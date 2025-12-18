Top.Mail.Ru
Стало известно время и место проведения Финалиссимы

18 декабря 2025, 16:54

Сборные Испании и Аргентины по футболу проведут Финалиссиму 27 марта 2026 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола.

Игра начнется в 21:00 мск и пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле, который принимал финальный матч чемпионата мира 2022 года, где сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Финалиссима — матч, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале команду Колумбии (1:0 в дополнительное время), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).

Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 20:13
То ли мы наелись футболом, то ли действительно так. Ну и футбол не стоит на месте. Нет тех классических защитников типа Несты, Стама, Мальдини и напов вроде Это'О, Дрогба, Нистелрой, Шева... ,перечислять можно много.

Нам выкатывают список футболистов из 20-ти игроков и говорят: любите и восхищайтесь. А мы всё время: нет это не то, что было раньше! Мы всё сравниваем и сравниваем!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
19 декабря в 10:49, ред.
Ну так и я говорю, что испанцы хороши. Только против Месси этого недостаточно.

До марта ...?
У Ямаля ещё есть время взяться за ум. Всё будет зависеть от его самооценки на текущий момент. Если пацан станет понимать, что упор надо делать на тренировки, а не на бла-бла, может. дело сдвинется с мёртвой точки... Надеюсь что так и будет, ибо наскучила эта тотальная посредственность на поле: кроме троих пацанов нынче в футболе вообще никто не цепляет. Когда такое было ?!
LOpp
LOpp
19 декабря в 09:34
какая еще финалиссима в 2026 г.?
в это уже была финалиссима Россия-Чили
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 09:32
Я не утверждаю, но пока склоняюсь к такому варианту, хотя до марта форма игроков может измениться, а может кто на травме будет.
Испанцы в целом все хороши, команда нынче очень опытная.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 00:12, ред.
..ну нет! Как бы не колбасило Барсу с Реалом,редкий случай чтобы
они вот так на ЧМ и куксились,это не какая нибудь Бельгия - сначало удивит,а потом на нет,испанцы будут биться,клянусь Серегой Рамосом (шутка!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
19 декабря в 00:08, ред.
... и вдовесок, понимая, что Фурия будет состоять на 90% из этих 2-х клубов, начинаешь тем более с грустью спускаться на землю, в отношении перспективы Испании в Штатах.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 00:04
...сам понимаешь,что происходит когда Я включаю "Реал"....те же
яки,вид сбоку!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
19 декабря в 00:02
Да я тоже гоню..., порой. Но чем больше я смотрю на нынешнюю Барселону, тем больше моя гонялка меня же по темечку тюкает.)
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 23:59
...прав по своему! Но Я гоню от себя мысль о зависимости очень
интересной,организованной на мой взгляд Сб Испании от молодого
самодовольного пацана! Тебе моя позиция понятна, а мне твоя!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
18 декабря в 23:46
Здорова.
Обыграют, если Яма вылезет из ямы, куда себя сам и загнал. Веришь в это ? Я не особо...
Кроме Ямы там на острие есть ещё и Оярсабаль, но тот больше к физухе склонен, а аргов этим не возьмёшь.

Смотрел я игры аргов с Уругваем, уж больно плотно там всё было..., причем настолько, что казалось в поле больше полевых, чем положено. Очень круты арги, да и уругвайцы.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 23:38
...Привет Бро!На ночь глядя! Есть одна закономерность,что касается Сборных Франции и Испании, всегда сильны как никогда! Для меня англичане,немцы,французы всегда в фаворе! Мне их смотреть по определению интересно! И вот тебе моё мнение,то что аргентинцы взяли ЧМ дело случая и с тех пор какого то сверх класса у них Я не наблюдаю,хотя считаться конечно с ними необходимо! Если у Фурии будет всё Ок к тому моменту, обыграют
стопудова...!
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 21:16
Обратите внимание, везде есть Колумбия... В том числе у молодёжи и юношей...
Vilar
Vilar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 21:04
Если их не привлекать на встречи с дядьками, они так никогда не вырастут. Хотя в Европе игроков из Африки и Азии полно, даже с двойным гражданством. Думаю, в 2026г. на ЧМ эти малыши, крови попортят многим, могут оказаться даже в полуфинале.
cderj332ykmv
cderj332ykmv
18 декабря в 20:39
Матч интересный предстоит, Испания выиграет,там сейчас интересная команда
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
18 декабря в 19:46
потому Финалиссима в том самом стадионе, котором арги выиграли ЧМ )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vilar (раскрыть)
18 декабря в 19:45
Маленькие они ещё с большими дядьками тягаться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
18 декабря в 19:40, ред.
Согласен, что Аргентина заберёт.
Форма Ямаля не внушает оптимизма. Именно он мог ещё год назад ставить в ступор оборону любой сборной, но нынче к этому предпосылок я не вижу. Остальные у Испании вне сомнения хороши, но для класса Аргентины это слабый аргумент.
Вот если щас против Месси и Со выставить Францию, тогда я бы поставил на вторых.
Agamaga005
Agamaga005
18 декабря в 19:05
Это будет очень интересная встреча - Месси против игроков из Барселоны. Я всё таки думаю, что Аргентина заберёт кубок. И до 50-го титула останется еще один шаг великому гению!

Победой на ЧМ откроет клуб единственного у кого в графе титулы будет - 50.
Vilar
Vilar
18 декабря в 19:00
А есть же, ещё чемпионы Азии и Африки. Думаю, если африканцы и азиаты выставят своих чемпионов: Кот-д'Ивуар и Катар, то Финалиссимо будет интересней.
Nenash
Nenash
18 декабря в 18:23
Время и "место изменить нельзя".. Сыграют две лучшие команды.. Как это было ровно три года назад.. Победит сильнейший.. Отрадно, что авторы помнят этот радостный для всех день.. ☝️🤭😄
Capral
Capral
18 декабря в 18:20
Rupertt!

А зачем выкладывать здесь шаблонные тексты из печатных изданий? Неужели трудно самому, что нибудь написать? Или это, как с Акинфеевым, вчера?
112910415
112910415
18 декабря в 18:13
футбольный праздник ...
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 18:01
Испания — Аргентина, да ещё и Финалиссима, да ещё и в Лусаиле, на стадионе финала ЧМ-2022 — звучит просто как мечта. Такое ощущение, что ФИФА специально собирает максимум символизма в одном месте.

С одной стороны — Аргентина, действующий чемпион мира и Кубка Америки. Команда, которая уже несколько лет играет на невероятной уверенности, с характером и настоящей чемпионской наглостью. Даже если Месси к тому моменту не будет в оптимальной форме или вообще не сыграет, сам дух той сборной никуда не денется. Аргентина сейчас — это не только Месси, это система, опыт и умение выигрывать ключевые матчи.

С другой стороны — Испания, которая снова стала по-настоящему сильной. После всех этих лет перестройки наконец появилась команда, где сочетаются контроль мяча, скорость и молодая дерзость. Они уже не просто «катают», а реально убивают моментами. Победа на Евро-2024 показала, что это не случайность, а новый этап испанского футбола.
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 17:50
Интересно будет глянуть на борьбу "Старого и Нового света"...
