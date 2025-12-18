Промес заявил, что хочет возобновить карьеру

1766065897

18 декабря 2025, 16:51

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Нидерландов хочет возобновить карьеру после освобождения из-под стражи. Об этом Промес рассказал газете De Telegraaf.

В четверг апелляционный суд Амстердама в ходе досудебного слушания отказал Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения.

«Когда я вернусь, буду очень усердно тренироваться, чтобы набрать форму. Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Почти уверен, что найду подходящий клуб», — сказал Промес.

Футболист находится под стражей уже около полугода. В ходе заседания он заявил, что хотел бы выйти на свободу, чтобы заботиться о своих пятерых несовершеннолетних детях, а также возобновить футбольную карьеру. Его адвокат Джем Полат также указывал на сложное финансовое положение Промеса.

Как сообщали в инстанции, рассмотрение дела Промеса по существу ожидается не ранее сентября 2026 года.

В июне футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. 8 июля апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения и отложила дело до 2026 года.

Дело Промеса

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.