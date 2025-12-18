Панель CAS отказала Писарскому во временном приостановлении дисквалификации

1766068958

18 декабря 2025, 17:42

Панель Спортивного арбитражного суда ( CAS ) отказала футболисту в удовлетворении его заявления о приостановлении санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале правовой компании «Алетейя», которая защищает интересы спортсмена.

3 июля комитет по этике Российского футбольного союза ( РФС ) дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно, 10 октября организация увеличила срок на четыре месяца. На момент отстранения игрок принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

«Данное решение панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе, это нормальная практика. Принимаем данную позицию панели CAS , будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела», — говорится в заявлении.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд. 13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике. 18 сентября стало известно, что сторона Писарского отправила в CAS заявление об апелляции (statement of appeal) на решение об отстранении.