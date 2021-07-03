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Украина - Англия
Чехия - Дания

Протокол матча Украина против Англия

Украина Логотип футбольный клуб Украина 0:4 Логотип футбольный клуб Англия Англия
Украина
0 : 4
завершен
03 июля 2021, 22:00
суббота
Англия
Евро-2020, 1/4 финала
Стадион Олимпико
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.724.391.46
Лига Ставок 7.00 4.00 1.54
Фонбет Live! 8.00 4.10 1.53
Мелбет 8.22 4.07 1.51
1XBET 8.00 4.30 1.51
BetBoom 7.30 3.85 1.55
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    35' Кривцов Сергей (4) уходит с поля, Цыганков Виктор (15) вышел на поле
     
    64' Сидорчук Сергей (5) уходит с поля, Макаренко Евгений (14) вышел на поле
     
    4' (0:1) Кейн Харри (9) (Стерлинг Рахим (10))
     
    46' (0:2) Магуайр Харри (6) (Шоу Люк (3))
     
    50' (0:3) Кейн Харри (9) (Шоу Люк (3))
     
    57' Райс Деклан (4) уходит с поля, Хендерсон Джордан (8) вышел на поле
     
    63' (0:4) Хендерсон Джордан (8) (Маунт Мэйсон (19))
     
    3
    65' Шоу Люк (3) уходит с поля, Триппьер Киран (12) вышел на поле
    65' Стерлинг Рахим (10) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (11) вышел на поле
    65' Филлипс Кельвин (14) уходит с поля, Беллингхэм Джуд (26) вышел на поле
     
    73' Кейн Харри (9) уходит с поля, Калверт-Льюин Доминик (18) вышел на поле
    Голы
    4’ 0:1 Кейн Харри
    ассистент Стерлинг Рахим
    46’ 0:2 Магуайр Харри
    ассистент Шоу Люк
    50’ 0:3 Кейн Харри
    ассистент Шоу Люк
    63’ 0:4 Хендерсон Джордан
    ассистент Маунт Мэйсон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Цыганков Виктор Кривцов Сергей 35’
    57’ Хендерсон Джордан Райс Деклан
    Макаренко Евгений Сидорчук Сергей 64’
    65’ Триппьер Киран Шоу Люк
    65’ Рэшфорд Маркус Стерлинг Рахим
    65’ Беллингхэм Джуд Филлипс Кельвин
    73’ Калверт-Льюин Доминик Кейн Харри
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 6
    		10 Фолы 4
    		3 Угловые 2
    		0 Офсайды 2
    		49% Владение мячом 51%
    		2 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    Алексей Данилов
    Алексей Данилов
    04 июля в 16:08
    Стерлинг бегает как баба, ручки поднимет как велоцераптор и бегает
    FeelGood
    FeelGood
    04 июля в 13:35, ред.
    просто декласс))) главный позор Евро))))
    viv
    viv
    04 июля в 12:25, ред.
    А как болельщики сборной Украины радовались когда сборная России проиграла сборной Дании 1:4. А сами проиграли 4:0 Англии.))
    Знатог
    Знатог
    04 июля в 12:11
    Говорят что сб.России чаще участвовала в ЧМ и ЧЕ. Но какой в итоге результат? 1 выход из группы в ЧМ. И 1 выход из группы в ЧЕ. У Украины то же самое. Так что полезный результат одинаковый, а по отношению к общему количеству чемпионатов у Украины к.п.д. выше.
    Поц
    Поц ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    04 июля в 11:14
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      04 июля в 10:46
      На классе, сборная трех львов! Конечно, Украине очень не хватало Малиновского. Да и на Степаненко почему - то Шевченко не очень то и рассчитывал...Кейн был лучшим в этом матче, но он бы ничего не сделал сам, если бы не Рахим и Люк. С заслуженной и разгромной победой, Англия!
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ witynchik (раскрыть)
      04 июля в 10:37, ред.
      Ты сейчас вспоминаешь то что при коммунизме было?! Тебя могут люстрировать за это!)
      P.S. А у нас, у Дзюбы золотые яйца есть!)))
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
      04 июля в 10:33
      Конкретно я не говорил что надо брать пример с игры сб.Украины на этом Евро, но подходу к футболу в целом у неё стоит поучиться..
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ witynchik (раскрыть)
      04 июля в 10:31
      Вам за это медаль дали?!)))
      galem72
      galem72
      04 июля в 10:30
      Да уж... Матч получился насыщенным. Чуда не произошло и, к сожалению, выше головы не прыгнуть. Англия сделала ставку на физику и скорость, чего её игрокам точно не занимать. Соседи просто не выдержали такого темпа — класс не тот. Большее удивление вызывает счёт: откровенно не английские цифры.

      Остаётся топить за датчан!
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
      04 июля в 10:20, ред.
      Ну дык всё просто: Украина и Россия соседские страны, были вместе в СССР, у них много схожего, футбол в том числе, вот поэтому их и сравнивают)) А всякие Дании, Венгрии и Чехии это ж где-то там, за бугром...у них там всё по-другому)
      Имеется в виду что пример с Украины надо брать в том плане что у них клубы вышки без гос.финансирования и игроки едут в Европу где прогрессируют, что полезно для национальной команды. А наших зажравшихся котов пинком не выгонишь в тот же условный Гент...их ведь и здесь неплохо кормят, ещё и бегать не надо)
      Пример в том что соседняя страна со схожими траблами, более нищая, добилась больших успехов в футболе.
      Cules2013
      Cules2013
      04 июля в 10:13
      Сколько г. полетело в разные стороны. Особенно весело, когда это пишут те, кто ещё буквально вчера поддерживал украинцев, в т.ч. и с пометкой "как братский народ". Ну-ну.
      А что случилось-то? Вариант с крупной победой Англии был вполне прогнозируем, тем более, что англичане, по-моему, провели самый атакующий матч на Евро, а не ту 23ину, что мы видели от них в предыдущих матчах с 1-0 и 0-0. Класс игроков у англичан чуть ли не самый высокий среди всех команд в целом на Евро, что уж там про Украину говорить. И в первом тайме было только 0-1 с шансом у Украины сравнять счёт. Очень достойно. И что-то ни слова никто о том, на 35 минуте сломался основной защитник Кривцов, и во втором тайме именно из его зоны ЦЗ пришли 3 гола. Я уже молчу о том, что у Украины молодая малоопытная команда, где полно зелёных парней из ДК +травмы, +Малиновский выпал из турнира, а это один из лидеров команды. И даже так 1/4.
      Круто, конечно, после драки кулаками махать, говорить, что Россия выступила не хуже бы, если бы прошла дальше. Но она не прошла, а заняла 4 место и с позором вылетела. А сильнейшая Россия за всю историю проигрывала на Евро 0-3 и 0-4 Испании. Ну это, разумеется, другое, это всё не считается. Конечно)
      По совокупности, сборная России за последние почти 30 лет поболее Украины набрала успешных игр, но это всё в прошлом, последние 3-4 года украинцы активно прогрессируют, а вот россияне - активно деградируют. Вот в чём беда. Причём деградируют не только по игре, а системно, на гос. уровне.
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Поц (раскрыть)
      04 июля в 10:12, ред.
      А это в нашем стиле-обыграть середняка Македонию-проиграть середняку Австрии и чудом в большинстве отскочить от шведов-и все! Креативная сборная блестящий тренер и у Англии прогулки легкой не будет.. Клоуны.. Англия-топ из топов на сегодня-ну так премьер лига вся на поле-что все хотели. Наших не оправдываю еще то.. Финал-Англия-Италия запомнится надолго!Браво Саутгейт!
      Rattlehead
      Rattlehead ответ протон1 (раскрыть)
      04 июля в 09:57
      Официальные сайты ФИФА и УЕФА.
      Пик
      Пик
      04 июля в 09:46
      Прав Семин недооценка, А соловьев комментирует поражение Украины по всему не знаешь броду не лезь ты в воду...................
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
      04 июля в 09:45, ред.
      Да ладно вам ))
      Мы просто все завидуем белой завистью что Украина дошла до 1/4, а Россия как всегда - стабильно облажалась...но зато стабильность )))
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ Поц (раскрыть)
      04 июля в 09:43, ред.
      Наверное просто многие Украину сравнивают с Россией, прежде всего по игре, а по игре мне думается что украинцы смотрелись достойнее наших...смотрел вчера матч против англичан, там мне понравился Яремчук - быстрый, техничный, смелый, нацеленный на удар...хотя играет всего лишь за Гент! А в сборной России даже одного такого игрока днём с огнём не найдёшь....
      sash71
      sash71
      04 июля в 09:20
      Англия явный фаворит
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      04 июля в 09:11
      Как в школе говорили ч.т.д. Одна из худших команд на Евро наряду с Турцией, Россией и Македонией вообще случайны пассажир на этой стадии чемпионата.
      sir_Alex
      sir_Alex ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
      04 июля в 08:42
      Саутгейт сам, похоже, обалдел от такой игры своих подопечных 😂уверен, перед полуфиналом вкрутит мозги игрокам и мы увидим привычно-трусливую сб. Англии 😀
      Храневец
      Храневец
      04 июля в 08:19
      а во Львове пиво наливали бесплатно после забитого гола ??????
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      04 июля в 08:15
      Украина в обороне сыграла отвратительно. Отсюда и результат.
      God save the Queen!!!
      Поц
      Поц
      04 июля в 08:13
      Мне непонятны были восторги некоторых по поводу сборной Украины. Команда середнячок. Кого они уверенно обыграли на этом Евро? Только Македонию. В матче со Швецией это какое то мучение было, потом шведы удалились и пропустили на последней минуте. Ну а вчерашняя игра показала, что из себя Украина представляет на самом деле. Ничего.
      Всем, кто болел за Англию, мои поздравления, хорошо потренировались на кошках.
      Legend 6
      Legend 6 ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
      04 июля в 08:04
      Это другое)
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев
      04 июля в 07:46, ред.
      Да жаль . не срослось . думал если даже и проиграют , то достойно, хотел за Шевченко порадоваться , но !
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ LOpp (раскрыть)
      04 июля в 07:03
      странные братья.которые по голове настучали россиянину за то,что с дружбанами болел за Украину.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      04 июля в 06:58
      даже мокрого пятна не оставили на форме сб Украины. Так что англичанка в чём то была права
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
      04 июля в 06:34
      Спасибо Azkan 🙏.
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      04 июля в 06:22, ред.
      Ожидалось что Англия победит, но такого счета в свете осторожности Саутгейта не ждал. Англии удалось быстро забить это наверно немного сказалось на ход игры. Украина сыграла слабо в обороне при подачах, Кейн, Магуаер и Хендерсон забивали головой после подач Маунта и Шоу (дважды), который видимо передал привет Моуриньо за недавнюю критику его исполнения стандартов. Украина все равно молодцы что дошли до этой стадии.
      амурец
      амурец
      04 июля в 04:53, ред.
      Украинцы хоть и упирались, но класс англичан сказался, Англия просто размазала Украину, в принципе, что и ожидалось
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