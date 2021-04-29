Манчестер Юнайтед

В 1 Де Хеа Давид Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 29 Ван-Биссака Аарон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 2 Линделеф Виктор Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 5 Пасы: 67 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 23 Шоу Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 6 Погба Поль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 89

П 17 Фред Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 83

Н 7 Кавани Эдинсон Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 10 Рэшфорд Маркус Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 13 Грант Ли

В 26 Хендерсон Дин

З 3 Байи Эрик

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни

П 21 Джеймс Даниэл

П 8 Мата Хуан Мануэль Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 31 Матич Неманья Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 10

Н 19 Амад Диалло