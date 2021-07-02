В 23 Симон Унаи Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 120

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 108 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 120

З 2 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 120

З 24 Ляпорт Эмерик Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 140 Точность пасов: 125 Минут сыграно: 120

З 4 Торрес Пау Ударов всего: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 152 Точность пасов: 144 Минут сыграно: 113

П 5 Бускетс Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 104 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 120

П 8 Коке Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

Н 22 Сарабия Пабло Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Н 7 Мората Альваро Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 54

П 26 Педри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 119

Н 11 Торрес Ферран Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

В 13 Санчес Роберт

З 14 Гайя Хосе Луис

З 12 Гарсия Эрик

З 3 Льоренте Диего

П 10 Алькантара Тьяго Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 9

П 6 Льоренте Маркос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 30

П 19 Ольмо Даниэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 75

П 16 Родри Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

Н 9 Морено Жерар Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 66

Н 21 Ойарсабаль Микель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 30