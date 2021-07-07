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Протокол матча Аргентина против Колумбия

Аргентина Логотип футбольный клуб Аргентина 1:1
3:2 		Логотип футбольный клуб Колумбия Колумбия
Аргентина
1 : 1
3 : 2 по пенальти
07 июля 2021, 04:00
среда
Колумбия
Кубок Америки 2021, 1/2 финала
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.325.02
Лига Ставок 1.90 3.20 4.90
Фонбет Live! 16.00 1.06 29.00
Мелбет 1.91 3.26 5.35
1XBET 1.91 3.26 5.40
    Еще
     
    7' (1:0) Мартинес Лаутаро (22) (Месси Лионель (10))
     
    21' Ло Чельсо Джовани (20)
     
    46' Молина Науэль (26) уходит с поля, Монтиэль Гонсало (4) вышел на поле
     
    56' Ло Чельсо Джовани (20) уходит с поля, Паредес Леандро (5) вышел на поле
     
    67' Гонсалес Николас (15) уходит с поля, Ди Мария Анхель (11) вышел на поле
     
    72' Монтиэль Гонсало (4)
     
    87' Родригес Гвидо (18)
     
    90+1' Пеццелья Херман (6)
     
    45+4' Куадрадо Хуан (11)
     
    3
    46' Борре Сантос (18) уходит с поля, Кардона Эдвин (10) вышел на поле
    46' Тесильо Вильям (6) уходит с поля, Фабра Франк (26) вышел на поле
    46' Куэльяр Густаво (8) уходит с поля, Чара Имми (28) вышел на поле
     
    55' Фабра Франк (26)
     
    60' Сапата Дуван (7) уходит с поля, Борха Мигель (19) вышел на поле
     
    61' (1:1) Диас Луис (14) (Кардона Эдвин (10))
     
    63' Борха Мигель (19)
     
    75' Муньос Даниэль (16)
     
    86' Кардона Эдвин (10)
     
    88' Барриос Вильмар (5)
    Голы
    Мартинес Лаутаро
    ассистент Месси Лионель     		1:0 7’
    61’ 1:1 Диас Луис
    ассистент Кардона Эдвин
    Наказания
    Ло Чельсо Джовани 21’
    45+4’ Куадрадо Хуан
    55’ Фабра Франк
    63’ Борха Мигель
    Монтиэль Гонсало 72’
    75’ Муньос Даниэль
    86’ Кардона Эдвин
    Родригес Гвидо 87’
    88’ Барриос Вильмар
    Пеццелья Херман 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Монтиэль Гонсало Молина Науэль 46’
    46’ Кардона Эдвин Борре Сантос
    46’ Фабра Франк Тесильо Вильям
    46’ Чара Имми Куэльяр Густаво
    Паредес Леандро Ло Чельсо Джовани 56’
    60’ Борха Мигель Сапата Дуван
    Ди Мария Анхель Гонсалес Николас 67’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 4
    		20 Фолы 27
    		5 Угловые 3
    		0 Офсайды 1
    		50% Владение мячом 50%
    		3 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    Oplot
    Oplot ответ League1 (раскрыть)
    07 июля в 20:25
    У меня и у многих других болельщиков совсем другой взгляд.
    League1
    League1 ответ Oplot (раскрыть)
    07 июля в 20:18
    Он не умеет тащить. Он умеет только топить. Что он с успехом и делает. Без гномяры Аргентина, как и барса, играет лучше.
    Oplot
    Oplot ответ League1 (раскрыть)
    07 июля в 20:10, ред.
    Месси уже в который раз тащит такую сборную Аргентины до финала,это уже о многом говорит.А дальше как сложится,выиграет или не выиграет видно будет.Он в любом случае для многих номер 1💪
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ League1 (раскрыть)
    07 июля в 19:46
      League1
      League1 ответ Oplot (раскрыть)
      07 июля в 19:31
      Португалия играла не отлично, но хорошо. Не повезло, так бывает. Бельгия не заслуживала победы. Одна ошибка португальского вратаря всё решила.
      League1
      League1 ответ Oplot (раскрыть)
      07 июля в 19:29
      Нет. Я описал именно осасунщика, который никогда не оправдывал ожиданий своих болельщиков в важных матчах, только в матчах со слабаками он льёт дешёвый бальзам на раны своих вечно огорчённых глоров.
      Oplot
      Oplot ответ League1 (раскрыть)
      07 июля в 18:43, ред.
      Ты сейчас описал сассуольчика)который ради статистики сломал игру ювентуса
      Oplot
      Oplot ответ League1 (раскрыть)
      07 июля в 18:41
      Я не спорю там есть условности в рейтинге,но когда разница в 40-50 пунктов тут даже говорить не о чем.Если Бельгия слабак,то кто тогда Португалия?
      League1
      League1
      07 июля в 18:33
      Думаю, что гномяра как всегда опозорится в важный момент. Осасунщик он, каких подвигов можно ждать от осасунщика, кроме набивания наитупейшей статы на слабаках.
      League1
      League1 ответ Oplot (раскрыть)
      07 июля в 18:29
      Все мы знаем чего стоят эти рейтинги. Сборная Бельгии - лучшая команда МИРА! Ага, убедились воочию насколько она лучшая. Чемпионом южной Америки наверное смогла бы стать, но в Европе она слабак.
      Per4ick
      Per4ick
      07 июля в 17:22
      aigaziFIGHTER да даже если не выиграет его уже продвинули к первым местам, за ним стоит лобби
      Oplot
      Oplot ответ Spartach from kg (раскрыть)
      07 июля в 15:23, ред.
      Хм,даже чисто по рейтингу Фифа давай,Боливия 81 место,Эстония 116,Латвия 138.На 40-60 позиций выше этих сборных.
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
      07 июля в 15:08
      Чем тебе Боливия не Латвия, Эстония
      aigaziFIGHTER
      aigaziFIGHTER ответ Oplot (раскрыть)
      07 июля в 14:31
      Награда - лучший игрок позапрошлого сезона?))
      Промах Саутгейта
      Промах Саутгейта
      07 июля в 14:30
        aigaziFIGHTER
        aigaziFIGHTER
        07 июля в 14:29
          STVA 1
          STVA 1 ответ Oplot (раскрыть)
          07 июля в 14:22
          Согласен со многим! Но только не Лео Неймар и Рон!Хватит распиаренных ставить!Должны и рабочие лошадки получать ЗМ! Как то Моур сказал: Дайте мне 11 Аспиликует и я выиграю ЛЧ!!
          Oplot
          Oplot ответ STVA 1 (раскрыть)
          07 июля в 14:19, ред.
          Левандовскому можно вручить за позопрошлый сезон,но так скорее всего не будут делать.В этом году он выстрелил только в бундес лиге,забив 41 гол.И все на этом.По Канте ситуация очень спорная,с одной стороны взял ЛЧ,мне лично понравилось как он пылесосил весь центр,но с другой стороны,полный провал в Чемпионате Европы,где он себя вообще не показал,и только 4 место в Чемпионате Англии.Есть еще Де Брейне,который будет однозначно претендентом(Чемпион Англии,финал ЛЧ,и 1/4 ЧЕ).И не забываем конечно же про Месси,у которого тоже очень хорошие шансы учитывая его рекорды голы-ассисты,пока что финал Кубка Америки,куда он протащил свою сборную,Кубок испании,3 место в Ла Лиге.Вообще все на вкус и цвет.
          STVA 1
          STVA 1 ответ Oplot (раскрыть)
          07 июля в 13:17, ред.
          Тогда Зюбу надо!? )))
          А если серьёзно , то к чему про Эмерсона!? Разве Канте или Левандовски не достойны?
          Oplot
          Oplot ответ STVA 1 (раскрыть)
          07 июля в 13:14, ред.
          Золотой мяч дают игроку больше за индивидуальные действия,мастерство в сезоне,чем за кубки.Таким макаром защитник Италии Эмерсон должен быть в тройке железных номинантов.
          sv_1969
          sv_1969 ответ Oplot (раскрыть)
          07 июля в 13:07
          Действительно!Там нет таких сборных и рукоблудов нет чтобы забивать таким сборным и стату делать))
          STVA 1
          STVA 1
          07 июля в 13:05, ред.
          Jack_riсher при всем уважении , а за какие заслуги давать Неймару ЗМ? Вы сами пишете : Неймар в отличии от моссю взял серебро в Лиге 1! И это с таким составом взять СЕРЕБРО!!! Лично мое мнение что ни Месси ни Неймар ни Рон не достойны ЗМ!Есть другие герои! Канте Левандовски и другие!
          Oplot
          Oplot ответ Spartach from kg (раскрыть)
          07 июля в 12:43, ред.
          Потому что нету столько там сборных таких как,сан марино литва фарерские осторова мальта кипр, латвия,эстония,люксембург,лихтенштейн,гибралтар,азербайджан, израиль,андорра,изза этих сборных и делается условный отбор,который проходят всегда практически все топы,ну и некоторые команды и игроки набивают себе статистику с этими же сборными.
          протон1
          протон1
          07 июля в 12:28
          расмешнил если честно
          Spartach from kg
          Spartach from kg
          07 июля в 11:45
          А где Хамес с Фалькао?
          Spartach from kg
          Spartach from kg
          07 июля в 11:44, ред.
          Взять кубок Америки и Победить в чемпионате Европы - не одно и то же. На кубок Америки даже отбора нету. Обидно, что в таком чемпионате сделают героем гнома и отдадут ЗМ
          Rheinfall
          Rheinfall
          07 июля в 11:33
          В финале Копа Америки желаю успеха Бразилии.
          санек002
          санек002
          07 июля в 09:36
          всем и в европе и америке нравится пенальти бить!
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          07 июля в 08:31
          Жаль...
          Ожидал хоть одного игрока РПЛ (Барриоса) увидеть в финале большого турнира...
          112910415
          112910415
          07 июля в 08:29
          а теперь нужен один супер-матч !
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