В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

З 6 Аке Натан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 64 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 96

З 3 Диаш Рубен Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 96

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 96

З 22 Менди Бенжамен Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 79

П 10 Грилиш Джек Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 96

П 8 Гюндоган Илкай Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 79

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 70

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 14 Ляпорт Эмерик

З 5 Стоунз Джон

З 2 Уокер Кайл

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 17

П 11 Зинченко Александр Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 17

П 16 Родри

П 20 Силва Бернарду