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1 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Стожице Стэдиум (Любляна)
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Нмеча Лукас
ассистент Баку Ридле
|1:0
|49’
|Вирц Флориан
|12’
|Нмеча Лукас
|43’
|58’
|Браганса Даниэл
|Раум Давид
|90’
|Озкан Салих
|90+2’
|90+3’
|Жота
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Леау Рафаэл
|Мота Дани
|59’
|Консейсау Франсишку
|Томас Тиаго
|59’
|Жота
|Витинья
|Буркардт Йонатан
|Бериша Мергим
|67’
|Адейеми Карим
|Вирц Флориан
|67’
|83’
|Жедсон
|Флорентино
|Янельт Виталий
|Дорш Никлас
|85’
|Якобс Исмаил
|Нмеча Лукас
|85’
|86’
|Рамос Гонсалу
|Конте Абду
|Стах Антон
|Озкан Салих
|90+2’
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|14
|Удары по воротам
|10
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|6
|Удары в створ
|1
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|17
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|0
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|1
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|2
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Эта гадость уже везде и во всех сферах ...льют в уши ложь!
Эта гадость уже везде и во всех сферах ...льют в уши ложь!
Есть чему поучиться ....
Есть чему поучиться ....
Ему еще золотую бутсу вручили как лучшему бомбардиру турнира (4 мяча). Компани хорошо поработал над ним, впечатляет. Непонятно сколько еще лысый шарлатан будет игнорить его и Делапа, но он наверное думает, у нас же есть Рахимка - а для счастья, большего и не нужно.
Ему еще золотую бутсу вручили как лучшему бомбардиру турнира (4 мяча). Компани хорошо поработал над ним, впечатляет. Непонятно сколько еще лысый шарлатан будет игнорить его и Делапа, но он наверное думает, у нас же есть Рахимка - а для счастья, большего и не нужно.