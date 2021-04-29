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Манчестер Юнайтед - Рома
Вильярреал - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Рома

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 6:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Манчестер Юнайтед
6 : 2
завершен
29 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 445 - 211
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.6
Средний возраст: 26.8 - 27.4
Средний рост: 185.2 - 185.5
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
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Рома
Лига Европы 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Олд Траффорд
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.376.40
Лига Ставок 1.52 4.60 6.20
Фонбет Live! 1.53 4.30 6.20
Мелбет 1.46 4.60 7.78
1XBET 1.41 10.50 3.70
BetBoom 1.51 4.46 6.54
 
9' (1:0) Фернандеш Бруну (18) (Кавани Эдинсон (7))
 
48' (2:2) Кавани Эдинсон (7) (Фернандеш Бруну (18))
 
51' Погба Поль (6)
 
64' (3:2) Кавани Эдинсон (7)
 
71' (4:2) Фернандеш Бруну (18)
 
75' (5:2) Погба Поль (6) (Фернандеш Бруну (18))
 
76' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
 
83' Фред (17) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
 
86' (6:2) Гринвуд Мэйсон (11) (Кавани Эдинсон (7))
 
89' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Мата Хуан Мануэль (8) вышел на поле
 
5' Верету Жордан (17) уходит с поля, Вильяр Гонсало (14) вышел на поле
 
15' (1:1) Пеллегрини Лоренцо (7)
 
28' Лопес Пау (13) уходит с поля, Миранте Антонио (83) вышел на поле
 
34' (1:2) Джеко Эдин (9) (Пеллегрини Лоренцо (7))
 
37' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
 
50' Вильяр Гонсало (14)
 
61' Смоллинг Крис (6)
Голы
Фернандеш Бруну
ассистент Кавани Эдинсон 		1:0 9’
15’ 1:1(П) Пеллегрини Лоренцо
34’ 1:2 Джеко Эдин
ассистент Пеллегрини Лоренцо
Кавани Эдинсон
ассистент Фернандеш Бруну 		2:2 48’
Кавани Эдинсон 3:2 64’
Фернандеш Бруну 4:2(П) 71’
Погба Поль
ассистент Фернандеш Бруну 		5:2 75’
Гринвуд Мэйсон
ассистент Кавани Эдинсон 		6:2 86’
Наказания
50’ Вильяр Гонсало
Погба Поль 51’
61’ Смоллинг Крис
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
5’ Вильяр Гонсало Верету Жордан
28’ Миранте Антонио Лопес Пау
37’ Перес Бруно Спинаццола Леонардо
Гринвуд Мэйсон Рэшфорд Маркус 76’
Матич Неманья Фред 83’
Мата Хуан Мануэль Фернандеш Бруну 89’
Статистика
 20 Удары по воротам 5
11 Удары в створ 3
12 Фолы 12
6 Угловые 2
2 Офсайды 1
63% Владение мячом 37%
1 Cэйвы 5
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Муслим90 (раскрыть)
30 апреля в 21:45
Рому победил рок! Фатальное невезение и придуманный пенальти. Играли достойно и выиграли первый тайм. Если бы сохраниди счет до середины второго тайма, а это они могли сделать, то было бы все нормально. Но травмы на ровном месте ключевых игроков + пенальти из пальца высосанный, убили команду... Я такое увидел впеовые в жизни, такое невезение. Рому жвль.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
30 апреля в 17:23, ред.
Привет! Прими взаимное поздравление! Де Брюйне классно забил, помню так Рон положил правда Нани мяча коснулся и вне игры , хотя косание Нани было ненужным, тут свой мячу не помешал, что красивее вышло! Касаемо Гринвуда ему хоть там, надеюсь, лицо исправили, а то на Мбаппе смахивал))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
30 апреля в 16:20
Зная футболистов из Рима, в ответном матче могут победить 3-0, а то и 4-0, хыхы)
galem72
galem72
30 апреля в 11:35
Счёт отличный. Юнайтед с победой! Жаль только, что это были Ромаши, а не какая-нибудь команда из турина.
safari-05
safari-05
30 апреля в 11:24
Интересно, как их встретят фанаты? Провожали они очень серьезно.
barcamilan
barcamilan
30 апреля в 10:08
то 7:1, то 6:2
lobsterdam
lobsterdam
30 апреля в 10:02
Счет хоккейный, но Рома была никакая. Поэтому особой радости от таких побед нет, Что поделать, это удел клубов Италии, футбол там какой-то недоделанный. Несмотря на разгром, у МЮ много проблем, особенно в середине, где Скотти с Фредом просто отсутствуют, эти оба не украсят даже клуб из середины ЧШ.
Evilhuman
Evilhuman
30 апреля в 09:51
МЮ не просто с победой, но и с выходом в финал, Интересно кто к нам присоединиться, Арсенал своим голом вполне оставил себя в игре
Муслим90
Муслим90
30 апреля в 08:40
Ну тут травма вратаря сыграла свою роль. Жаль Рому
sihafazatron
sihafazatron
30 апреля в 08:30
Гейм. Сет. Матч.
avici_liverpool
avici_liverpool
30 апреля в 08:23
интересно, будет ли 2 английских финала опять
Dirty_Harry
Dirty_Harry
30 апреля в 07:41, ред.
Да уж неожиданно, что-то в этом году итальянские клубы не блещут игрой.
DXTK
DXTK
30 апреля в 07:40
бесподобная победа.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
30 апреля в 07:22, ред.
Шикарный матч. Вначале красиво забили в комбинации Погба, Квани и Бруно. Но дальше Роме не повезло с 3 вынужденными заменами. Но ей повезло с пенальти и следующим голом. А после перерыва МЮ выдал отличный тайм, Кавани, Бруно и Погба сделали дело. Обороны у римлян просто нет, неудивительно что они на 7 месте в Италии. Могли забивать и больше, но 6-2 тоже хороший счет, в ответке главное не расслабляться.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 апреля в 07:06
Разнос таки состоялся! Хотя после первого тайма было не всё так радужно. С победой МЮ!!!
Glory, Glory, Man. United, As The Reds Go Marching On! On! On!
112910415
112910415
30 апреля в 06:50
ну совсем разные таймы ...
SonicStar
SonicStar
30 апреля в 06:41
Обидно, что к 37 минуте 3 вынужденные замены пришлось сделать. Во 2м тайме это очень сказалось
nikoladolgov
nikoladolgov
30 апреля в 03:51
А так хорошо начиналось ...
Hoyar
Hoyar
30 апреля в 03:13
МЮ впрямь гроза ЛЕ, но ничего, 2 мая Ливерпуль покажет Роме как надо играть против 2-й команды Манчестера.)
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
30 апреля в 02:15
Привет) С победой!) У меня в фифке по итогам Уикенд Лиги, рэд карточка Гринвуда (84) выпала))
allemz
allemz
30 апреля в 02:13
    allemz
    allemz ответ ВиталикManUtdRus (комментарий удален) (раскрыть)
    30 апреля в 02:11
      Espana-Deutschland
      Espana-Deutschland
      30 апреля в 00:30
      Ох, сочувствую Роме. Надеюсь, Вильярреал отомстит за вас в финале.
      Spartach from kg
      Spartach from kg
      30 апреля в 00:29
      Против ВАРчестера играть тяжело, тем более на Олд Траффорд
      Ironigor
      Ironigor
      30 апреля в 00:18, ред.
      Поздравляю МЮ с достойной Победой и уже даже с выходом в финал кубка Европы !!! Как я и предпологал стоит Роме начать проигрывать в два мяча ,она сразу посыпалась . Правда я поставил на 3:1 , но чтобы так произойдёт не мог даже ожидать. Мало того если бы ещё не вальяжная игра Решфорда ,который почему-то возомнил из себя Месси или Рона ,непонятно.Очень понравилась игра Погба , всё таки он классный игрок и наберает свою лучшую форму . МЮ могли забить ещё штуки четыре , Кавани и Фернандеш сколько моментов не релизовали . Ну в Италии уже игра примет характер игры в удовольствие со стороны МЮ. Очень жаль конечно Рому и её болельщиков, но она сейчас объективно находится совсем не в своей лучшей форме. Собственно и счёт на табло этому подтверждение. Ещё раз поздравляю болельщиков МЮ с Победой !!! Всем Добра !!!
      ФАНАТ_number one
      ФАНАТ_number one
      30 апреля в 00:18, ред.
      так и надо днищикам сериала, что ювентус что интер -рома одни днищщи
      Loko best
      Loko best ответ УЕСКА (раскрыть)
      30 апреля в 00:18
      Вы прям "прорицатель"....наверное все деньги на своих "гениальных" прогнозах слили...
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ dimagas2 (раскрыть)
      30 апреля в 00:06
      Чуть поправлю 6 : 2 теннисный счёт.)
      Zak11
      Zak11
      30 апреля в 00:03
      Рома конечно вообще жутко второй тайм сыграла. А МЮ Сульшера... Вот интересно, команда такая странная. Качельная. Что аж бесит. Никогда от неё не ожидаешь того или иного результата. Да и по подбору футболистов не сказать что топ прям. Не знаю, счёт конечно удивительный
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      29 апреля в 23:58
      С Победой Красные Дьяволы!!! GGMU!!!
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