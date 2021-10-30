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Рубин - ЦСКА
Спартак - Ростов
Краснодар - Крылья Советов
Нижний Новгород - Локомотив

Протокол матча Рубин против ЦСКА

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Рубин
1 : 0
завершен
вчера, 14:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 48.8 - 61.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.9
Средний возраст: 24.7 - 26
Средний рост: 181.5 - 184
Легионеров: 6 - 3
Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 3
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 13 тур
Стадион Ак Барс Арена +9 +10, Пасмурно
Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
90:00
Рубин
ЦСКА
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.413.322.31
Мелбет 3.48 3.50 2.25
    Еще
     
    37' Кварацхелия Хвича (21)
     
    81' Онугха Герман (10) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
     
    86' Бакаев Солтмурад (7) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
     
    2
    90+1' (1:0) Костюков Михаил (14) (Хакшабанович Сеад (99))
    90+5' Дюпин Юрий (22)
     
    29' Мухин Максим (6)
     
    46' Мухин Максим (6) уходит с поля, Щенников Георгий (42) вышел на поле
     
    54' Заболотный Антон (91)
     
    64' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
     
    67' Зайнутдинов Бактиёр (19)
     
    74' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Яковлев Владислав (46) вышел на поле
     
    86' Набабкин Кирилл (14)
     
    90+2' Заболотный Антон (91) уходит с поля, Ахметов Ильзат (7) вышел на поле
    Голы
    Костюков Михаил
    ассистент Хакшабанович Сеад     		1:0 90+1’
    Наказания
    29’ Мухин Максим
    Кварацхелия Хвича 37’
    54’ Заболотный Антон
    67’ Зайнутдинов Бактиёр
    86’ Набабкин Кирилл
    Дюпин Юрий 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Щенников Георгий Мухин Максим
    64’ Дзагоев Алан Чалов Фёдор
    74’ Яковлев Владислав Эджуке Чидера
    Костюков Михаил Онугха Герман 81’
    Мусаев Леон Бакаев Солтмурад 86’
    90+2’ Ахметов Ильзат Заболотный Антон
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 18
    		6 Удары в створ 5
    		10 Фолы 13
    		4 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		5 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    chromage
    chromage
    сегодня в 12:32, ред.
    Рубиновых с победой. Матч, конечно, ничейный был. Но такие "концовки" тоже одна из прелестей футбола ) За это его и любим.
    mondial18
    mondial18 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:43
    Локо сам отскочил от Рубина на последних секундах
    mondial18
    mondial18 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 20:34
    Вы правы, Леню с победой
    David Young
    David Young ответ Михаил Мальцев (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Приветствую. Думаю что прежде всего тот кто сыграл лучше в этом матче, хотели победить обе команды.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:01
    Леонид не мог не победить
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    вчера в 18:48
    Голы на последних минутах впечатляют
    Михаил Мальцев
    Михаил Мальцев
    вчера в 18:34, ред.
    Победил тот,кто больше хотел...или имел?
    boniel3
    boniel3
    вчера в 18:13
    Какая же бездарная команда ЦСКА.Это какие нужно иметь мозги,чтобы собрать вместе таких "футболистов"!Уже Эджуке с Марио стали деградировать.Ставить в каждой игре Облякова это преступление против футбола.Этот парень столько нагадил клубу,что держать его,да еще платить огромные деньги глупость несусветная.И,если радикально не поменять большую часть людей ,можно скоро скатиться в глубокие аутсайдеры.
    NoN141
    NoN141
    вчера в 17:34, ред.
    Это было слишком очевидно, с победой Слуцкого.
    цвпб23424
    цвпб23424
    вчера в 17:25
    Фартишка Алеши закончился. Ни голов с нелепых отскоков, ни помощи судей. Дальше только хуже будет. С такой игрой в атаке. Ни 1 не знает что делать.
    Альфи
    Альфи
    вчера в 16:56
    Кто ж знает ЦСКА лучше Слуцкого, было б удивительно не проиграть...
    Пы.Сы. Что ж ты есаул своих коней не пощадил...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 16:49
    Была равная игра, ЦСКА даже был ближе к победе, но в самой концовке не смогли накрыть, но там уже у Заболотного сводило ноги и не только, поле оставляет желать много большего, но что есть...

    З.Ы. Алексей затянул с заменами, но ничего набирается опыта, мы всё ровно шли выше и набрали больше очков, чем от нас ожидали...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Анатолий Шевченко (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Помогли Рубину не засчитали гол Чидера)))
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 16:38
    Наша песня )
    bratskij
    bratskij
    вчера в 16:37
    Коняги кривоногие, особенно Чахлый.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 16:32
    С победой ! Леня молодец !)
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко
    вчера в 16:26
    Что случилось с судьями? Почему не помогли ЦСКА?
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 16:26
    Рубин победил чтобы в следующем туре проиграть
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:25
    Ожидаемая победа Рубина). Матч видел минут 10. Что бросилось в глаза, это не было плотности. Команды, как-то легко проходили середину, фактически без сопротивления. В центре были громадные бреши. Поймал себя на мысли. Во что, команды играют?
    Акинфееву, грех жаловаться на партнёров. Они фактически все удары принимали на себя порой ложась под мяч. Единственный удар от Бакаева из-за штрафной Игорь чуть не зевнул. Ну, а дальше был занавес от бабки)). Епрст).
    Рубин с победой!
    gfuawhqn2rb8
    gfuawhqn2rb8
    вчера в 16:24
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 16:21
      Я же не сравниваю с матчами «Спартака»,главного спеца по этому разряду. Я о своей табели о рангах.
      протон
      протон
      вчера в 16:20
      Ну просто кровь из глаз от нашей игры, ни пас отдать точно, ни мяч обработать...91 минута угловой игроки Рубина разыгрывают, перепасовываются, пьют там же чай, никого...пускай навешивают все внутри штрафной и что в итоге, защитились числом?! правда, зачем пытаться помешать хорошо навесить, зачем эти очки нужны вообще...МРАК!!!!
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 16:19
      А кого собственно в этом сезоне из сильных победил ЦСКА? Не хочу принижать победу над Спартаком, но в таком состоянии как находится Спартак в этом сезоне, это не достижение. И тут у многих возникла иллюзия, что ЦСКА может бороться за самые высокие места, но даже помощь в прошлых турах им не поможет в этом.
      протон
      протон
      вчера в 16:19
      Рубин с победой!!! Молодец Слуцкий знает как можно обыграть ЦСКА.
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      вчера в 16:19
      Рубин это вам не Металлург
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      вчера в 16:18
      Равная игра, должна была. закончиться ничьей Но Слуцкому опять повезло.
      Рязань 062
      Рязань 062 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 16:17
      сегодня, до Дюпина мяч не долетал. его заслуги мало.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Эджуке (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 16:14
        particular
        particular ответ DVOK68 (раскрыть)
        вчера в 16:14, ред.
        Взаимно, весокочтимый Болельщик!
        Мы разные, но мы способны понять друг друга 😉
        LOpp
        LOpp ответ Союзник противников (раскрыть)
        вчера в 16:12
        Чтобы вы знали о хавно-матчах(((
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