«Наполи» обыграл «Милан» и вышел в финал Суперкубка Италии

1766091442

18 декабря 2025, 23:57

«Наполи» со счетом 2:0 обыграл «Милан» в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Забитыми мячами отметились Давид Нерес (39-я минута) и Расмус Хёйлунд (63).

«Наполи» является чемпионом Италии прошлого сезона, «Милан» стал финалистом кубка страны. Во втором полуфинале обладатель Кубка Италии «Болонья» сыграет с вице-чемпионом страны «Интером». Встреча пройдет 19 декабря. Финал состоится 22 декабря.

В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал «Милан», который в финальном матче обыграл «Интер» (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является «Ювентус», клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз.