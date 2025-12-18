Top.Mail.Ru
Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавит «Црвену Звезду»

18 декабря 2025, 22:17

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович возглавит сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает портал Telegraf.

По информации источника, Станкович согласился стать главным тренером команды с 2026 года. Он сменит на этом посту Владана Милоевича, под руководством которого белградская команда проведет заключительный матч 20 декабря. В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» примет «Младость».

«Црвена Звезда» после 19 туров набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидером с 46 очками является «Партизан».

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза — кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
19 декабря в 23:14
Это особенности его индивидуальности. Мы все не без греха.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 23:06
"Если бы я не видел его работу в Спартаке, вероятно, я не взял бы на себя ответственность обсуждать его работу."

Зато у него есть, как и у всех тренеришек Спартака, начиная с карьеркина, одно прекрасное качество: он классно устраивает спектакли одного актёра у тренерской скамейки во время матчей!

Те, начиная с карьеркина, просто отлично прыгали, а у этого - "Танец медведя" с рыканием! ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
19 декабря в 23:02
Они все трое сделаны из г...а. Но Станкович, во всяком случае, не был в двух шагах от чемпионства и чемпионство не пр......л. И команды свои в пердив не отправлял, как шварц... Станок- обычный заурядный тренер без особых запросов. Если бы я не видел его работу в Спартаке, вероятно, я не взял бы на себя ответственность обсуждать его работу.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 22:46
"Он- и не хороший, и не плохой, он- никакой, где бы он не работал..."

То есть - НИКАКОЙ, верно?
А что хуже - "плохие" Личка и Шварц или "никакой" Станкович??? ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
19 декабря в 22:42, ред.
Привет, Володя!!!
Ничего подобного- не надо приписывать мне людоедство.))) Ты же сам видишь и без меня, чего стоят оба эти персонажа. Станкович? Действительно, у меня не сложилось о нем мнение, как о тренере бесперспективном. Он- и не хороший, и не плохой, он- никакой, где бы он не работал...
derrik2000
derrik2000 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
19 декабря в 22:42
Как болельщик могу сказать, что в Динамо было бы так же, если не хуже.
Один Тюкавин с его задиристостью ВНЕ матчей чего стоит.
А боров, как показало время и Спартак, оч-ч-ч-ень не любит задиристых, если это качество в хорошем смысле проявляется ВНЕ игры.
Это я к тому, что КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ из разнохарактерных ребят он ни в жизнь не построит.
Нет у него ЯСНОЙ ЦЕЛИ, на пути к которой он мог бы объединить игроков.
Оговорюсь: ЭТО я НЕ отношу к команде ЦРВЕНА ЗВЕЗДА, т. е. к команде, где он состоялся как игрок у себя на Родине.
Здесь для меня - тёмный лес.
Получится у него - хорошо, НЕ получится - "мы же вас предупреждали". ))
Но всё таки я более склонен к тому, что ни черта у него не выйдет: тренерского таланта нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ derrik2000 (раскрыть)
19 декабря в 22:32
Как думаете, был бы успешным путь Деяна как тренера Динамо Москва, если рассматривать это как теоретическую возможность?
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 22:25
Привет, Витя!

"Если по двум персонажам- шварцу и пузатому чеху отношение было однозначным, с самого начала, и оно оказалось верным, то работу Станковича, до сих пор не могу оценить объективно... "

Это всё потому что он Динамо не тренировал! )))
А так бы ты его - УХ! - и сразу припечатал к позорному столбу. )
derrik2000
derrik2000
19 декабря в 22:23, ред.
Вот как он ушёл из Спартака, так я сразу перестал на него злобствовать. ))
ГЛАВНОЕ-то он сделал - УШЁЛ!
Теперь, если у него в ЦЗ получится - посмотрю за достижениями с интересом.
Ну, таким интересом - "УХ ТЫ!" и сразу забыл.
В Сербии он свой: местная "звезда гейропейского масштаба".
В любом случае - в гейропейские команды ВЫШЕ КЛАССОМ, чем сербская Црвена Звезда, ему не допрыгнуть как тренеру.
Разве только какой идиЁт-самодур в сильную команду ТОП-5 пригласит.
Нет в нём, по моему мнению, ничего от "классного тренера".
альсато
альсато
19 декабря в 15:17
как по мне-так Станкович-был во многом прав...того, что у нас в чемпионате, вот только его не согласие-ни в какие ворота)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 10:53
И правильно делаешь!!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
19 декабря в 10:52
А я с другими и не общаюсь !)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
19 декабря в 10:50
))))) вот это да! вот это по нашему !
112910415
112910415
19 декабря в 07:16
там ему будет лучше !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 07:07
Всё понятно, Вить. Ты ни за и ни против. Ты из числа самых умных - воздержавшихся. )
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 04:48
Дома и стены помогают, он успокоится...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 декабря в 03:06
С Црвена Звездой Деян начнет новые рекорды вставит. Удачи.
ABir
ABir
19 декабря в 01:50
С Црвеной Звездой у Десна получается гораздо лучше, чем со Спартаком.
Vilar
Vilar
19 декабря в 01:01
Может быть, дома, будет поспокойней, хотя ... мало вероятно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 00:00
Уже тормознул, в самом полете фантазии.
Groboyd
Groboyd
18 декабря в 23:59
Может сделать ЦЗ чемпионом в этом сезоне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 23:56
Останови свой порыв, дружище. Тут нет предмета даже для фантазии о предмете.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря в 23:54
Тебе...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 23:54
Кому помочь и в чём ?)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 23:53
Ничем не могу помочь.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 23:52
Тут мне сегодня один пытался донести свои относительные познания... Поэтому я к относительным категориям отношусь также, - с относительным доверием..., которое можно повернуть как кому угодно...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 23:49
Относительно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 23:47
Ты его лично знаешь ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 23:45
Кликуха обязывает.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
sv_1969
sv_1969
18 декабря в 23:42
Быстро же паренёк нашёл себе работу
