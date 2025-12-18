Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавит «Црвену Звезду»

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович возглавит сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает портал Telegraf.
По информации источника, Станкович согласился стать главным тренером команды с 2026 года. Он сменит на этом посту Владана Милоевича, под руководством которого белградская команда проведет заключительный матч 20 декабря. В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» примет «Младость».
«Црвена Звезда» после 19 туров набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидером с 46 очками является «Партизан».
Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».
В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза — кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
Шарахался человек из угла в угол, изобретал, экспериментировал, пробовал, искал, но увы- не нашел главного варианта в своей работе, не остановился на важном и необходимом. Но злобы к нему не осталось, так, скорей безразличие. В его работе много было недосказанности и незавершенности, как футбольной, так и человеческой. Но пусть ему повезёт в другой команде.
И сразу от судьи горчишник получать!
Такой на свете он Деян!
Меха надувший как баян!
Вчера в Тарасовке куражил,
Борщ с пацанами с одного котла рубал!
Сегодня перебрался к братьям сербам!
Црвену Звезду под себя охомутал!!!
