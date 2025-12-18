Top.Mail.Ru
Тедеев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

18 декабря 2025, 21:27

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что ужесточение лимита на легионеров негативно влияет на развитие футбола. Комментарий специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Моя позиция такова: любые ограничения негативно влияют на развитие футбола. Конкуренция должна быть прозрачной и здоровой. Параллельно очень важно развивать детский футбол, чтобы российские футболисты появлялись естественно, через систему подготовки, а не с помощью протекции. Искусственно предоставленный шанс из-за лимита может быть вреден даже для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд, только так можно решить вопрос, чтобы стабильно вырастали качественные доморощенные футболисты. Лимиты в этом плане, на мой взгляд, не нужны», — сказал Тедеев.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

альсато
альсато ответ Bad Listener (раскрыть)
19 декабря в 15:13
воспитывать можно только тогда, когда отрок по перек кровати помещается...
Сп62
Сп62
19 декабря в 11:55
Для любого тренера всякие ограничения это проблемы. Поэтому Тедеев и ежи с ним всегда будут ратовать за либеральные позиции в спорте. Так им гораздо легче крутиться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 декабря в 10:58, ред.
Кто тебе сказал, что АПЛ - сильнейшая Лига в мире ?
Самая развитая, самая раскрученная, самая богатая, самая инвестируемая, - это да, но не сильнейшая.

В 21 веке: по ушастым 12 побед у Испании и только 6 у Англии; по сборным Испания выиграла 3 Евро и один Мир. А Англия ? По номинантам и обладателям ЗМ я так и вовсе молчу. Лучшие игроки Мира играли/играют за Испанию ( Италию - в начале нового 1000-летия)

Ну и о чём может идти речь ?
cska1948
cska1948 ответ shlomo2 (раскрыть)
19 декабря в 09:21
Всё сказал? Да он самого главного не сказал, где его Акрон будет брать деньги на развитие детско-юношеского футбола при наличии 13 легионеров в заявке? Может, вы это знаете? Так поделитесь с нами.
cska1948
cska1948 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 декабря в 09:15
Подскажите нам, что сборная Англии по футболу выиграла, имея самую сильную в мире лигу?
Groboyd
Groboyd ответ Alex_67 (раскрыть)
19 декабря в 06:51
Чего не ожидал? Он сказал, что параллельно надо развивать детский футбол. Абсолютно прав, что должна быть здоровая конкуренция, а не жертвы лимита.
Groboyd
Groboyd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 декабря в 06:49
А причём тут сильнейшая лига Мира?
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 04:45
Лучше бы Тедеев постоял молча, где-нибудь рядом... К сожалению мельчают российские тренеры...
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 02:40
Многие специалисты футбола по поводу лимита свои мнения высказали , только вряд ли их примут во внимание...
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 00:45
От Тедеева не ожидал. Может пойдём дальше и академии отменим, это же для клубов дорого? Про пиво Заур ещё не сказал, что тяжело без него футбол смотреть... Чего уж там, давайте водку разрешим на стадионах. И мат не будем запрещать — он ведь часть футбола.
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 00:29
Похоже, мы сами и добьём свой футбол...
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
18 декабря в 23:54, ред.
17 легионеров в заявке из 25 человек. В АПЛ не используют понятие легионер – речь в заявке идет о восьми обязательных позициях для так называемых доморощенных футболистов (такое же правило УЕФА использует для еврокубков).
95-shishani-95
95-shishani-95
18 декабря в 23:15
Почему в Англии нет этих ограничений, но у них сильнейшая лига в мире?!
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
18 декабря в 22:58
....Красава! Лайк здоровенннннннннннннннный !!!
ABir
ABir
18 декабря в 22:13
Мнения понятно: у кого не хватает на легионеров, те против легионеров, а у кого средств хватает, те за иностранцев.
shlomo2
shlomo2
18 декабря в 22:08
Молодца.... ничего не боясь красиво все сказал....
Bad Listener
Bad Listener
18 декабря в 22:03, ред.
Верно сказано. А то наши чиновники вместо решений всегда вводят ограничения перекладывая ответственность за решение проблем на народ. Мы запретим, а вы вертитесь как хотите. Отрадно что высказал подобное мнение совсем не представитель наших так называемых топ-клубов и ему за предвзятое отношение не предъявишь. Только боюсь проблемы надо решать ещё глубже, на уровне семьи и воспитания детей в том числе в самые первые годы жизни. Особенно в первые годы жизни.
