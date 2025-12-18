«Локомотив» посвятил Сафонову победу в первом матче на Играх будущего

1766078703

18 декабря 2025, 20:25

Футболисты московского «Локомотива» посвятили победу в первом матче на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего). Об этом заявил игрок московского клуба Степан Михович (FUNKI).

«Локомотив» с победы начал выступление на турнире по фиджитал-футболу, обыграв со счетом 4:0 французскую команду «Юнайтед».

«Наш вратарь Муха (Владимир Мухин — прим.) решил поддержать Сафонова сегодня. А еще ко мне подошел судья матча и сказал: „Ничего себе, у вас Лев Яшин стоит“. Но мы от него этого и ждали. Он сегодня объединил в себе Сафонова и Яшина. Вообще, хотим посвятить победу и Сафонову, и вообще всем из нашей большой, прекрасной страны России. Мы прошли сложный отбор и представляем не только наш клуб, но и Россию», — рассказал Михович.