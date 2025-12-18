Карпин заявил, что гордится игрой Сафонова в Межконтинентальном кубке

1766079365

18 декабря 2025, 20:36

Главный тренер сборной России гордится вратарем французского ПСЖ после выступления в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Об этом специалист рассказал «Спорт-Экспрессу».

В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии.

«Матвей — большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе ПСЖ », — сказал Карпин.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.