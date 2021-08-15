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А если серьезно, то печальное начало, пока только Грилиш играет, остальные совсем никакие, да и без наконечника картина ещё сквернее. КДБ после травмы вышел на минут пять и сделал больше чем половина команды. А шпоры воспользовались своим моментом в контре, вина Эдерсона тоже есть, взглядом сопроводил мяч, не ожидая что залетит, однако прицел Сона всё также оказался на месте. С заслуженной победой шпор
А если серьезно, то печальное начало, пока только Грилиш играет, остальные совсем никакие, да и без наконечника картина ещё сквернее. КДБ после травмы вышел на минут пять и сделал больше чем половина команды. А шпоры воспользовались своим моментом в контре, вина Эдерсона тоже есть, взглядом сопроводил мяч, не ожидая что залетит, однако прицел Сона всё также оказался на месте. С заслуженной победой шпор