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1 : 4
завершен
29 июня 2021, 03:00
вторник
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Стадион Арена Пантанал (Куяба)
|6’
|0:1
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Гомес Алехандро
ассистент Месси Лионель
|33’
|0:2(П)
|Месси Лионель
|42’
|0:3
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Месси Лионель
ассистент Агуэро Серхио
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Сааведра Эрвин
ассистент Хустиниано Леонель
|1:3
|60’
|65’
|1:4
|Мартинес Лаутаро
|Рамальо Родриго
|86’
|90’
|Акунья Маркос
|Вайяр Диего
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Альварес Хулиан
|Гомес Алехандро
|Сагредо Хосе
|Цеспедес Борис
|61’
|Генри Вака Уркика
|Чура Хейсон
|61’
|Рамальо Родриго
|Альварес Хильберт
|61’
|63’
|Мартинес Лаутаро
|Агуэро Серхио
|64’
|Ло Чельсо Джовани
|Корреа Анхель
|71’
|Паредес Леандро
|Родригес Гвидо
|71’
|Домингес Николас
|Паласиос Эксекьель
|Вайяр Диего
|Фернандес Роберто
|81’
|Вильяроэль Мойсес
|Сааведра Эрвин
|85’
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|5
|Удары по воротам
|18
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|2
|Удары в створ
|13
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|11
|Фолы
|7
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|3
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|9
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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