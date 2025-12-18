Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавит «Црвену Звезду»

1766085473

18 декабря 2025, 22:17

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» возглавит сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает портал Telegraf.

По информации источника, Станкович согласился стать главным тренером команды с 2026 года. Он сменит на этом посту Владана Милоевича, под руководством которого белградская команда проведет заключительный матч 20 декабря. В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» примет «Младость».

«Црвена Звезда» после 19 туров набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидером с 46 очками является «Партизан».

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».