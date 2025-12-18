Top.Mail.Ru
«Наполи» обыграл «Милан» и вышел в финал Суперкубка Италии

18 декабря 2025, 23:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Наполи» со счетом 2:0 обыграл «Милан» в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Забитыми мячами отметились Давид Нерес (39-я минута) и Расмус Хёйлунд (63).

«Наполи» является чемпионом Италии прошлого сезона, «Милан» стал финалистом кубка страны. Во втором полуфинале обладатель Кубка Италии «Болонья» сыграет с вице-чемпионом страны «Интером». Встреча пройдет 19 декабря. Финал состоится 22 декабря.

В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал «Милан», который в финальном матче обыграл «Интер» (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является «Ювентус», клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз.

Источник: itar-tass.com
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:29
Наполи могут
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
19 декабря в 07:54
Два гола забили. Значит хоть что-то показали
112910415
112910415
19 декабря в 07:13
Милан собирался выйти на поле,но передумал !
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 06:49
Безлимит убивает футбол в Италии. Жаль.
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 06:46
Наполи ничего не показал, но Милан просто никакой.
fn884rbhaxcz
fn884rbhaxcz
19 декабря в 06:35
Милан сейчас не стабилен, похоже просто слили кубок
SSC Napoli
SSC Napoli
19 декабря в 06:02
Наполи по делу вышел в финал!
ABir
ABir
19 декабря в 05:55
Хотелось бы в финале соперником Наполи увидеть миланский Интер
sv_1969
sv_1969
19 декабря в 05:53
Смотрю все ненужные игроки оживают в Наполи... Расмус не да соврать))
labasy
labasy
19 декабря в 05:42
Витинья и ПСЖ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
19 декабря в 00:45, ред.
А тебе порой не казалось, что Милан чисто за баблом в СА приехал..., отметился ..., пополнил счёт и уехал ?
Кадровый дефицит дефицитом, но вообще ведь лапы к верху подняли ( за 2-й тайм говорю)
Подозрительно это как-то выглядело...
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 00:35
Итальнцы продолжают радовать зрителей из СА...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 00:23, ред.
Смотрел только 2-й тайм. Милан - тоска печаль. Такая обречённость у игроков, как будто им кто-то до матча науськал, что все будет бесполезно... Вообще даже крохотного намёка на чето внятное у россонери не увидел.

У Конте всё иначе: Ребята играют плотно, намного быстрее, грамотно фолят, сбивая ритм и бросаются в атаку, используя длинный пас + любой полумомент, когда соперник этого не ждёт. Тут чисто Контевский рационализм взял своё.

Ну и отдельные слова в адрес Хейлунда. Я вот на него глядел вторую 45-ку и глазам не верил, он ли это. После МЮ такой дичайший контраст - это нечто. Парень и задвигался, и координацию показывает, и удар демонстрирует, и борьбу силовую выигрывает... Просто какое то перевоплощение тыквы в Золушку, ей Богу...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 декабря в 00:15
Хейлунд ещё один из героев Наполи...игрок который оказался ненужным в МЮ
sihafazatron
sihafazatron
19 декабря в 00:08
Там тоже по 10 команд за Суперкубок играют и не дома у себя.....?
Дурной пример заразителен
shur
shur
19 декабря в 00:07
....где то на небесах Диего подмигнул Сильвио,чао Бамбини!!!
Groboyd
Groboyd
19 декабря в 00:07, ред.
Ну и отлично. Милану некем играть уже в Серии А, а тут этот суперкубок.

ЦН нет, Габбьи нет. Модрич устал. Де Винтер снова ужасен.
