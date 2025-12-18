Top.Mail.Ru
«Локомотив» посвятил Сафонову победу в первом матче на Играх будущего

18 декабря 2025, 20:25

Футболисты московского «Локомотива» посвятили Матвею Сафонову победу в первом матче на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего). Об этом заявил игрок московского клуба Степан Михович (FUNKI).

«Локомотив» с победы начал выступление на турнире по фиджитал-футболу, обыграв со счетом 4:0 французскую команду «Юнайтед».

«Наш вратарь Муха (Владимир Мухин — прим.) решил поддержать Сафонова сегодня. А еще ко мне подошел судья матча и сказал: „Ничего себе, у вас Лев Яшин стоит“. Но мы от него этого и ждали. Он сегодня объединил в себе Сафонова и Яшина. Вообще, хотим посвятить победу и Сафонову, и вообще всем из нашей большой, прекрасной страны России. Мы прошли сложный отбор и представляем не только наш клуб, но и Россию», — рассказал Михович.

В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Турнир был полностью придуман в России. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.

CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 02:44
А что Краснодар, поздравил?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 01:41
    shur
    shur ответ sihafazatron (раскрыть)
    18 декабря в 22:34
    ...детство,забавы,игры,счастливая пора....! Хотя на этом тоже можно
    неплохо заработать! Только одно "Но" ! По меньше про Заслуженных людей, скромнее надо быть!
    Варвар7
    Варвар7
    18 декабря в 22:30, ред.
    Матвей Сафонов провёл выдающийся матч ! Слов нет . И мало кто это оспаривает.
    Самому Моте побыстрее бы пережить эту "Минуту Славы" и идти дальше ...
    Но ребята , в последне время создаётся полное впечатление, что объявлен некий конкурс , соревнование кто лучше похвалит Матвея или придумает нечто , что бы как то отметить это событие... Может будем параходы в его честь уже называть ...)
    Сафонов ведь живой человек , спортсмен профессионал выполнивший свою работу в этом финале на отлично и в составе команды завоевавший Кубок! Дальше работа и возможно новые награды, а возможно и разочарования - жизнь продолжается...
    P. S. Вон у нас в соседнем дворе мальчишки в футбол гоняют , раньше не больно кто на ворота хотел вставать , а сегодня иду мимо у них уже некая конкуренция на вратарскую позицию - вот это хорошо , это правильно, пример! Но это дети , но когда взрослые "фиджиталы " начинают у себя в голове некие "гибриды" из вратарей придумывать - это уже нонсенс...)
    sihafazatron
    sihafazatron
    18 декабря в 21:18
    Ерунда какая-то....
