В 22 Дюпин Юрий Выносы: 2 Спасений: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 31 Зотов Георгий Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 77 Самошников Илья Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 3 Тальби Монтассар Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Выносы: 7 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 28 Абильдгор Оливер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 8 Пасы: 75 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 7 Бакаев Солтмурад Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 86

П 11 Дрейер Андерс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 99 Хакшабанович Сеад Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 6 Хван Ин Бом Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 10 Онугха Герман Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 54 Исмагилов Артём

В 66 Янович Никита

З 97 Нижегородов Константин

З 24 Савицкий Иван

З 5 Уремович Филип

П 14 Костюков Михаил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

П 38 Мусаев Леон Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

П 84 Суриков Степан

Н 19 Игнатьев Иван

Пропускают