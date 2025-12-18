Top.Mail.Ru
Промес заявил, что хочет возобновить карьеру

18 декабря 2025

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес хочет возобновить карьеру после освобождения из-под стражи. Об этом Промес рассказал газете De Telegraaf.

В четверг апелляционный суд Амстердама в ходе досудебного слушания отказал Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения.

«Когда я вернусь, буду очень усердно тренироваться, чтобы набрать форму. Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Почти уверен, что найду подходящий клуб», — сказал Промес.

Футболист находится под стражей уже около полугода. В ходе заседания он заявил, что хотел бы выйти на свободу, чтобы заботиться о своих пятерых несовершеннолетних детях, а также возобновить футбольную карьеру. Его адвокат Джем Полат также указывал на сложное финансовое положение Промеса.

Как сообщали в инстанции, рассмотрение дела Промеса по существу ожидается не ранее сентября 2026 года.

В июне футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. 8 июля апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения и отложила дело до 2026 года.

Дело Промеса

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.

95-shishani-95
95-shishani-95
18 декабря в 23:14
Интересно, реально виновен он или всё сфабриковано?
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
18 декабря в 19:36
Ну команды 3-4 дивизионов никто не отменял)))
VeniaminS
VeniaminS
18 декабря в 19:21
Все может быть,может и заиграет.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
18 декабря в 18:54, ред.
Исключаю. Промес не на зоне.Тюремный блок предварительного заключения и зона, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Самое большое, на что может рассчитывать Промес, это попинать мячик в прогулочном дворике.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
18 декабря в 18:48, ред.
А ты исключаешь, что Промесу тоже дадут возможность тренероваться на зоне. Может быть и ему повезёт.
shur
shur
18 декабря в 18:46, ред.
...на прощание бедолага Квинси попросил поставить его любимую
голландскую,тьфу ты, русскую песню " И снится мне Трава у дома,
зелёная,зелёная Трава!!!"
lotsman
lotsman ответ Сп62 (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря в 18:43
Стрельцов поддерживал свою форму, тренировался на зоне. Проводились футбольные матчи между зонами. Это достоверно известно. Промес не на зоне, он в тюремном блоке.
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 18:20
Антоха, собирай команду на месте , форму вам там выдадут...)
Байкал-38
Байкал-38
18 декабря в 18:18
Ни один порядочный клуб не возмёт себе наркотного 32у, который своей торговлей убивал людей, детей.
Не зря же Аякс с лёгкостью и облегчением избавился от него, когда узнал о его проблеме с законом.
112910415
112910415
18 декабря в 18:15
мечта хорошая ... а шансов совсем мало !
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 18:03
Ситуация с Промесом оставляет очень противоречивые чувства. Как футболист он, конечно, был топ — в «Спартаке» делал разницу, решал матчи, тащил команду, и многие до сих пор помнят его именно таким. Но в какой-то момент вся футбольная история ушла на второй план, потому что за пределами поля он, мягко говоря, наломал дров.
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
18 декабря в 17:40
В январе ему будет 34, дело отложено до сетября, пока будут судебные слушания, а в Нидерландах это оооочень медленный процесс, ему будет 36. Если даже освободят, то кому он будет нужен в таком возрасте и без длительной, надлежащей тренировки?)
sv_1969
sv_1969
18 декабря в 17:35
Ну может и найдёт клуб какой нить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 17:03
Это мы уже поняли ... из предыдущих новостей.
