Тедеев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

18 декабря 2025, 21:27

Главный тренер тольяттинского «Акрона» заявил, что ужесточение лимита на легионеров негативно влияет на развитие футбола. Комментарий специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге ( РПЛ ) к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Моя позиция такова: любые ограничения негативно влияют на развитие футбола. Конкуренция должна быть прозрачной и здоровой. Параллельно очень важно развивать детский футбол, чтобы российские футболисты появлялись естественно, через систему подготовки, а не с помощью протекции. Искусственно предоставленный шанс из-за лимита может быть вреден даже для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд, только так можно решить вопрос, чтобы стабильно вырастали качественные доморощенные футболисты. Лимиты в этом плане, на мой взгляд, не нужны», — сказал Тедеев.