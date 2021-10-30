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Акинфееву, грех жаловаться на партнёров. Они фактически все удары принимали на себя порой ложась под мяч. Единственный удар от Бакаева из-за штрафной Игорь чуть не зевнул. Ну, а дальше был занавес от бабки)). Епрст).
Рубин с победой!
Акинфееву, грех жаловаться на партнёров. Они фактически все удары принимали на себя порой ложась под мяч. Единственный удар от Бакаева из-за штрафной Игорь чуть не зевнул. Ну, а дальше был занавес от бабки)). Епрст).
Рубин с победой!