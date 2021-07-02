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1 : 1
1 : 3 по пенальти
02 июля 2021, 19:00
пятница
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|8’
|0:1(А)
|Закариа Денис
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Шакири Джердан
ассистент Фройлер Ремо
|1:1
|68’
|Видмер Силвэн
|67’
|Фройлер Ремо
|77’
|90+3’
|Ляпорт Эмерик
|Гавранович Марио
|120+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Варгас Рубен
|Эмболо Брель
|23’
|46’
|Ольмо Даниэль
|Сарабия Пабло
|54’
|Морено Жерар
|Мората Альваро
|Соу Джибриль
|Шакири Джердан
|81’
|Гавранович Марио
|Сеферович Харис
|82’
|90+1’
|Льоренте Маркос
|Коке
|Фасснахт Кристиан
|Цубер Стивен
|90+2’
|91’
|Ойарсабаль Микель
|Торрес Ферран
|Мбабу Кевин
|Видмер Силвэн
|101’
|Шер Фабиан
|Закариа Денис
|101’
|113’
|Алькантара Тьяго
|Торрес Пау
|119’
|Родри
|Педри
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|8
|Удары по воротам
|28
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|2
|Удары в створ
|10
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|15
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|13
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|4
|Офсайды
|2
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|10
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Но всё равно Швейцарии - браво за это Евро. От них никто особо ничего не ждал, а они подарили столько радости любителям футбола, что даже с учётом всех почитателей испанских талантов, весь стадион болел за швейцарцев.
Испания же, как и Италия, играет не в свой футбол и если футбол представителя Апеннин радует, то пиренейский больше огорчает.
Швейцарии спасибо, Испанию в полуфинале будет ждать серьёзный экзамен, посмотрим как она его пройдёт.
Но всё равно Швейцарии - браво за это Евро. От них никто особо ничего не ждал, а они подарили столько радости любителям футбола, что даже с учётом всех почитателей испанских талантов, весь стадион болел за швейцарцев.
Испания же, как и Италия, играет не в свой футбол и если футбол представителя Апеннин радует, то пиренейский больше огорчает.
Швейцарии спасибо, Испанию в полуфинале будет ждать серьёзный экзамен, посмотрим как она его пройдёт.
Причина прежде всего в том как сборная Испании играла после того как повела в счёте. Она играла слишком медленно, вязко, было много контроля без быстрого продвижения вперёд, команда била мало. Даже после гола Шакири, причиной которого стали действия Ляпорта и Пау Торреса, испанцам не удалось до дополнительного времени создать особо много моментов, и это притом что более тринадцати минут они играли с преимуществом в одного игрока.
Лишь в дополнительное время Испании удалось создать достаточно большое количество острых опасных моментов, Зоммер выручал, но моменты были по большей части не сверх острыми. В итоге можно сказать что Швейцария плюс минус сделала всё что могла в основное и дополнительное время, сыграв не хуже Испании, которая сыграла явно не так хорошо как могла бы, что уже является довольно привычным для неё.
В серии пенальти удачливее оказались испанцы, там они не показали ничего выдающегося, но, ввиду того как неудачно били пенальти игроки Швейцарии, этого хватило для прохода дальше.
Лучшим игроком матча, прежде всего ввиду того как он отстоял ворота в серии пенальти, считаю Унаи Симона, к испанцев ещё отмечу Сезара Аспиликуэту и Жорди Альбу.
Из швейцарцев лучше всего себя проявили: Зоммер, Аканджи, Видмер, Эльведи, Шакири.
Швейцария в целом прекрасно проявила себя на этом Евро, для них такой результат уже является большим достижением, к тому же Швейцария радовала красивой игрой, самоотверженностью, слаженностью в действиях, борьбой до конца. Считаю что это одна из тех сборных что отыграла максимально хорошо, если учитывать её уровень, который весьма высок, но не дотягивает до уровня некоторых других.
А Испания играет в целом достойно, но не так хорошо как может, к тому же скучновато, прежде всего в некоторые отрезки матчей. Ей нужно поправлять свои дела, следующая встреча в любом случае будет с очень сильным соперником. На мой взгляд, Испания имеет высокие шансы вылететь в полуфинале.
Причина прежде всего в том как сборная Испании играла после того как повела в счёте. Она играла слишком медленно, вязко, было много контроля без быстрого продвижения вперёд, команда била мало. Даже после гола Шакири, причиной которого стали действия Ляпорта и Пау Торреса, испанцам не удалось до дополнительного времени создать особо много моментов, и это притом что более тринадцати минут они играли с преимуществом в одного игрока.
Лишь в дополнительное время Испании удалось создать достаточно большое количество острых опасных моментов, Зоммер выручал, но моменты были по большей части не сверх острыми. В итоге можно сказать что Швейцария плюс минус сделала всё что могла в основное и дополнительное время, сыграв не хуже Испании, которая сыграла явно не так хорошо как могла бы, что уже является довольно привычным для неё.
В серии пенальти удачливее оказались испанцы, там они не показали ничего выдающегося, но, ввиду того как неудачно били пенальти игроки Швейцарии, этого хватило для прохода дальше.
Лучшим игроком матча, прежде всего ввиду того как он отстоял ворота в серии пенальти, считаю Унаи Симона, к испанцев ещё отмечу Сезара Аспиликуэту и Жорди Альбу.
Из швейцарцев лучше всего себя проявили: Зоммер, Аканджи, Видмер, Эльведи, Шакири.
Швейцария в целом прекрасно проявила себя на этом Евро, для них такой результат уже является большим достижением, к тому же Швейцария радовала красивой игрой, самоотверженностью, слаженностью в действиях, борьбой до конца. Считаю что это одна из тех сборных что отыграла максимально хорошо, если учитывать её уровень, который весьма высок, но не дотягивает до уровня некоторых других.
А Испания играет в целом достойно, но не так хорошо как может, к тому же скучновато, прежде всего в некоторые отрезки матчей. Ей нужно поправлять свои дела, следующая встреча в любом случае будет с очень сильным соперником. На мой взгляд, Испания имеет высокие шансы вылететь в полуфинале.