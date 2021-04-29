Манчестер Юнайтед

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6 : 2
завершен
29 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 445 - 211
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.6
Средний возраст: 26.8 - 27.4
Средний рост: 185.2 - 185.5
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
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Стадион Олд Траффорд
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
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Фернандеш Бруну
ассистент Кавани Эдинсон
|1:0
|9’
|15’
|1:1(П)
|Пеллегрини Лоренцо
|34’
|1:2
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Джеко Эдин
ассистент Пеллегрини Лоренцо
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Кавани Эдинсон
ассистент Фернандеш Бруну
|2:2
|48’
|Кавани Эдинсон
|3:2
|64’
|Фернандеш Бруну
|4:2(П)
|71’
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Погба Поль
ассистент Фернандеш Бруну
|5:2
|75’
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Кавани Эдинсон
|6:2
|86’
|50’
|Вильяр Гонсало
|Погба Поль
|51’
|61’
|Смоллинг Крис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|5’
|Вильяр Гонсало
|Верету Жордан
|28’
|Миранте Антонио
|Лопес Пау
|37’
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|Гринвуд Мэйсон
|Рэшфорд Маркус
|76’
|Матич Неманья
|Фред
|83’
|Мата Хуан Мануэль
|Фернандеш Бруну
|89’
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|20
|Удары по воротам
|5
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|11
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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