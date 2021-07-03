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0 : 4
завершен
03 июля 2021, 22:00
суббота
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|4’
|0:1
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Кейн Харри
ассистент Стерлинг Рахим
|46’
|0:2
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Магуайр Харри
ассистент Шоу Люк
|50’
|0:3
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Кейн Харри
ассистент Шоу Люк
|63’
|0:4
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Хендерсон Джордан
ассистент Маунт Мэйсон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Цыганков Виктор
|Кривцов Сергей
|35’
|57’
|Хендерсон Джордан
|Райс Деклан
|Макаренко Евгений
|Сидорчук Сергей
|64’
|65’
|Триппьер Киран
|Шоу Люк
|65’
|Рэшфорд Маркус
|Стерлинг Рахим
|65’
|Беллингхэм Джуд
|Филлипс Кельвин
|73’
|Калверт-Льюин Доминик
|Кейн Харри
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|7
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|4
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|3
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|2
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|2
|Cэйвы
|2
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P.S. А у нас, у Дзюбы золотые яйца есть!)))
P.S. А у нас, у Дзюбы золотые яйца есть!)))
Остаётся топить за датчан!
Остаётся топить за датчан!
Имеется в виду что пример с Украины надо брать в том плане что у них клубы вышки без гос.финансирования и игроки едут в Европу где прогрессируют, что полезно для национальной команды. А наших зажравшихся котов пинком не выгонишь в тот же условный Гент...их ведь и здесь неплохо кормят, ещё и бегать не надо)
Пример в том что соседняя страна со схожими траблами, более нищая, добилась больших успехов в футболе.
Имеется в виду что пример с Украины надо брать в том плане что у них клубы вышки без гос.финансирования и игроки едут в Европу где прогрессируют, что полезно для национальной команды. А наших зажравшихся котов пинком не выгонишь в тот же условный Гент...их ведь и здесь неплохо кормят, ещё и бегать не надо)
Пример в том что соседняя страна со схожими траблами, более нищая, добилась больших успехов в футболе.
А что случилось-то? Вариант с крупной победой Англии был вполне прогнозируем, тем более, что англичане, по-моему, провели самый атакующий матч на Евро, а не ту 23ину, что мы видели от них в предыдущих матчах с 1-0 и 0-0. Класс игроков у англичан чуть ли не самый высокий среди всех команд в целом на Евро, что уж там про Украину говорить. И в первом тайме было только 0-1 с шансом у Украины сравнять счёт. Очень достойно. И что-то ни слова никто о том, на 35 минуте сломался основной защитник Кривцов, и во втором тайме именно из его зоны ЦЗ пришли 3 гола. Я уже молчу о том, что у Украины молодая малоопытная команда, где полно зелёных парней из ДК +травмы, +Малиновский выпал из турнира, а это один из лидеров команды. И даже так 1/4.
Круто, конечно, после драки кулаками махать, говорить, что Россия выступила не хуже бы, если бы прошла дальше. Но она не прошла, а заняла 4 место и с позором вылетела. А сильнейшая Россия за всю историю проигрывала на Евро 0-3 и 0-4 Испании. Ну это, разумеется, другое, это всё не считается. Конечно)
По совокупности, сборная России за последние почти 30 лет поболее Украины набрала успешных игр, но это всё в прошлом, последние 3-4 года украинцы активно прогрессируют, а вот россияне - активно деградируют. Вот в чём беда. Причём деградируют не только по игре, а системно, на гос. уровне.
А что случилось-то? Вариант с крупной победой Англии был вполне прогнозируем, тем более, что англичане, по-моему, провели самый атакующий матч на Евро, а не ту 23ину, что мы видели от них в предыдущих матчах с 1-0 и 0-0. Класс игроков у англичан чуть ли не самый высокий среди всех команд в целом на Евро, что уж там про Украину говорить. И в первом тайме было только 0-1 с шансом у Украины сравнять счёт. Очень достойно. И что-то ни слова никто о том, на 35 минуте сломался основной защитник Кривцов, и во втором тайме именно из его зоны ЦЗ пришли 3 гола. Я уже молчу о том, что у Украины молодая малоопытная команда, где полно зелёных парней из ДК +травмы, +Малиновский выпал из турнира, а это один из лидеров команды. И даже так 1/4.
Круто, конечно, после драки кулаками махать, говорить, что Россия выступила не хуже бы, если бы прошла дальше. Но она не прошла, а заняла 4 место и с позором вылетела. А сильнейшая Россия за всю историю проигрывала на Евро 0-3 и 0-4 Испании. Ну это, разумеется, другое, это всё не считается. Конечно)
По совокупности, сборная России за последние почти 30 лет поболее Украины набрала успешных игр, но это всё в прошлом, последние 3-4 года украинцы активно прогрессируют, а вот россияне - активно деградируют. Вот в чём беда. Причём деградируют не только по игре, а системно, на гос. уровне.
Мы просто все завидуем белой завистью что Украина дошла до 1/4, а Россия как всегда - стабильно облажалась...но зато стабильность )))
Мы просто все завидуем белой завистью что Украина дошла до 1/4, а Россия как всегда - стабильно облажалась...но зато стабильность )))
God save the Queen!!!
God save the Queen!!!
Всем, кто болел за Англию, мои поздравления, хорошо потренировались на кошках.
Всем, кто болел за Англию, мои поздравления, хорошо потренировались на кошках.