Армянский «Ноа» вышел в плей-офф Лиги конференций

19 декабря 2025, 01:06

Армянский футбольный клуб «Ноа» сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

В матче заключительного, шестого тура общего этапа «Ноа» уступил киевскому «Динамо» со счетом 0:2. Армянский клуб занял 19-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Команда из Армении впервые смогла выйти в плей-офф еврокубка.

В 1/8 финала Лиги конференций выходят 8 лучших команд по итогам общего этапа. Клубы, которые занимают места с 9-го по 24-е, получают возможность выступить в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала.

Первые матчи раунда плей-офф запланированы на 19 февраля, ответные — на 26 февраля. Жеребьевка состоится 16 января. Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

112910415
112910415
19 декабря в 14:07
солнечное армянское счастье !
sihafazatron
sihafazatron
19 декабря в 09:16
Поздравлю братьев армян!!)) это подвиг для них
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 08:46
А Динамо Киев, хоть и одержало победу в этом матче с новым ГТ, ни куда не вышло - такова спортивная жизнь...
szkhtc6pg697
szkhtc6pg697
19 декабря в 08:43
Это большое достижение для такого клуба
Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 08:28
Красавцы. Но мне до сих пор непонятно почему в Лиге конференций 6 туров в группе, а не 8 как в других турнирах. Зачем тогда вообще её было создавать чтобы сделать какой то обрубок? Пусть тогда так же напрягаются как клубы в топе своих лиг.
