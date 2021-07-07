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1 : 1
3 : 2 по пенальти
07 июля 2021, 04:00
среда
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Мартинес Лаутаро
ассистент Месси Лионель
|1:0
|7’
|61’
|1:1
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Диас Луис
ассистент Кардона Эдвин
|Ло Чельсо Джовани
|21’
|45+4’
|Куадрадо Хуан
|55’
|Фабра Франк
|63’
|Борха Мигель
|Монтиэль Гонсало
|72’
|75’
|Муньос Даниэль
|86’
|Кардона Эдвин
|Родригес Гвидо
|87’
|88’
|Барриос Вильмар
|Пеццелья Херман
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Монтиэль Гонсало
|Молина Науэль
|46’
|46’
|Кардона Эдвин
|Борре Сантос
|46’
|Фабра Франк
|Тесильо Вильям
|46’
|Чара Имми
|Куэльяр Густаво
|Паредес Леандро
|Ло Чельсо Джовани
|56’
|60’
|Борха Мигель
|Сапата Дуван
|Ди Мария Анхель
|Гонсалес Николас
|67’
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|13
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|4
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|20
|Фолы
|27
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|5
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|1
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|3
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|6
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