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Боливия - Аргентина
Уругвай - Парагвай

Текстовая онлайн трансляция матча Боливия против Аргентина

Боливия Логотип футбольный клуб Боливия 1:4 Логотип футбольный клуб Аргентина Аргентина
Боливия
1 : 4
завершен
29 июня 2021, 03:00
вторник
Аргентина
Кубок Америки 2021, 5 тур
Стадион Арена Пантанал (Куяба)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
23.947.861.16
Лига Ставок 23.00 9.20 1.13
Фонбет Live! 33.00 16.00 1.05
Мелбет 23.00 9.00 1.12
1XBET 24.00 8.90 1.12
    Еще
     
    60' (1:3) Сааведра Эрвин (16) (Хустиниано Леонель (6))
     
    3
    61' Цеспедес Борис (15) уходит с поля, Сагредо Хосе (3) вышел на поле
    61' Чура Хейсон (25) уходит с поля, Генри Вака Уркика (10) вышел на поле
    61' Альварес Хильберт (18) уходит с поля, Рамальо Родриго (11) вышел на поле
     
    81' Фернандес Роберто (17) уходит с поля, Вайяр Диего (13) вышел на поле
     
    85' Сааведра Эрвин (16) уходит с поля, Вильяроэль Мойсес (14) вышел на поле
     
    86' Рамальо Родриго (11)
     
    90+2' Вайяр Диего (13)
     
    6' (0:1) Гомес Алехандро (24) (Месси Лионель (10))
     
    33' (0:2) Месси Лионель (10)
     
    42' (0:3) Месси Лионель (10) (Агуэро Серхио (9))
     
    56' Гомес Алехандро (24) уходит с поля, Альварес Хулиан (27) вышел на поле
     
    63' Агуэро Серхио (9) уходит с поля, Мартинес Лаутаро (22) вышел на поле
     
    64' Корреа Анхель (21) уходит с поля, Ло Чельсо Джовани (20) вышел на поле
     
    65' (1:4) Мартинес Лаутаро (22)
     
    2
    71' Родригес Гвидо (18) уходит с поля, Паредес Леандро (5) вышел на поле
    71' Паласиос Эксекьель (14) уходит с поля, Домингес Николас (17) вышел на поле
     
    90' Акунья Маркос (8)
    Голы
    6’ 0:1 Гомес Алехандро
    ассистент Месси Лионель
    33’ 0:2(П) Месси Лионель
    42’ 0:3 Месси Лионель
    ассистент Агуэро Серхио
    Сааведра Эрвин
    ассистент Хустиниано Леонель     		1:3 60’
    65’ 1:4 Мартинес Лаутаро
    Наказания
    Рамальо Родриго 86’
    90’ Акунья Маркос
    Вайяр Диего 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Альварес Хулиан Гомес Алехандро
    Сагредо Хосе Цеспедес Борис 61’
    Генри Вака Уркика Чура Хейсон 61’
    Рамальо Родриго Альварес Хильберт 61’
    63’ Мартинес Лаутаро Агуэро Серхио
    64’ Ло Чельсо Джовани Корреа Анхель
    71’ Паредес Леандро Родригес Гвидо
    71’ Домингес Николас Паласиос Эксекьель
    Вайяр Диего Фернандес Роберто 81’
    Вильяроэль Мойсес Сааведра Эрвин 85’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 13
    		11 Фолы 7
    		2 Угловые 4
    		2 Офсайды 3
    		32% Владение мячом 68%
    		9 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    29 июня в 19:04
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ aigaziFIGHTER (раскрыть)
      29 июня в 16:08
      При чем тут Роналду в ветке про игру сборной Аргентины? Не логичные люди
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      29 июня в 15:45
      То же мне, Боливию обыграть, пусть и на высокорье) Да вы назовите хотя бы одного более менее известного боливийского футболиста! То то же.
      dok66
      dok66
      29 июня в 13:20
      Вполне ожидаемо , но не думал , что Аргентина привезет +3 гола.
      bquvdj2bfw3m
      bquvdj2bfw3m
      29 июня в 12:27
        Jack_riсher
        Jack_riсher
        29 июня в 11:12
        Гомик 0 трофеев за сборную😂
        aigaziFIGHTER
        aigaziFIGHTER ответ feris1 (раскрыть)
        29 июня в 10:12
        А португальская плакса выстрелила в своем стиле : 2 в пустые, 3 с пенальти, потом швырнула капитанскую повязку и пнула.
        dimagas2
        dimagas2 ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
        29 июня в 09:53
        Никто,ком это дно надо)))
        Jack_riсher
        Jack_riсher
        29 июня в 09:25
        Ну с Боливией он конечно забьет))))))))И с пенки конечно😂😂😂 С Уругваем пропал,но был уверен здесь найдется🤣
        feris1
        feris1
        29 июня в 09:12
        Король Панам и Боливий с Венесуэлами выстрелил дуплетом)
        Agamaga........
        Agamaga........
        29 июня в 08:49
        Голевой пас Месси просто шикарный. В любой ситуации отдаст ювелирный пас.
        Legend 6
        Legend 6 ответ ПлеймейкерЪ (комментарий удален) (раскрыть)
        29 июня в 08:47
        Видно что ты эксперт)
        112910415
        112910415
        29 июня в 08:06
        пока всё штатно
        Little Caprice
        Little Caprice
        29 июня в 07:34
        Вот он! Король Боливий! И опять с пенальти, что ж ты будешь делать...
        амурец
        амурец ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
        29 июня в 07:20
        да скорее к одному аргентинцу каталонскому
        Richard von Rammstein
        Richard von Rammstein ответ Jack_riсher (раскрыть)
        29 июня в 07:08
        ТЫ ошибаешься, у Роналду 2 гола за 3 матча (3 гола с пенальти считать не будем)
        Richard von Rammstein
        Richard von Rammstein ответ амурец (раскрыть)
        29 июня в 07:07
        Пенальти относятся к одному португальцу
        амурец
        амурец
        29 июня в 06:44
        это же Боливия и это же пенальти
        Землянин
        Землянин ответ протон1 (раскрыть)
        29 июня в 06:22
        Так это кубок Америки 😆
        112910415
        112910415
        29 июня в 05:57
        вот и славно !
        протон1
        протон1
        29 июня в 05:11
        ваще не интересный чемпионат
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        29 июня в 05:04
        Слишком громко сказано
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        29 июня в 04:56
        А Кубок не возьмут
        Jack_riсher
        Jack_riсher
        29 июня в 03:07
        Гомик 1 гол за 3 матча)))))))))))) Снова обделается🤣
        fanliverpoolfan llll
        fanliverpoolfan llll
        29 июня в 00:16
        И кто будет смотреть этот кубок Америки?
        G.O.A.T
        G.O.A.T
        28 июня в 23:39
        3-0 Месси идет к титулу!
        Cat01
        Cat01
        28 июня в 22:45
        Ничья
        drug01
        drug01
        28 июня в 22:44
        П2
        костя сергеев
        костя сергеев
        28 июня в 13:04
        Матч против Боливии, несмотря на прогресс "зелёных", не предвещает для аргентинцев серьёзных трудностей. Забив быстрый гол, футболисты "альбиселесте" наверняка дадут боливийцам возможность владеть мячом и благодаря огромной разнице в классе не раз поймают их на контратаках, обеспечив себе первое место в группе без особых сложностей.
        G.O.A.T
        G.O.A.T
        27 июня в 00:12
        Тут на Изи проходим. ФОРСА АРГЕНТИНА! НАМ НУЖЕН СКАЛЬП БРАЗИЛОВ ТОКА!
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