«Локомотив» посвятил Сафонову победу в первом матче на Играх будущего

Футболисты московского «Локомотива» посвятили Матвею Сафонову победу в первом матче на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего). Об этом заявил игрок московского клуба Степан Михович (FUNKI).
«Локомотив» с победы начал выступление на турнире по фиджитал-футболу, обыграв со счетом 4:0 французскую команду «Юнайтед».
«Наш вратарь Муха (Владимир Мухин — прим.) решил поддержать Сафонова сегодня. А еще ко мне подошел судья матча и сказал: „Ничего себе, у вас Лев Яшин стоит“. Но мы от него этого и ждали. Он сегодня объединил в себе Сафонова и Яшина. Вообще, хотим посвятить победу и Сафонову, и вообще всем из нашей большой, прекрасной страны России. Мы прошли сложный отбор и представляем не только наш клуб, но и Россию», — рассказал Михович.
В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Турнир был полностью придуман в России. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.
неплохо заработать! Только одно "Но" ! По меньше про Заслуженных людей, скромнее надо быть!
Самому Моте побыстрее бы пережить эту "Минуту Славы" и идти дальше ...
Но ребята , в последне время создаётся полное впечатление, что объявлен некий конкурс , соревнование кто лучше похвалит Матвея или придумает нечто , что бы как то отметить это событие... Может будем параходы в его честь уже называть ...)
Сафонов ведь живой человек , спортсмен профессионал выполнивший свою работу в этом финале на отлично и в составе команды завоевавший Кубок! Дальше работа и возможно новые награды, а возможно и разочарования - жизнь продолжается...
P. S. Вон у нас в соседнем дворе мальчишки в футбол гоняют , раньше не больно кто на ворота хотел вставать , а сегодня иду мимо у них уже некая конкуренция на вратарскую позицию - вот это хорошо , это правильно, пример! Но это дети , но когда взрослые "фиджиталы " начинают у себя в голове некие "гибриды" из вратарей придумывать - это уже нонсенс...)
