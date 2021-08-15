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Тоттенхэм - Манчестер Сити
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Протокол матча Тоттенхэм против Манчестер Сити

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм
1 : 0
завершен
сегодня, 18:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 308 - 521
Средний возраст: 25.8 - 27.2
Средний рост: 182.5 - 180.7
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
Манчестер Сити
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Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.554.111.66
Фонбет Live! 1.08 8.00 100.00
Мелбет 6.53 4.20 1.57
1XBET 6.55 4.14 1.61
BetBoom 5.86 4.17 1.61
    Еще
     
    55' (1:0) Сон Хын-Мин (7) (Бергвейн Стевен (23))
     
    66' Моура Лукас (27)
     
    77' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Ло Чельсо Джовани (18) вышел на поле
     
    83' Танганга Джафет (25) уходит с поля, Доэрти Мэтт (2) вышел на поле
     
    2
    90' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5) уходит с поля, Ромеро Кристиан (4) вышел на поле
    90+1' Санчес Давинсон (6)
     
    70' Стерлинг Рахим (7) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
     
    2
    79' Менди Бенжамен (22) уходит с поля, Зинченко Александр (11) вышел на поле
    79' Марез Рияд (26) уходит с поля, Де Брюйне Кевин (17) вышел на поле
     
    90+1' Грилиш Джек (10)
    Голы
    Сон Хын-Мин
    ассистент Бергвейн Стевен     		1:0 55’
    Наказания
    Моура Лукас 66’
    90+1’ Грилиш Джек
    Санчес Давинсон 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    70’ Жезус Габриэл Стерлинг Рахим
    Ло Чельсо Джовани Бергвейн Стевен 77’
    79’ Зинченко Александр Менди Бенжамен
    79’ Де Брюйне Кевин Марез Рияд
    Доэрти Мэтт Танганга Джафет 83’
    Ромеро Кристиан Хейбьерг Пьер-Эмиль 90’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 2
    		9 Фолы 5
    		2 Угловые 7
    		2 Офсайды 1
    		34% Владение мячом 66%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    da da da
    da da da ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 22:44
    такой клуб как МС делает футбол лучше,привлекая фанатов своей яркой и сочной игрой,с великим тренером во главе+это клуб создает конкуренцию везде.
    а твой Ливерпуль за который ты болеешь,который был был в шипе как какой нибудь Нотингем форрест без тех же мешков денег)))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 22:16, ред.
    отыграли отлично в целом и не важно,выиграли или ничья,либо поражение,игра в первом матче была грамотной,что будет дальше - увидим. Но вот считаю Сона круче Кейна.он более разноплановый форвард,принимает часто не стандартные решения,как в этом матче.а Кейн всё же одноплановый,навесь,а я головой кивну.а-ля такой Крауч,правда ещё ногой и пенали исполняет. На мой взгляд, Сон мог бы вписать в Сити и было бы не хуже Кейна,да и того же Грилиша.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 22:12
    каких трофеев? ну разве что внутренних,а вот по международным пока что в графе НУЛЬ и это шейхов нервирует. Ну а так Сити Короли Англии - последних 10 лет. Но вот проиграли суперкубок Англии.вроде бы и ничего такого,но раньше Пеп зубами вцепливался в любой турнир и трофей,ничем не брезговал.
    протон1
    протон1
    сегодня в 22:08
    шпор с победой .
    da da da
    da da da ответ Klaus-S (раскрыть)
    сегодня в 22:02
    Ливерпулец успокойся,Сити за 5 лет в 8 раз больше выиграл чем твой клуб))
    Rizo1
    Rizo1
    сегодня в 21:45
    Тоттенхэм молодцы!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 21:42
    пришёл Нуну и сразу видно,что Шпоры возвращаются к славным временам Почетино,правда заслуга Нуну будет бесценна,ведь разгребсти весь этот мусор после своего земляка - задача не из лёгких. Даже странно,что Леви подписал этот португальский талант. Тот не отсиживался трусливо,как при Спешинале в обороне, проводили бодрые контратаки и с убойной позиции могли забить и второй. Даже трудно сказать,кто провалили игру.были ошибки и пожалуй грубая у Кэпа на выходи,когда счёт должен быть 0:1. Сити конечно начали мощно.буквально втаптывали в штрафную лондонцев.но мяч в ворота не шёл и агрессия потихоньку сходила на нет.Ну и контры у хозяев были куда опаснее.,чем вся игра Сити. Надо меньше думать о Хари,а играть как прежде без ЦФ.ведь такая философия Пепа.Отдавать 150-170 лямов за относительно возрастного игрока - опрометчиво,Леви надо срочно продавать.пока клиент созрел.больше ему никто не даст.
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    сегодня в 21:40
    Могу посоветовать Сити прикупить у ЦСКА Влашича, там как и в АВ считают, что их игрочок очень дорого стоит.
    juvenale
    juvenale ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 21:35
    прислушивайся к мнению уважаемых людей,они плохого не посоветуют ахаха
    Медив
    Медив ответ 311 (раскрыть)
    сегодня в 21:32
    Ну имхо, любители пенок все таки главный претендент. Не смотря на фактор физрука и деструктивность Погба. Шейхи походу достигли критической массы, когда вес шлака, который они набрали, перевешивает вес топов, которые тащили команду. Если КДБ не наберет форму, то остальные подплавят Пепа на раз
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 21:30
    Хорошее начало))
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 21:30
    Бу-га-га.. Мало.. Мало выделили шейхи деньжат на транферы Пепу. Еще бы миллиончиков сто.
    sparxx2
    sparxx2 ответ Mоnоlo (раскрыть)
    сегодня в 21:25
    Куда пропала ?
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:24
    У Сити кризис жанра, медленно перемещают мяч, не обостряют, мало бьют по воротам
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:23
    Сейчас шарлатан побежит шейху плакаться, что нужно еще 250 млн фунтов
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 21:22
    шейхи дали понять.что и без КУейна Шпоры способны победить даже МанСити,так что продавайте нам Хари и получите деньги,да и за Трофеи поборетесь. В противном случае.на Этихаде будет избиение младенцев.
    311
    311
    сегодня в 21:14
    Отличный результат для Челси!)
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 21:10
    Шпоры молодцы! С победой!
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    сегодня в 21:10
    +3. Идём дальше.
    da da da
    da da da ответ Belgie2020 (раскрыть)
    сегодня в 21:08
    за Баварию я никогда не болел,даже когда Пеп там был я редко смотрел их матчи(только в ЛЧ)хз почему,а МС и ПСЖ я не болею,а симпатизирую,они развивает футбол,больше клубов,больше конкуренция за кубок ЛЧ))
    dimagas2
    dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 21:07
    Правильно,но 2 игрока Сити тогда заставили всю оборону делать пожар.Волкер поднялся высоко и с ним же Диаш(почему-то) и Маунт просто остановился и отдал пас между Стоунсом и Зиной по центру,при чем тут он не понятно,его зона и близко не там.Ну и мега задумка Пепки "ложный опорник" Гюндоган.
    2-я ошибка защитников приводит к пожару ,а виноват Зинченко,где логика?
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 21:03
    Манчестер не сдюжил.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 21:03
    Лысый негодует, мешки не тащат
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 21:03
    Какого это болеть за Барсу Баварию ШейхСити Шейхпариж??)
    Землянин
    Землянин ответ волгодон 2 (раскрыть)
    сегодня в 21:02
    Кореец 🙂
    Feanor1993
    Feanor1993
    сегодня в 21:01
    Вот что верное футбольное воспитание делает. Что ни говори, а Португалия в 21 веке много кого футболу научила. Эшпириту прям в точку назначили в ТТХ.
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 21:00
    Удивляться красоте Грилиша прекрасноволосого и неуклюжести Диаша корягоногого .
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 20:59
    Неожиданный результат.....
    da da da
    da da da
    сегодня в 20:58
    не плохая игра в целом,с учетом как клубы Пепа стартуют обычно,а тут живненько довольно,но очень суетливо,Менди коненчо косячник,на вид кг 140 весит и выглядит неуклюже когда бежит с мячом))
    Грилиш понятно что и 50 не стоит,но это рынок на бревен чисто английских норма))
    Посохоносец_вернулся
    Посохоносец_вернулся
    сегодня в 20:51
    В общем, отличный вечер. Шпор с победой!
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