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Текстовая онлайн трансляция матча Германия (до 21) против Португалия (до 21)

Ставки на футбольные матчи
 
12' Вирц Флориан (7)
 
43' Нмеча Лукас (10)
 
49' (1:0) Нмеча Лукас (10) (Баку Ридле (21))
 
2
67' Бериша Мергим (11) уходит с поля, Буркардт Йонатан (9) вышел на поле
67' Вирц Флориан (7) уходит с поля, Адейеми Карим (18) вышел на поле
 
2
85' Дорш Никлас (6) уходит с поля, Янельт Виталий (20) вышел на поле
85' Нмеча Лукас (10) уходит с поля, Якобс Исмаил (15) вышел на поле
 
3
90' Раум Давид (3)
90+2' Озкан Салих (13)
90+2' Озкан Салих (13) уходит с поля, Стах Антон (17) вышел на поле
 
46' Мота Дани (11) уходит с поля, Леау Рафаэл (9) вышел на поле
 
58' Браганса Даниэл (10)
 
2
59' Томас Тиаго (19) уходит с поля, Консейсау Франсишку (21) вышел на поле
59' Витинья уходит с поля, Жота (20) вышел на поле
 
83' Флорентино (6) уходит с поля, Жедсон (8) вышел на поле
 
86' Конте Абду (2) уходит с поля, Рамос Гонсалу (18) вышел на поле
 
90+3' Жота (20)
Голы
Нмеча Лукас
ассистент Баку Ридле 		1:0 49’
Наказания
Вирц Флориан 12’
Нмеча Лукас 43’
58’ Браганса Даниэл
Раум Давид 90’
Озкан Салих 90+2’
90+3’ Жота
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Леау Рафаэл Мота Дани
59’ Консейсау Франсишку Томас Тиаго
59’ Жота Витинья
Буркардт Йонатан Бериша Мергим 67’
Адейеми Карим Вирц Флориан 67’
83’ Жедсон Флорентино
Янельт Виталий Дорш Никлас 85’
Якобс Исмаил Нмеча Лукас 85’
86’ Рамос Гонсалу Конте Абду
Стах Антон Озкан Салих 90+2’
Статистика
 14 Удары по воротам 10
6 Удары в створ 1
17 Фолы 15
7 Угловые 9
3 Офсайды 0
45% Владение мячом 55%
1 Cэйвы 5
4 Предупреждения 2
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:05
Все было ожидаемо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:33
Немцы были лучше - определенно, если бы не вратарь, то все закончилось бы раньше.
112910415
112910415
сегодня в 06:25
опять сильное поколение
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:11
Сильный чемпионат, полные стадионы, все закономерно !
batman555
batman555
сегодня в 00:55
А наша молодёжка играет товарняк с Сербией)))) Очень странно,что сокер не написал об этом)) Ведь у руля сборной по прежнему Физрук Галактионов!!!! Команда провалилась на Евро,а он тренирует команду... Браво РФС....Браво!!!! 0-0 сыграли... Удары по воротам: 10/3 у Сербов... 2/0 у России!!!!! Браво РФС....Браво...... Чей кум?? Почему Леонида Слуцкого уволили,при качественной игре с Англией! и провальной игре со Словакией и Уэльсом.... А товарища Галактионова не уволили, при победе над самой Исландией! и провальной игре с Францией и Данией)))))))))))))) Клоунада.................
praporchik zadov
praporchik zadov ответ simon_3d (раскрыть)
сегодня в 00:50
Соловьиный помёт и иже с ним....вездесуще
Эта гадость уже везде и во всех сферах ...льют в уши ложь!
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 00:47
Молодцы немцы!Результат есть когда в стане выстроена система взращивания игроков для национального футбола начиная с детского сада и до уровня сборной
Есть чему поучиться ....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:29
В футбол играют все, а побеждают немцы !
simon_3d
simon_3d
сегодня в 00:24
Немцы молодцы, но...мне так нравятся новости из серии "захарова 6зданула, мол сборная Украины использует нaцистcкие лозунги на форме", при этом комменты отключены, похоже на дешевый пpoпагaндизм...пожалуйста, не уподобляйтесь клоунам с центральных каналов, футбол вне пoлитики
allemz
allemz
сегодня в 00:10
Воспитанничек оформляет победный гол. Поздравляю нашего негритенка с золотом.
Ему еще золотую бутсу вручили как лучшему бомбардиру турнира (4 мяча). Компани хорошо поработал над ним, впечатляет. Непонятно сколько еще лысый шарлатан будет игнорить его и Делапа, но он наверное думает, у нас же есть Рахимка - а для счастья, большего и не нужно.
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