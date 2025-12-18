«Наполи» обыграл «Милан» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Наполи» со счетом 2:0 обыграл «Милан» в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.
Забитыми мячами отметились Давид Нерес (39-я минута) и Расмус Хёйлунд (63).
«Наполи» является чемпионом Италии прошлого сезона, «Милан» стал финалистом кубка страны. Во втором полуфинале обладатель Кубка Италии «Болонья» сыграет с вице-чемпионом страны «Интером». Встреча пройдет 19 декабря. Финал состоится 22 декабря.
В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал «Милан», который в финальном матче обыграл «Интер» (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является «Ювентус», клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз.
ЦН нет, Габбьи нет. Модрич устал. Де Винтер снова ужасен.
У Конте всё иначе: Ребята играют плотно, намного быстрее, грамотно фолят, сбивая ритм и бросаются в атаку, используя длинный пас + любой полумомент, когда соперник этого не ждёт. Тут чисто Контевский рационализм взял своё.
Ну и отдельные слова в адрес Хейлунда. Я вот на него глядел вторую 45-ку и глазам не верил, он ли это. После МЮ такой дичайший контраст - это нечто. Парень и задвигался, и координацию показывает, и удар демонстрирует, и борьбу силовую выигрывает... Просто какое то перевоплощение тыквы в Золушку, ей Богу...
