Армянский «Ноа» вышел в плей-офф Лиги конференций

1766095604

19 декабря 2025, 01:06

Армянский футбольный клуб «Ноа» сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

В матче заключительного, шестого тура общего этапа «Ноа» уступил киевскому «Динамо» со счетом 0:2. Армянский клуб занял 19-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Команда из Армении впервые смогла выйти в плей-офф еврокубка.

В 1/8 финала Лиги конференций выходят 8 лучших команд по итогам общего этапа. Клубы, которые занимают места с 9-го по 24-е, получают возможность выступить в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала.

Первые матчи раунда плей-офф запланированы на 19 февраля, ответные — на 26 февраля. Жеребьевка состоится 16 января. Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.