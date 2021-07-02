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Швейцария - Испания
Бельгия - Италия

Протокол матча Швейцария против Испания

Швейцария Логотип футбольный клуб Швейцария 1:1
1:3 		Логотип футбольный клуб Испания Испания
Швейцария
1 : 1
1 : 3 по пенальти
02 июля 2021, 19:00
пятница
Испания
Евро-2020, 1/4 финала
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.023.871.67
Лига Ставок 5.60 3.95 1.66
Фонбет Live! 6.10 3.80 1.67
Мелбет 6.29 3.97 1.61
1XBET 5.95 3.88 1.68
BetBoom 5.80 3.83 1.64
    Еще
     
    8' (0:1) Автогол Закариа Денис (6)
     
    23' Эмболо Брель (7) уходит с поля, Варгас Рубен (11) вышел на поле
     
    67' Видмер Силвэн (3)
     
    68' (1:1) Шакири Джердан (23) (Фройлер Ремо (8))
     
    77' Фройлер Ремо (8)
     
    81' Шакири Джердан (23) уходит с поля, Соу Джибриль (15) вышел на поле
     
    82' Сеферович Харис (9) уходит с поля, Гавранович Марио (19) вышел на поле
     
    4
    90+2' Цубер Стивен (14) уходит с поля, Фасснахт Кристиан (16) вышел на поле
    101' Видмер Силвэн (3) уходит с поля, Мбабу Кевин (2) вышел на поле
    101' Закариа Денис (6) уходит с поля, Шер Фабиан (22) вышел на поле
    120+1' Гавранович Марио (19)
     
    46' Сарабия Пабло (22) уходит с поля, Ольмо Даниэль (19) вышел на поле
     
    54' Мората Альваро (7) уходит с поля, Морено Жерар (9) вышел на поле
     
    5
    90+1' Коке (8) уходит с поля, Льоренте Маркос (6) вышел на поле
    90+3' Ляпорт Эмерик (24)
    91' Торрес Ферран (11) уходит с поля, Ойарсабаль Микель (21) вышел на поле
    113' Торрес Пау (4) уходит с поля, Алькантара Тьяго (10) вышел на поле
    119' Педри (26) уходит с поля, Родри (16) вышел на поле
    Голы
    8’ 0:1(А) Закариа Денис
    Шакири Джердан
    ассистент Фройлер Ремо     		1:1 68’
    Наказания
    Видмер Силвэн 67’
    Фройлер Ремо 77’
    90+3’ Ляпорт Эмерик
    Гавранович Марио 120+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Варгас Рубен Эмболо Брель 23’
    46’ Ольмо Даниэль Сарабия Пабло
    54’ Морено Жерар Мората Альваро
    Соу Джибриль Шакири Джердан 81’
    Гавранович Марио Сеферович Харис 82’
    90+1’ Льоренте Маркос Коке
    Фасснахт Кристиан Цубер Стивен 90+2’
    91’ Ойарсабаль Микель Торрес Ферран
    Мбабу Кевин Видмер Силвэн 101’
    Шер Фабиан Закариа Денис 101’
    113’ Алькантара Тьяго Торрес Пау
    119’ Родри Педри
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 28
    		2 Удары в створ 10
    		15 Фолы 14
    		9 Угловые 13
    		4 Офсайды 2
    		28% Владение мячом 72%
    		10 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    trimetil
    trimetil
    03 июля в 10:27
    Как там говорили? Швейцария на 13 месте в рейтинге? Чё вообще за рейтинг левый?
    stavr74
    stavr74
    03 июля в 09:30, ред.
    не правильный заголовок статьи !!!!
    испания обыграла швейцарию не в серии пенальти
    а благодаря бездарному судейству - способствующему удалению игрока швейцарцев
    испанию втащили в полуфинал евро
    видимо уефа решило хватит и того , что швейцария выбила французов
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    03 июля в 07:33, ред.
    Швейцарцы молодцы, показали характер, Зоммер тащил как мог, но серию пенальти Швейцария провалила. А Испания опять не смогла ничего противопоставить компактной обороне, так и Симон с защитниками чудили уже в который раз.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    03 июля в 06:01
    Очень и очень жаль Швейцарию...Еще бы! Две серии послематчевых пенальти со сборными, которые выше ее по классу. Кто знает, что бы было, если бы Фройлер не удалился! Там, кстати, удаление было спорным. Короче, стране шоколада, банков и часов огромнейший респект за волю к победе и за отлично проведенный турнир!
    Blaugrana97
    Blaugrana97 ответ League1 (раскрыть)
    03 июля в 05:50
    С Францией же хорошо били. Забили все 5 раз
    амурец
    амурец
    03 июля в 03:39
    жаль, а хотелось победы Швейцарии
    болельщик из Хакасии
    болельщик из Хакасии
    03 июля в 01:46
    болел за Швейцарию. Жаль второго чуда не произошло, но все равно они молодцы
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    03 июля в 01:39
    швейцарцы очень достойно выступили на турнире, оставили приятное впечатление, красавчики!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 июля в 01:16, ред.
    Швейцария с населением в полМосквы в спорте - просто космос....
    За последние 10-15 лет что футбол что хоккей ....результаты - фантастика...
    Работа проведённая руководством швейцарского футбола и хоккея - достойна восхищения...белой завистью завидую болельщикам этой небольшой страны, которые ещё лет 20 назад и сами мечтать не могли о таких результатах....а теперь апплодируют своим игрокам в финалах ЧМ по хоккею и гордо встречают на родине свою команду на равных играющую как с чемпионами мира так и с испанцами в футболе....
    Браво Швейцария !!!!!
    sash71
    sash71
    03 июля в 00:29
    Верю в Испанию, что выйдут в финал Евро 2020
    VeniaminS
    VeniaminS
    03 июля в 00:12
    Швейцария проиграла достойно!!!
    lexatver
    lexatver ответ aleksandr-tytyuk (раскрыть)
    02 июля в 23:31
    Это капитализм товарищ. А капитализм это прежде всего нажива! Как можно нажиться на бедном и талантливом - никак) А вот на богатых родителях посредственности вполне можно...
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    02 июля в 23:09
    Мистер Гвардиола ввел эту 7аки, теперь он даже никому нахрен не нужен в сборных, где нужно выгрызыть, а не катать, просто не все это сразу поняли, а вот как поняли, то 8:2
    Nazi
    Nazi
    02 июля в 22:57
    Отмучились таки. Видать думали ЧЕ по послематчевым пенальти выиграть. Прощайте еще на 69 лет.

    Испания со своим тупым стоячим футболом вылетит от любой команды будь то макаронники, или Бельгия.
    Absinthe2
    Absinthe2
    02 июля в 22:49
    Чабану есть чем гордиться)
    3ton
    3ton
    02 июля в 22:23
    Тут многие пишут , что Испания играет слабо и т.д
    Интересно , а как им играть ?
    Это "самый" слабый состав за лет 20 точно .
    Удивляет, что они еще до полуфинала дошли.
    barcamilan
    barcamilan
    02 июля в 22:20
    таких швейцарцев давно не видел, отдали все на поле
    aleksandr-tytyuk
    aleksandr-tytyuk
    02 июля в 22:20
    Бельгия,Дания,Швейцария,Хорватия по территории меньше чем наши регионы.А Черчесов не может найти достойных игроков на территории России!Наверное потому,что футбольным боссам невыгодно возрождать спортивные школы и всевозможные секции по регионам.Невыгодно;в карман не капает!
    ozdo
    ozdo ответ allemz (раскрыть)
    02 июля в 22:15
    какие-то тошнотворные сборные остаются.. надеюсь Датчане либо Итальянцы возьмут евро
    sir_Alex
    sir_Alex
    02 июля в 22:11
    Скучный тягомотный матч. Швейцарцы могут винить только себя.
    112910415
    112910415
    02 июля в 22:09
    Жаль, очень жаль
    Знатог
    Знатог
    02 июля в 22:08
    Испанцы должны были побеждать, но играли в стоячий футбол, думали на классе победят. Надо как с хорватами.
    Vova999999999
    Vova999999999
    02 июля в 22:06
    Швейцария играла в антифутбол уже вторую иигру. Сейчвас вылетела да и хрен с ней. Браво Испания. Сспасибо.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ За адекватность (раскрыть)
    02 июля в 22:04
    Отличная аналогия. Комментарий на 5+.
    David Young
    David Young
    02 июля в 22:04, ред.
    В целом матч получился средним по качеству.

    Причина прежде всего в том как сборная Испании играла после того как повела в счёте. Она играла слишком медленно, вязко, было много контроля без быстрого продвижения вперёд, команда била мало. Даже после гола Шакири, причиной которого стали действия Ляпорта и Пау Торреса, испанцам не удалось до дополнительного времени создать особо много моментов, и это притом что более тринадцати минут они играли с преимуществом в одного игрока.

    Лишь в дополнительное время Испании удалось создать достаточно большое количество острых опасных моментов, Зоммер выручал, но моменты были по большей части не сверх острыми. В итоге можно сказать что Швейцария плюс минус сделала всё что могла в основное и дополнительное время, сыграв не хуже Испании, которая сыграла явно не так хорошо как могла бы, что уже является довольно привычным для неё.

    В серии пенальти удачливее оказались испанцы, там они не показали ничего выдающегося, но, ввиду того как неудачно били пенальти игроки Швейцарии, этого хватило для прохода дальше.

    Лучшим игроком матча, прежде всего ввиду того как он отстоял ворота в серии пенальти, считаю Унаи Симона, к испанцев ещё отмечу Сезара Аспиликуэту и Жорди Альбу.

    Из швейцарцев лучше всего себя проявили: Зоммер, Аканджи, Видмер, Эльведи, Шакири.

    Швейцария в целом прекрасно проявила себя на этом Евро, для них такой результат уже является большим достижением, к тому же Швейцария радовала красивой игрой, самоотверженностью, слаженностью в действиях, борьбой до конца. Считаю что это одна из тех сборных что отыграла максимально хорошо, если учитывать её уровень, который весьма высок, но не дотягивает до уровня некоторых других.

    А Испания играет в целом достойно, но не так хорошо как может, к тому же скучновато, прежде всего в некоторые отрезки матчей. Ей нужно поправлять свои дела, следующая встреча в любом случае будет с очень сильным соперником. На мой взгляд, Испания имеет высокие шансы вылететь в полуфинале.
    L. F. С.
    L. F. С.
    02 июля в 22:03
    Дания должна забирать кубок.
    УЕСКА
    УЕСКА
    02 июля в 22:03
    Симон затащил в серии. Исправился за свой ляп в прошлом матче как и обещал. Испанцы молодцы. Такими темпами и Евро выиграют. Тише едешь дальше будешь как говорится. VAMOS ESPANA!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    02 июля в 22:02
    Почему так бездарно швейцарцы пробили пенальти, да потому, что устали, не было сил пробить так, как пробили в матче с Францией! 43 минуты играли в меньшинстве!!!
    Vova999999999
    Vova999999999
    02 июля в 22:00
    Спасибо Боже,спасибо Испания,что убрали этот швейцарсий автробус.
    nemj67ggq2bt
    nemj67ggq2bt ответ Agamaga........ (раскрыть)
    02 июля в 22:00
    Испания играет плохо,шверцарцы их победили бы в игре но судья помог удавлив игрока а Мората бревно,как можно его в сборную брать непонятно,к тому ни одного игрока Реала не взяли,так как у них психология победителей и бьются как звери.
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