Но Орден Почётного Легиона давно себя дискредитировал, после того, как его начали раздавать направо и налево.
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 22:21
1) "Орден Почётного легиона ...вручаемая за выдающиеся заслуги в военной и гражданской сферах".
2) Трамп: "...и Овечкин – великий игрок, согласны?..."
Сомневаюсь, что наши ребята чего-то обесценили. Скорее всего, не только Россия ими гордится...
shlomo
shlomo
18 декабря в 22:13
О как... даже Валерик решил что то сказать.... почему молчит Царь?
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
18 декабря в 22:12
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 22:04
Да я понял! А то что происходит там меня уже давно не удивляет! Все молчу )))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
18 декабря в 21:53
Приветствую, Володя!!!
А к Моте у меня и нет претензий, я говорю о тех, у кого ума хватило предложить такое.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 21:48, ред.
Приветствую Виктор! Ну Мотя в этом не виноват же)))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
18 декабря в 21:39
Как говорят лучше поздно, чем никогда
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
18 декабря в 21:33
Привет, Виктор!!!
Прикинь, как обесценили Высшую Награду Франции, которую Наполеон учредил за военские заслуги. Слов нет.
Vilar
Vilar
18 декабря в 21:16
Самая популярная спортивная газета "L’Équipe" выдвинула Сафонова на награждение "Орденом Почётного легиона".
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 21:07
Валера чуть подзадержался с поздравлениями...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 