В 12 Дамен Финн Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

З 5 Пипер Амос Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 64 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 96

З 3 Раум Давид Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 96

З 4 Шлоттербек Нико Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 96

З 21 Баку Ридле Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 96

Н 7 Вирц Флориан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 67

П 6 Дорш Никлас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 85

П 8 Майер Арне Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

П 13 Озкан Салих Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 92

Н 11 Бериша Мергим Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 67

Н 10 Нмеча Лукас Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 23 Грилл Леннарт

В 1 Шуберт Маркус

З 2 Вагноман Йоша

З 14 Еккель Пауль

З 19 Май Ларс Лукас

З 15 Якобс Исмаил Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

П 16 Аппелькамп Синта

П 22 Климович Матео

П 17 Стах Антон Пасы: 2 Минут сыграно: 4

П 20 Янельт Виталий Фолов заработано: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

Н 18 Адейеми Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 29